Футбол
«Зенит» презентовал Дугласа и СуторминаСпорт-Экспресс 08:25
В фирменном магазине "Зенита" на Невском проспекте состоялась презентация новичков петербургского клуба – защитника Дугласа Сантоса и полузащитника Алексея Сутормина.
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Происшествия
Двое граждан РФ погибли из-за шторма в Греции
Обновлено вчера в 20:57
Экономика
Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн
Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено в 13:51
Общество
Депутат ГД предложил не отсылать постановления о нарушении ПДД тем, кто уже оплатил штраф
Первый зампредседателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков планирует внести законопроект, согласно которому водителям, нарушившим правила и оплатившим штраф досрочно со скидкой в 50%, не будет отправляться постановление о нарушении по почте.
Обновлено в 01:08
Авто
В Сети появились изображения Kia XCeed в кузове пикап
Как видно по рендерным изображениям, за основу своего изображения художник взял базовый Kia Ceed, немного увеличил дорожный просвет, а вместо заднего ряда сидений добавил грузовую платформу.
Обновлено в 14:08
Происшествия
На территории ТЭЦ в подмосковных Мытищах произошел крупный пожар
На место происшествия направлено более десяти пожарных расчетов, также МЧС готовит противопожарную авиацию В подмосковных Мытищах на территории станции высокого давления на территории Северной ТЭЦ произошел крупный пожар, пишет ТАСС.
Обновлено в 05:17
Происшествия
35 человек пострадали из-за экстренной посадки самолета
Уточняется, что самолет следовал рейсом из Ванкувера в Сидней, однако недалеко от гавайских островов он попал в зону турбулентности и был вынужден совершить экстренную посадку.
Обновлено в 16:06
Общество
Появились доказательства инсценировки отравления Алибасова
Напомним: аналитики почти сразу заподозрили, что тяжелое отравление Алибасова средством для прочистки канализации "Крот" - инсценировка.
Обновлено в 05:38
Гаджеты
Маскирующийся под WhatsApp вирус заразил 25 млн Android-смартфонов
Работники компании Check Point узнали о вредоносном приложении, жертвами которого стали порядка 25 млн смартфонов на базе операционной системы Android.
Обновлено вчера в 23:22
Футбол
«Реал» намерен приобрести Поля Погба
Мадридский «Реал» продолжает проявлять интерес к полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Полю Погба.
Обновлено в 03:18
Происшествия
Задержанный по подозрению во взятке замглавы ПФР подал в отставку
Заместитель руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов подал в отставку с занимаемой должности, сейчас он находится в изоляторе временного содержания на северо-востоке столицы России.
Обновлено в 15:50
Шоу-бизнес
Меган Маркл и Кейт Миддлтон появились на публике вместе с детьми
Сегодня состоялся первый публичный выход Меган Маркл с ребенком.
Обновлено вчера в 14:15
Авто
Ford F-150 Nitemare от Roush - самый быстрый в мире пикап
Компания Roush заявила о том, что их Ford F-150 Nitemare является самым быстрым в мире пикапом.
Обновлено в 13:11
Происшествия
Радиация с затонувшей подлодки «Комсомолец» может достигнуть Мурманска
«Комсомолец» затонул 7 апреля 1989 года к югу от острова Медвежий в Норвежском море на глубине 1680 метров.
Обновлено вчера в 01:58
Авто
Появились первые «живые» фото Lada Xray Cross с вариатором
Производство новинки началось в июне, однако первые «живые» фотографии появились только сейчас.
Обновлено вчера в 23:08
Экономика
Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум на 4%
«Предусматривается установить величину прожиточного минимума за второй квартал 2019 года на душу населения в размере 11185 рублей, для трудоспособного населения — 12130 рублей, пенсионеров — 9236 рублей, детей — 11004 рубля», — сказано в пояснительной записке к документу.
Обновлено в 14:40
Интернет
Россиянам стал доступен сервис Google распознавания лиц по фото
После активации новой функции в «Альбомах» будут группироваться фотографии по лицам, а после группировки пользователь может присваивать им имена.
Обновлено в 13:17
Политика
В Судане предотвратили новый государственный переворот
Попытка госпереворота предотвращена в Судане. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на местное телевидение.
Обновлено в 17:19
Происшествия
Элина Сушкевич не признала вину
Накануне уголовное дело в отношении и.о. главного врача калининградского роддома № 4 Елены Белой и Элины Сушкевич было передано из второго следственного управления ГСУ СК России (с дислокацией в Санкт-Петербурге) в специализированный отдел по расследованию ятрогенных преступлений в Москву для дальнейшего расследования.
Обновлено в 16:07
Футбол
Бельгийский клуб перехватил Хаджи у «Спартака»
Обновлено в 13:46
Политика
NEWSONE обратился к международным организациям из-за давления на канал
«NEWSONE обратился к международным организациям из-за давления украинской власти в лице агрессивно настроенных радикалов на телеканал, а также постоянных угроз в адрес журналистов и сотрудников», — указывается в сообщении.
Обновлено в 16:04
Армия и оружие
В российском военном вузе четыре года учился гражданин Финляндии
Оказалось, что курсант четвертого курса имеет паспорт гражданина Финляндии, кроме российского паспорта, естественно.
Обновлено в 04:45
Общество
Названы сроки исчезновения самых массовых российских профессий
Профессии водителя и продавца, наиболее распространенные в России, исчезнут через 10 лет.
Обновлено в 15:03
Происшествия
В США два подростка пытались проникнуть в ядерный центр
Два подростка пытались пробраться на территорию ядерного исследовательского центра в Калифорнии.
Обновлено в 16:17
Политика
Суд ЕС отменил санкции 2018 года против Януковича
Суд Европейского союза принял решение об отмене санкций против бывшего президента Украины Виктора Януковича и членов его команды.
Обновлено в 09:37
Общество
В Царское село начнут пускать раз в 30 дней и только по паспорту
По одному документу допускается покупка билета раз в 30 дней.
Обновлено в 14:10
Происшествия
Начальник омской полиции подрался с машинистом в столичном метро
"Начальник УМВД по Омской области назначил служебную проверку после сообщений СМИ о драке в московском метро с участием главы УМВД по Омску Алексея Меркушова", - сообщил РИА Новости начальник пресс-службы главка Алексей Командыков.
Обновлено в 09:40
Единоборства
Боксер Лебедев завершил карьеру
Российский боксер Денис Лебедев завершил профессиональную карьеру, сообщает Sport24.
Обновлено в 08:53
Общество
В Муринском парке начали вырубку березовой рощи
По словам очевидцев, работы идут в части парка, где будет вести застройку второй очереди спорткомплекса «Нова Арена» компания «Анна Нова».
Обновлено в 06:56