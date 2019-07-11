Футбол

«Зенит» презентовал Дугласа и СуторминаСпорт-Экспресс 08:25

В фирменном магазине "Зенита" на Невском проспекте состоялась презентация новичков петербургского клуба – защитника Дугласа Сантоса и полузащитника Алексея Сутормина.
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Дуглас Сантос: «Мы с Халком друзья. В Петербурге хочу также радовать болельщиков игрой»

Sport24.ru08:51

Дуглас Сантос: «В Петербурге все по-другому, совершенно иная культурная среда по сравнению с Бразилией»

Sports.ru08:45

Новичок «Зенита»: мы с Халком друзья и земляки, но немножко разные люди

РИА Новости09:23

Репортаж с презентации новичков «Зенита» Сутормина и Дугласа

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Сутормин объяснил, почему выбрал «Зенит». Чемпион официально представил новичков

Матч ТВ11:00

Дуглас Сантос рассказал о выборе игрового номера в «Зените» и беременной жене

Спорт-Экспресс09:04

«Зенит» презентовал новичков Сутормина и Сантоса

78.ru09:39
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 19:13, Вашингтон
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Элина Сушкевич остаётся под домашним арестом.
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В Нижегородской области четыре человека погибли в ДТП с фурой

Обновлено в 18:40
Экономика

Финансовая грамота: банкам не позволят вводить клиентов в заблуждение

Совместная рабочая группа СРО НФА и НАУФОР при участии ЦБ разработала и в течение недели представит внутренний стандарт, который устанавливает требования к продажам.
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Общество

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Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") отменила сбор за билеты и дополнительные услуги, приобретаемые банковской картой на официальном сайте перевозчика.
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Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн

Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
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Трамп: США не отступят от вопроса гражданства

По словам президента США Дональда Трампа, власти страны продолжат вести подсчет американских граждан, отделяя их от проживающих в стране иностранцев, не имеющих право голоса на выборах.
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В Петергофе корью заболел ребенок

В Петергофе выявлен и подтверждён случай заболевания ребенка корью. Об этом сообщает администрация городской поликлиники №122.
Обновлено в 07:47
Экономика

«Среди крупнейших сетей никто не предлагает бесплатные пакеты»

Если добавить к пакетам на кассе другую пластиковую упаковку, например пакеты, в которые производителями фасуется товар и на что ритейлеры повлиять не могут, то мы получим показатель до 5 млн тонн пластиковых отходов в год.
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Политика

Слова Меркель во время приступа прочли по губам

Во время публичного приступа дрожи канцлер ФРГ Ангела Меркель шептала фразу "Я справлюсь".
Обновлено в 14:54
Происшествия

В Волгограде обнаружили тело федерального судьи

Обновлено в 13:19
Политика

В офисе президента Украины прошли обыски

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины провело обыски в офисе президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 17:02
Футбол

Появились фото гостевой формы «Атлетико». Она черная

В интернете появились изображения гостевой формы «Атлетико» на сезон-2019/20. Футболка выполнена в черном цвете.
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Экономика

Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум на 4%

Минтруд РФ предложил установить размер прожиточного минимума за второй квартал 2019 года на душу населения в размере 11185 рублей.
Обновлено в 12:42
Политика

Президент Бразилии может назначить сына послом в США

Президент Бразилии Жаир Болсонару не исключает возможности назначения своего сына Эдуарду Болсонару в качестве посла в Вашингтоне.
Обновлено в 19:00
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Зеленскому предъявили первую жертву ВСУ в Донбассе при его правлении

Обновлено в 13:18
Политика

Ответственный за производство Boeing 737 MAX покидает пост

Вице-президент Boeing Эрик Линдблад, ответственный за выпуск пассажирских самолетов Boeing 737 MAX, уходит в отставку.
Обновлено в 17:21
Политика

В США заговорили о военной защите танкеров в Персидском заливе

Кандидат подчеркнул важную роль США в деле обеспечения свободы навигации в Персидском заливе.
Обновлено в 15:20
Происшествия

35 человек пострадали из-за экстренной посадки самолета

Уточняется, что самолет следовал рейсом из Ванкувера в Сидней, однако недалеко от гавайских островов он попал в зону турбулентности и был вынужден совершить экстренную посадку.
Обновлено в 16:06
Авто

Продажи LADA Vesta в России упали второй раз за год

В июне 2019 года в России было продано 8947 новых автомобилей семейства LADA Vesta – на 9% меньше, чем годом ранее.
Обновлено в 07:33
Интернет

Работа Twitter восстанавливается после сбоя

Работа социальной сети Twitter постепенно восстанавливается после сбоев в США, Западной Европе и Японии.
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Авто

Toyota разрабатывает новый кроссовер

Как отмечают источники, изначально на новом СП планировали собирать Toyota Corolla последнего поколения, но в последний момент японцы изменили решение, объяснив это желанием «подстроиться под меняющиеся требования рынка и растущий спрос на компактные кроссоверы и внедорожники».
Обновлено вчера в 23:30
Политика

Путин впервые поговорил по телефону с Зеленским

Владимир Путин провел первые телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 11:58
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Создатели «Рика и Морти» выберут нового героя мультфильма среди фанатов

Обновлено в 18:22
Футбол

Гол Енина не помог «Широки Бриегу» в матче с «Кайратом»

В первом матче первого квалификационного раунда Лиги Европы Широки Бриег проиграл Кайрату 1:2.
Обновлено в 16:54
Футбол

Петржела: «Зенит» — один из главных фаворитов сезона

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела рассказал о главных фаворитах за чемпионство в новом сезоне Российской Премьер-Лиге.
Обновлено в 18:24
Игры

Мировая премьера: первый показ геймплея Call of Duty: Modern Warfare

Через несколько минут, в 20:00 по московскому времени, начнутся четыре трансляции мультиплеерного матча свежей Call of Duty: Modern Warfare в режиме «Перестрелка» (Gunfight), где четыре стримера будут сражаться между собой в битве «два на два».
Обновлено в 12:57
Происшествия

В Аргентине вратарь скончался, отбив пенальти

Сообщается, что 17-летний голкипер Рамон Исмаэль Коронель скончался после того, как отбил решающий удар с "точки" грудью.
Обновлено в 16:48
Финансы

ЦБ назвал размер внешнего долга России

По оценке ЦБ, внешний долг РФ на 1 июля 2019 года составил 482,4 миллиарда долларов.
Обновлено в 10:05
Транспорт

Области бреда. Как в Рязани оценили реформу общественного транспорта

Журналист YA62.ru пообщался с активистами, депутатами, архитекторами и сотрудниками транспортной отрасли Рязани, чтобы узнать их мнение о грядущей «транспортной реформе».
Обновлено в 04:00
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Дуглас Сантос
Бразильский футболист
Бразильский футболист, защитник клуба «Зенит». Участник Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.
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