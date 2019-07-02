Футбол
«Зенит» приготовил 11 миллионов долларов за полузащитника «Селтика»Sport.ru вчера в 16:13
Действующие чемпионы страны продолжают летнюю трансферную компанию. Очередным приобретением питерского "Зенита" может стать Том Рогич, выступающий за шотландский "Селтик". Scotland Herald сообщает, что команда Семака готова предложить за полузащитника более 11 миллионов долларов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
СМИ: «Зенит» предложит 11 миллионов долларов за полузащитника «Селтика» Рогича
Спорт-Экспрессвчера в 15:27
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 03:23, Вашингтон
Происшествия
Напуганный паяльником генерал ФСБ отдал бандитам спрятанные миллионы
Чекиста привезли в частный дом в подмосковном Видном, где стали избивать и пытать электрошокером, чтобы он рассказал о спрятанных деньгах.
Обновлено в 03:08
Общество
Роскачество проверило мультизерновой хлеб
По стандарту, разработанному специалистами, был проверен хлеб 11 брендов по цене от 38 до 196 рублей.
Обновлено в 01:00
Общество
Красноярский губернатор огрызнулся на «качающих права» пострадавших
Губернатор Красноярского края Александр Усс посетил пострадавший от паводка город Канск.
Обновлено в 03:00
Экономика
В России обнаружили замороженные стройки на триллионы рублей
Счетная палата обнаружила в России 62,6 тысячи объектов незавершенного строительства (ОНС), общий объем финансирования которых из бюджетов разных уровней превысил четыре триллиона рублей, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Обновлено в 03:03
Транспорт
«Уральские авиалинии» приостановили полеты в Чехию
Компания "Уральские авиалинии" со 2 июля приостанавливает выполнение рейсов в Прагу из Екатеринбурга и Жуковского.
Обновлено в 00:28
Происшествия
Шестеро детей пострадали при взрыве на детской площадке под Днепром
Обновлено вчера в 17:28
Происшествия
Врачам роддома предъявили обвинение в убийстве младенца
Обновлено вчера в 02:49
Политика
Россия за 10 лет удвоила число стран для безвизового въезда
Россия за последние 10 лет удвоила число стран, которые ее граждане могут посещать без оформления визы, сообщили аналитики консалтинговой компании Henley&Partners.
Обновлено в 03:09
Финансы
Минфин назвал долги россиян критическими
Заместитель главы Минфина подчеркнул, что россияне переходят на критический уровень долговой нагрузки на человека, а также согласился с тем, что "этот рынок надо стараться ограничивать".
Обновлено вчера в 11:25
Авто
Названы топ-10 самых доступных автомобилей на российском рынке
Замкнули ТОП-10 самых доступных автомобилей в России Lifan Solano (706,8 тыс. рублей), Lifan X50 (737,5 тыс. рублей) и УАЗ «Хантер» (746,8 тыс. рублей).
Обновлено вчера в 07:24
Политика
Зеленский ответил на обстрел санитарной машины в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обстрел санитарной машины украинских военных в Донбассе.
Обновлено в 02:39
Происшествия
Через пострадавший от паводка Тулун возобновлено движение автомобилей
В Иркутской области открыто движение для легковых автомобилей через пострадавший от паводка город Тулун по ранее закрытому участку автомобильной дороги Р-255 «Сибирь».
Обновлено в 02:56
Теннис
15-летняя Гауфф обыграла 39-летнюю В. Уильямс в первом круге Уимблдона
Во втором круге Гауфф встретится с представительницей Словакии Магдаленой Рыбариковой.
Обновлено вчера в 14:40
Кино
Опубликован первый трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень»
Кинокомпания Sony Pictures опубликовала на своём канале на YouTube первый трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень», который станет продолжением известной истории.
Обновлено вчера в 12:10
Наука
Военные придумали дистанционный сканер сердцебиения
Новое устройство получило название Jetson. Оно использует лазерные лучи для прочтения «профиля сердцебиения».
Обновлено вчера в 06:09
Экономика
Forbes рассказал о самых выгодных российских франшизах
Эксперты Forbes проанализировали и составили топ-30 самых выгодных российских франшиз.
Обновлено в 02:24
Происшествия
Британку сняли с рейса из-за слишком глубокого декольте
Обновлено вчера в 18:28
Политика
Певица Нино Катамадзе назвала Россию оккупантом
Грузинская певица Нино Катамадзе заявила, что больше не будет выступать в России.
Обновлено 30 июня в 13:29
Шоу-бизнес
Николай Басков тяжело переживает смерть отца
В Москве скончался отец известного российского певца Николая Баскова Виктор.
Обновлено в 02:39
Экономика
Цены на мясо могут подскочить на 10%
Что может привести к росту розничных цен на мясо в районе 10%. В России может резко вырасти в цене мясная продукция.
Обновлено в 03:08
Футбол
Леонид Федун: «Не было смысла возвращать Промеса»
Владелец "Спартака" Леонид Федун в интервью "СЭ" отметил, что не было смысла возвращать вингера Квинси Промеса .
Обновлено в 00:00
Футбол
Скалони: игроки хотят выиграть Кубок Америки ради Месси
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони заявил, что игроки национальной команды хотят выиграть Кубок Америки — 2019 ради Лионеля Месси, которому не хватает трофея со сборной, чтобы стать лучшим игроком в истории футбола.
Обновлено в 00:56
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала
В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
Обновлено вчера в 18:46
Армия и оружие
Русским «Мистралям» быть: У России появятся свои вертолётоносцы
Строить русские «Мистрали» предполагается в рамках госпрограммы вооружений на 2018-2027 годы.
Обновлено вчера в 00:40
Общество
Минздрав предложил проверять школьников и студентов на наркотики
Кроме конкретного списка наркотиков, на которых будут проверять школьников и студентов, документ предполагает еще одно важное уточнение.
Обновлено в 03:00
Армия и оружие
Украинский генерал заявил, что на прекращение войны на Донбассе уйдут годы
По словам отставного генерала ВСУ, на прекращение войны на Донбассе уйдут годы.
Обновлено в 02:10
Происшествия
В МЧС пообещали спасти дома жителей Тулуна
Глава МЧС по Иркутской области Валентин Нелюбов заявил, что сотрудники ведомства намерены спасти уцелевшие дома, которые образовали затор возле моста через реку Ию.
Обновлено в 02:50
Авто
GM-АвтоВАЗ обновила внедорожник Chevrolet Niva
Компания GM-АВТОВАЗ показала обновлённый внедорожник Chevrolet Niva, который получил доработки в программном обеспечении обеспечение электронного блока управления двигателем, благодаря которому были улучшены потребительские свойства модели.
Обновлено вчера в 08:56