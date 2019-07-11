Футбол

«Зенит» презентовал Сутормина и СантосаМатч ТВ 09:18

Во флагманском магазине «Зенита» на Невском проспекте прошла презентация новичков команды — полузащитника Алексея Сутормина и защитника Дугласа Сантоса. Футболисты по очереди нанесли свои номера на домашнюю форму, после чего оставили автографы на стене славы магазина.
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«Зенит» представил своих новичков Сутормина и Сантоса

Петербургский дневник10:27

Сутормин объяснил, почему выбрал «Зенит». Чемпион официально представил новичков

Матч ТВ11:00

Сутормин объяснил, почему выбрал в «Зените» 91-й номер

Спорт-Экспресс08:43

Репортаж с презентации новичков «Зенита» Сутормина и Дугласа

Чемпионат10:05

В Санкт-Петербурге состоялась презентация Дугласа и Сутормина

Soccer.ru09:02

«Зенит» представил Дугласа и Сутормина

Sports.ru08:36

«Зенит» презентовал новичков Сутормина и Сантоса

78.ru09:39
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