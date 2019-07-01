Действующие чемпионы страны продолжают летнюю трансферную компанию. Очередным приобретением питерского "Зенита" может стать Том Рогич, выступающий за шотландский "Селтик". Scotland Herald сообщает, что команда Семака готова предложить за полузащитника более 11 миллионов долларов.

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«Зенит» приготовил 11 миллионов долларов за полузащитника «Селтика»

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