Футбол
«Зенит» презентовал Сутормина и СантосаМатч ТВ 09:18
Во флагманском магазине «Зенита» на Невском проспекте прошла презентация новичков команды — полузащитника Алексея Сутормина и защитника Дугласа Сантоса. Футболисты по очереди нанесли свои номера на домашнюю форму, после чего оставили автографы на стене славы магазина.
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