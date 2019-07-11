Футбол
«Зенит» презентовал Дугласа и СуторминаСпорт-Экспресс 08:25
В фирменном магазине "Зенита" на Невском проспекте состоялась презентация новичков петербургского клуба – защитника Дугласа Сантоса и полузащитника Алексея Сутормина.
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Политика
Депутат Толстой вывел из себя журналистку «Рустави 2»
Журналистка грузинского телеканала "Рустави 2" вступила в спор с главой российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петром Толстым.
Обновлено в 07:08
Политика
Слова Меркель во время приступа прочли по губам
Во время публичного приступа дрожи канцлер ФРГ Ангела Меркель шептала фразу "Я справлюсь".
Обновлено в 14:54
Экономика
Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум
Минтруд планирует увеличить прожиточный минимум для трудоспособного населения в России на 4% по итогам второго квартала 2019 года.
Обновлено в 14:26
Транспорт
Северо-Восточную хорду продлят за МКАД
Северо-Восточную хорду (СВХ) продлят от Косинской развязки МКАД до границы с Московской областью.
Обновлено в 07:19
Экономика
Сбербанк выяснил, сколько россияне экономят на продуктах
Доля россиян, пытающихся экономить на дорогих продуктах питания, за второй квартал уменьшилась на 3 процентных пункта - до 68%, следует из исследования Сбербанка потребительских настроений россиян ("Ивановых") за второй квартал 2019 года.
Обновлено в 13:36
Происшествия
Замглавы ПФР задержан по делу о взятке
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов подтвердил задержание зампреда правления ПФР Алексея Иванова по делу о взятке, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:36
Происшествия
Суд арестовал мужа обвиняемой в госизмене жительницы Калининграда
Лефортовский районный суд Москвы арестовал до 3 сентября Константина Антонца, мужа жительницы Калининграда Антонины Зиминой, подозреваемой в госизмене.
Обновлено в 04:33
Происшествия
При пожаре на ТЭЦ в Мытищах погиб человек
Один человек погиб в результате пожара на ТЭЦ в Мытищах, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ГУ МЧС по Московской области.
Обновлено в 08:04
Футбол
Хаджи перейдет в «Генк» вместо «Спартака»
Обновлено в 11:37
Экономика
Правительство одобрило законопроект об индивидуальном тарифе ОСАГО
Документ предполагает увеличение свободы страховщиков при определении тарифа, отмену зависимости цены ОСАГО от мощности автомобиля и территории использования, а также рост выплат за вред жизни и здоровью до 2 млн руб. Сейчас тарифообразование в ОСАГО не всегда позволяет установить справедливую цену для потребителя с учетом его индивидуальных особенностей, пояснили в Минфине.
Обновлено в 13:32
Политика
Путин впервые поговорил по телефону с Зеленским
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 12:01
Политика
Путин освободил от должности губернатора Севастополя
Президент России Владимир Путин 11 июля освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
Обновлено в 15:40
Здоровье
Кардиохирург посоветовал не налегать на шоколад
Как пояснил в эфире НСН кандидат медицинских наук, кардиохирург Алексей Фёдоров, в день следует съедать не более нескольких долек.
Обновлено в 08:47
Здоровье
Врачи назвали три признака разрушения печени
Около 30% человек во всем мире страдают от проблем с печенью. Медики назвали три синдрома, при появлении которых нужно срочно идти к врачу.
Обновлено в 04:48
Происшествия
Мать заметила слёзы сына во время кремации и спасла ему жизнь
Специалисты объяснили матери, что у её сына Гэндэма Кирана не осталось шансов на жизнь и даже предложили отключить его от аппарата жизнеобеспечения, но мать отказалась и забрала мальчика домой.
Обновлено в 13:39
Политика
Суд ЕС снял санкции с Януковича
Суд ЕС отменил санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича и его команды, которые были продлены в 2018 году.
Обновлено в 09:52
Армия и оружие
СК возбудил дело по факту обстрела журналистов «Звезды» в Донбассе
Следственный комитет возбудил четыре уголовных дела по фактам обстрелов граждан, в том числе журналистов телеканала «Звезда» в Донбассе.
Обновлено в 03:19
Авто
Hummer расстреляли из танка, но он этого почти не заметил
Блогеры с YouTube-канала FullMag нашли списанный Hummer H1 и решили устроить ему финальную проверку на прочность, выстрелив в упор из танка.
Обновлено в 12:14
Технологии
В работе Twitter произошел сбой
На странице, информирующей о работе сервиса, Twitter подтверждает, что произошел сбой. На данный момент компания изучает эту проблему.
Обновлено в 15:24
Происшествия
Начальник омской полиции подрался с машинистом в столичном метро
"Начальником УМВД по Омской области назначил служебную проверку после сообщений СМИ о драке в московском метро с участием главы УМВД по Омску Алексея Меркушова", - сообщил РИА Новости начальник пресс-службы главка Алексей Командыков.
Обновлено в 09:40
Театры
Умер актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев
В Санкт-Петербурге скончался актер и режиссер Олег Дмитриев.
Обновлено в 11:58
Происшествия
Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое
Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег.
Обновлено в 12:01
Гаджеты
Apple избавит iPhone от экранных вырезов в 2021 году
Согласно утечкам, новые iPhone внешне практически не изменятся, в них также будет реализована «монобровь» с Face ID, а вот в 2021 году компания полностью откажется от выреза.
Обновлено в 04:31
Футбол
«Барселона» планирует заплатить отступные за Гризманна 12 июля
"Барселона" 12 июля все-таки заплатит мадридскому "Атлетико" отступные за форварда Антуана Гризманна.
Обновлено в 14:22
Финансы
Внешний долг России вырос на 6,1% за полгода
Согласно статистике Банка России, на начало июля 2019 года внешний долг РФ составил $482,4 млрд.
Обновлено в 10:21
Политика
Госдеп: структурные проблемы и санкции сдерживают инвестиции в Россию
Как утверждает Госдеп, "в частности, российская судебная система остается в значительной степени предвзятой в пользу государства, оставляя инвесторам мало средств защиты в правовых спорах с государством".
Обновлено в 14:37
Финансы
Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн
Решение Высокого суда Лондона связано с иском, который 28 июня подали против Минца Банк непрофильных активов и ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» о взыскании убытков на сумму свыше $700 млн.
Обновлено в 13:51