Футбол

«Зенит» презентовал Дугласа и СуторминаСпорт-Экспресс 08:25

В фирменном магазине "Зенита" на Невском проспекте состоялась презентация новичков петербургского клуба – защитника Дугласа Сантоса и полузащитника Алексея Сутормина.
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Подробнее о событии

Сутормин объяснил, почему выбрал «Зенит». Чемпион официально представил новичков

Матч ТВ11:00

«Зенит» презентовал новичков Сутормина и Сантоса

78.ru09:39

Новичок «Зенита»: мы с Халком друзья и земляки, но немножко разные люди

РИА Новости09:23

Репортаж с презентации новичков «Зенита» Сутормина и Дугласа

Чемпионат10:05

Дуглас Сантос: «Мы с Халком друзья. В Петербурге хочу также радовать болельщиков игрой»

Sport24.ru08:51

Дуглас Сантос рассказал о выборе игрового номера в «Зените» и беременной жене

Спорт-Экспресс09:04

Дуглас Сантос: «В Петербурге все по-другому, совершенно иная культурная среда по сравнению с Бразилией»

Sports.ru08:45
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Политика

Депутат Толстой вывел из себя журналистку «Рустави 2»

Журналистка грузинского телеканала "Рустави 2" вступила в спор с главой российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петром Толстым.
Обновлено в 07:08
Политика

Слова Меркель во время приступа прочли по губам

Во время публичного приступа дрожи канцлер ФРГ Ангела Меркель шептала фразу "Я справлюсь".
Обновлено в 14:54
Экономика

Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум

Минтруд планирует увеличить прожиточный минимум для трудоспособного населения в России на 4% по итогам второго квартала 2019 года.
Обновлено в 14:26
Происшествия

В Краснодаре в ДТП с грузовиком пострадали пассажиры автобуса

Обновлено в 15:35
Транспорт

Северо-Восточную хорду продлят за МКАД

Северо-Восточную хорду (СВХ) продлят от Косинской развязки МКАД до границы с Московской областью.
Обновлено в 07:19
Экономика

Сбербанк выяснил, сколько россияне экономят на продуктах

Доля россиян, пытающихся экономить на дорогих продуктах питания, за второй квартал уменьшилась на 3 процентных пункта - до 68%, следует из исследования Сбербанка потребительских настроений россиян ("Ивановых") за второй квартал 2019 года.
Обновлено в 13:36
Происшествия

Замглавы ПФР задержан по делу о взятке

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов подтвердил задержание зампреда правления ПФР Алексея Иванова по делу о взятке, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:36
Происшествия

Суд арестовал мужа обвиняемой в госизмене жительницы Калининграда

Лефортовский районный суд Москвы арестовал до 3 сентября Константина Антонца, мужа жительницы Калининграда Антонины Зиминой, подозреваемой в госизмене.
Обновлено в 04:33
Происшествия

При пожаре на ТЭЦ в Мытищах погиб человек

Один человек погиб в результате пожара на ТЭЦ в Мытищах, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ГУ МЧС по Московской области.
Обновлено в 08:04
Футбол

Хаджи перейдет в «Генк» вместо «Спартака»

Обновлено в 11:37
Экономика

Правительство одобрило законопроект об индивидуальном тарифе ОСАГО

Документ предполагает увеличение свободы страховщиков при определении тарифа, отмену зависимости цены ОСАГО от мощности автомобиля и территории использования, а также рост выплат за вред жизни и здоровью до 2 млн руб. Сейчас тарифообразование в ОСАГО не всегда позволяет установить справедливую цену для потребителя с учетом его индивидуальных особенностей, пояснили в Минфине.
Обновлено в 13:32
Политика

Путин впервые поговорил по телефону с Зеленским

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 12:01
Политика

Путин освободил от должности губернатора Севастополя

Президент России Владимир Путин 11 июля освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
Обновлено в 15:40
Здоровье

Кардиохирург посоветовал не налегать на шоколад

Как пояснил в эфире НСН кандидат медицинских наук, кардиохирург Алексей Фёдоров, в день следует съедать не более нескольких долек.
Обновлено в 08:47
Здоровье

Врачи назвали три признака разрушения печени

Около 30% человек во всем мире страдают от проблем с печенью. Медики назвали три синдрома, при появлении которых нужно срочно идти к врачу.
Обновлено в 04:48
Происшествия

Мать заметила слёзы сына во время кремации и спасла ему жизнь

Специалисты объяснили матери, что у её сына Гэндэма Кирана не осталось шансов на жизнь и даже предложили отключить его от аппарата жизнеобеспечения, но мать отказалась и забрала мальчика домой.
Обновлено в 13:39
Политика

Суд ЕС снял санкции с Януковича

Суд ЕС отменил санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича и его команды, которые были продлены в 2018 году.
Обновлено в 09:52
Армия и оружие

СК возбудил дело по факту обстрела журналистов «Звезды» в Донбассе

Следственный комитет возбудил четыре уголовных дела по фактам обстрелов граждан, в том числе журналистов телеканала «Звезда» в Донбассе.
Обновлено в 03:19
Авто

Hummer расстреляли из танка, но он этого почти не заметил

Блогеры с YouTube-канала FullMag нашли списанный Hummer H1 и решили устроить ему финальную проверку на прочность, выстрелив в упор из танка.
Обновлено в 12:14
Происшествия

В отношении отца сестер Хачатурян возбудили уголовное дело

Обновлено в 14:03
Технологии

В работе Twitter произошел сбой

На странице, информирующей о работе сервиса, Twitter подтверждает, что произошел сбой. На данный момент компания изучает эту проблему.
Обновлено в 15:24
Происшествия

Начальник омской полиции подрался с машинистом в столичном метро

"Начальником УМВД по Омской области назначил служебную проверку после сообщений СМИ о драке в московском метро с участием главы УМВД по Омску Алексея Меркушова", - сообщил РИА Новости начальник пресс-службы главка Алексей Командыков.
Обновлено в 09:40
Театры

Умер актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев

В Санкт-Петербурге скончался актер и режиссер Олег Дмитриев.
Обновлено в 11:58
Происшествия

Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое

Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег.
Обновлено в 12:01
Гаджеты

Apple избавит iPhone от экранных вырезов в 2021 году

Согласно утечкам, новые iPhone внешне практически не изменятся, в них также будет реализована «монобровь» с Face ID, а вот в 2021 году компания полностью откажется от выреза.
Обновлено в 04:31
Футбол

«Барселона» планирует заплатить отступные за Гризманна 12 июля

"Барселона" 12 июля все-таки заплатит мадридскому "Атлетико" отступные за форварда Антуана Гризманна.
Обновлено в 14:22
Финансы

Внешний долг России вырос на 6,1% за полгода

Согласно статистике Банка России, на начало июля 2019 года внешний долг РФ составил $482,4 млрд.
Обновлено в 10:21
Политика

Госдеп: структурные проблемы и санкции сдерживают инвестиции в Россию

Как утверждает Госдеп, "в частности, российская судебная система остается в значительной степени предвзятой в пользу государства, оставляя инвесторам мало средств защиты в правовых спорах с государством".
Обновлено в 14:37
Происшествия

В Орле сотрудница полиции получила два года колонии за халатность

Обновлено в 10:56
Финансы

Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн

Решение Высокого суда Лондона связано с иском, который 28 июня подали против Минца Банк непрофильных активов и ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» о взыскании убытков на сумму свыше $700 млн.
Обновлено в 13:51
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Дуглас Сантос
Бразильский футболист
Бразильский футболист, защитник клуба «Зенит». Участник Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.
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