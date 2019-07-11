Футбол

«Зенит» презентовал Дугласа и СуторминаСпорт-Экспресс 08:25

В фирменном магазине "Зенита" на Невском проспекте состоялась презентация новичков петербургского клуба – защитника Дугласа Сантоса и полузащитника Алексея Сутормина.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Дуглас Сантос: «Мы с Халком друзья. В Петербурге хочу также радовать болельщиков игрой»

Sport24.ru08:51

«Зенит» презентовал новичков Сутормина и Сантоса

78.ru09:39

Дуглас Сантос: «В Петербурге все по-другому, совершенно иная культурная среда по сравнению с Бразилией»

Sports.ru08:45

Репортаж с презентации новичков «Зенита» Сутормина и Дугласа

Чемпионат10:05

Сутормин объяснил, почему выбрал «Зенит». Чемпион официально представил новичков

Матч ТВ11:00

Дуглас Сантос рассказал о выборе игрового номера в «Зените» и беременной жене

Спорт-Экспресс09:04

Новичок «Зенита»: мы с Халком друзья и земляки, но немножко разные люди

РИА Новости09:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 17:32, Ашберн
Происшествия

Двое граждан РФ погибли из-за шторма в Греции

Обновлено вчера в 20:57
Происшествия

В отношении отца сестер Хачатурян возбудили уголовное дело

Обновлено в 14:03
Экономика

Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн

Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено в 13:51
Общество

Депутат ГД предложил не отсылать постановления о нарушении ПДД тем, кто уже оплатил штраф

Первый зампредседателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков планирует внести законопроект, согласно которому водителям, нарушившим правила и оплатившим штраф досрочно со скидкой в 50%, не будет отправляться постановление о нарушении по почте.
Обновлено в 01:08
Авто

В Сети появились изображения Kia XCeed в кузове пикап

Как видно по рендерным изображениям, за основу своего изображения художник взял базовый Kia Ceed, немного увеличил дорожный просвет, а вместо заднего ряда сидений добавил грузовую платформу.
Обновлено в 14:08
Происшествия

На территории ТЭЦ в подмосковных Мытищах произошел крупный пожар

На место происшествия направлено более десяти пожарных расчетов, также МЧС готовит противопожарную авиацию В подмосковных Мытищах на территории станции высокого давления на территории Северной ТЭЦ произошел крупный пожар, пишет ТАСС.
Обновлено в 05:17
Происшествия

35 человек пострадали из-за экстренной посадки самолета

Уточняется, что самолет следовал рейсом из Ванкувера в Сидней, однако недалеко от гавайских островов он попал в зону турбулентности и был вынужден совершить экстренную посадку.
Обновлено в 16:06
Общество

Появились доказательства инсценировки отравления Алибасова

Напомним: аналитики почти сразу заподозрили, что тяжелое отравление Алибасова средством для прочистки канализации "Крот" - инсценировка.
Обновлено в 05:38
Гаджеты

Маскирующийся под WhatsApp вирус заразил 25 млн Android-смартфонов

Работники компании Check Point узнали о вредоносном приложении, жертвами которого стали порядка 25 млн смартфонов на базе операционной системы Android.
Обновлено вчера в 23:22
Футбол

«Реал» намерен приобрести Поля Погба

Мадридский «Реал» продолжает проявлять интерес к полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Полю Погба.
Обновлено в 03:18
Происшествия

Задержанный по подозрению во взятке замглавы ПФР подал в отставку

Заместитель руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов подал в отставку с занимаемой должности, сейчас он находится в изоляторе временного содержания на северо-востоке столицы России.
Обновлено в 15:50
Общество

В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за ливней, града и смерчей

Обновлено в 06:40
Шоу-бизнес

Меган Маркл и Кейт Миддлтон появились на публике вместе с детьми

Сегодня состоялся первый публичный выход Меган Маркл с ребенком.
Обновлено вчера в 14:15
Авто

Ford F-150 Nitemare от Roush - самый быстрый в мире пикап

Компания Roush заявила о том, что их Ford F-150 Nitemare является самым быстрым в мире пикапом.
Обновлено в 13:11
Происшествия

Радиация с затонувшей подлодки «Комсомолец» может достигнуть Мурманска

«Комсомолец» затонул 7 апреля 1989 года к югу от острова Медвежий в Норвежском море на глубине 1680 метров.
Обновлено вчера в 01:58
Авто

Появились первые «живые» фото Lada Xray Cross с вариатором

Производство новинки началось в июне, однако первые «живые» фотографии появились только сейчас.
Обновлено вчера в 23:08
Экономика

Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум на 4%

«Предусматривается установить величину прожиточного минимума за второй квартал 2019 года на душу населения в размере 11185 рублей, для трудоспособного населения — 12130 рублей, пенсионеров — 9236 рублей, детей — 11004 рубля», — сказано в пояснительной записке к документу.
Обновлено в 14:40
Интернет

Россиянам стал доступен сервис Google распознавания лиц по фото

После активации новой функции в «Альбомах» будут группироваться фотографии по лицам, а после группировки пользователь может присваивать им имена.
Обновлено в 13:17
Политика

В Судане предотвратили новый государственный переворот

Попытка госпереворота предотвращена в Судане. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на местное телевидение.
Обновлено в 17:19
Происшествия

Элина Сушкевич не признала вину

Накануне уголовное дело в отношении и.о. главного врача калининградского роддома № 4 Елены Белой и Элины Сушкевич было передано из второго следственного управления ГСУ СК России (с дислокацией в Санкт-Петербурге) в специализированный отдел по расследованию ятрогенных преступлений в Москву для дальнейшего расследования.
Обновлено в 16:07
Футбол

Бельгийский клуб перехватил Хаджи у «Спартака»

Обновлено в 13:46
Политика

NEWSONE обратился к международным организациям из-за давления на канал

«NEWSONE обратился к международным организациям из-за давления украинской власти в лице агрессивно настроенных радикалов на телеканал, а также постоянных угроз в адрес журналистов и сотрудников», — указывается в сообщении.
Обновлено в 16:04
Армия и оружие

В российском военном вузе четыре года учился гражданин Финляндии

Оказалось, что курсант четвертого курса имеет паспорт гражданина Финляндии, кроме российского паспорта, естественно.
Обновлено в 04:45
Общество

Названы сроки исчезновения самых массовых российских профессий

Профессии водителя и продавца, наиболее распространенные в России, исчезнут через 10 лет.
Обновлено в 15:03
Происшествия

В США два подростка пытались проникнуть в ядерный центр

Два подростка пытались пробраться на территорию ядерного исследовательского центра в Калифорнии.
Обновлено в 16:17
Политика

Суд ЕС отменил санкции 2018 года против Януковича

Суд Европейского союза принял решение об отмене санкций против бывшего президента Украины Виктора Януковича и членов его команды.
Обновлено в 09:37
Общество

В Царское село начнут пускать раз в 30 дней и только по паспорту

По одному документу допускается покупка билета раз в 30 дней.
Обновлено в 14:10
Происшествия

Начальник омской полиции подрался с машинистом в столичном метро

"Начальник УМВД по Омской области назначил служебную проверку после сообщений СМИ о драке в московском метро с участием главы УМВД по Омску Алексея Меркушова", - сообщил РИА Новости начальник пресс-службы главка Алексей Командыков.
Обновлено в 09:40
Единоборства

Боксер Лебедев завершил карьеру

Российский боксер Денис Лебедев завершил профессиональную карьеру, сообщает Sport24.
Обновлено в 08:53
Общество

В Муринском парке начали вырубку березовой рощи

По словам очевидцев, работы идут в части парка, где будет вести застройку второй очереди спорткомплекса «Нова Арена» компания «Анна Нова».
Обновлено в 06:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дуглас Сантос
Бразильский футболист
Бразильский футболист, защитник клуба «Зенит». Участник Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное