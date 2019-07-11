Футбол
«Зенит» презентовал Сутормина и СантосаМатч ТВ вчера в 09:18
Во флагманском магазине «Зенита» на Невском проспекте прошла презентация новичков команды — полузащитника Алексея Сутормина и защитника Дугласа Сантоса. Футболисты по очереди нанесли свои номера на домашнюю форму, после чего оставили автографы на стене славы магазина.
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Сутормин объяснил, почему выбрал «Зенит». Чемпион официально представил новичков
Матч ТВвчера в 11:00
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