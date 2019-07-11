Футбол

«Зенит» презентовал Дугласа и СуторминаСпорт-Экспресс вчера в 08:25

В фирменном магазине "Зенита" на Невском проспекте состоялась презентация новичков петербургского клуба – защитника Дугласа Сантоса и полузащитника Алексея Сутормина.
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«Зенит» представил своих новичков Сутормина и Сантоса

Петербургский дневниквчера в 10:27

«Зенит» представил Дугласа и Сутормина

Sports.ruвчера в 08:36

«Зенит» презентовал новичков Сутормина и Сантоса

78.ruвчера в 09:39

Репортаж с презентации новичков «Зенита» Сутормина и Дугласа

Чемпионатвчера в 10:05

В Санкт-Петербурге состоялась презентация Дугласа и Сутормина

Soccer.ruвчера в 09:02

Сутормин объяснил, почему выбрал «Зенит». Чемпион официально представил новичков

Матч ТВвчера в 11:00

Сутормин объяснил, почему выбрал в «Зените» 91-й номер

Спорт-Экспрессвчера в 08:43
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Происшествия

В Лондоне найдена мертвой юная скрипачка из России

Обновлено в 00:16
Политика

Путин и Зеленский впервые поговорили по телефону

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено вчера в 12:01
Политика

Мадуро сообщил о договорённости с оппозицией Венесуэлы

Обновлено вчера в 23:44
Политика

В конгрессе США одобрили санкции против госдолга России

Палата представителей американского конгресса решила одобрить поправку, которая предусматривает введение серьезных санкционных мер против российского суверенного долга.
Обновлено в 00:27
Экономика

Названы российские вузы с самыми высокими зарплатами выпускников

Сервис по поиску работы Superjob составил рейтинг российских высших учебных заведений, выпускники которых могут рассчитывать на зарплату в 100 тыс. рублей и более в месяц, сообщает 12 июля РИА Новости.
Обновлено в 00:41
Экономика

Минтруд предложил повысить прожиточный минимум

"Проектом приказа предусматривается установить величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года на душу населения в размере 11 185 рублей, для трудоспособного населения — 12 130 рублей, пенсионеров — 9236 рублей, детей — 11 004 рубля", — говорится в документе.
Обновлено вчера в 12:57
Происшествия

Аргентинский вратарь умер, отбив пенальти

Отбив грудью пенальти, от которого решался исход встречи, голкипер побежал к своей команде праздновать триумф, но внезапно упал.
Обновлено вчера в 19:43
Происшествия

Пожар на ТЭЦ в Мытищах полностью ликвидирован

Крупный пожар на ТЭЦ в Мытищах полностью потушен. Об этом 12 июля сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.
Обновлено вчера в 20:30
Экономика

Центробанк предложил отложить на год новую пенсионную реформу ИПК

Центробанк предложил отложить на год новую пенсионную реформу ИПК (индивидуальный пенсионный капитал), которая должна была заработать с 1 января 2020, - пишет РБК.
Обновлено в 00:51
Религия

Екатеринбуржцы обсудят, как изменится облик города с появлением храма Святой Екатерины

Сегодня екатеринбуржцы собираются обсудить новый образ города.
Обновлено в 00:57
Религия

Православные верующие вспоминают апостолов Петра и Павла

Христиане России и всего мира в пятницу вспоминают апостолов Петра и Павла, которые стали одними из самых известных проповедников учения Иисуса Христа.
Обновлено вчера в 17:22
Армия и оружие

Первый опытный образец морского ЗРК «Тор-МФ» создадут в 2020-х годах

Первый опытный образец зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор-МФ" для ВМФ России будет создан в начале 2020-х годов.
Обновлено вчера в 20:06
Происшествия

На отца сестер Хачатурян возбудили уголовное дело

Обновлено вчера в 16:00
Шоу-бизнес

Ирина Шейк объяснила имя своей дочери от Брэдли Купера

Российская модель Ирина Шейк впервые высказалась о расставании с актером Брэдли Купером, а также рассказала, как они планируют проводить время с их общей дочерью.
Обновлено вчера в 22:42
Шоу-бизнес

Алла Пугачева поразила фанатов тем, что выглядит моложе Галкина

"Кровавая Мэри": Дарья Мороз удивила фанатов дерзким образом Ранее 5-tv.ru сообщал, что косметолог раскрыла секрет "вечной молодости" Аллы Пугачевой.
Обновлено вчера в 16:32
Политика

«Всемирный конгресс украинцев» признан нежелательным в России

«По результатам изучения поступивших материалов 11.07.2019 в Генпрокуратуре РФ принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности международной неправительственной организации Ukrainian World Congress («Всемирный конгресс украинцев») (Канада)», — сказано в сообщении Генпрокуратуры России.
Обновлено вчера в 13:57
Экономика

Bloomberg отметил богатый урожай качественной пшеницы в России

В России в 2019 году фермеры собирают урожай исключительно качественной пшеницы, пишет американское издание Bloomberg.
Обновлено в 00:26
Финансы

Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2019 год

Сбербанк пересмотрел прогноз по курсу рубля в 2019 году: до 62 рублей за доллар на третий квартал и до 63 рублей — на четвертый.
Обновлено в 01:06
Происшествия

Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое

Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег.
Обновлено вчера в 12:01
Происшествия

Более 30 пассажиров канадского Boeing пострадали от турбулентности

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня самолет болгарской авиакомпании ALK, летевший из Приштины в швейцарский Базель, попал в зону турбулентности, из-за чего пострадали десять пассажиров.
Обновлено вчера в 19:01
Политика

Путин уволил губернатора Севастополя Овсянникова

Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
Обновлено вчера в 12:23
Театры

В Петербурге умер актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев

В Петербурге в возрасте 49 лет умер актер и режиссер Малого драматического театра Олег Дмитриев.
Обновлено вчера в 11:40
Интернет

Google признала факт утечки записей голосов из базы Google Assistant

Компания Google признала факт утечки голосовых записей пользователей из базы «умного» помощника Google Assistant.
Обновлено в 01:13
Кино

Warner Bros. готовит перезапуск «Флинтстоунов» для взрослых

Обновлено вчера в 22:14
Кино

Принцип матрешки: Люк Бессон снял кино о русской шпионке

Обновлено 10 июля в 17:01
Экономика

Новый законопроект может оставить россиян с невыездными картами

Госдума включила в календарь на 23 июля рассмотрение во втором чтении законопроекта, вносящегося поправки в закон «О национальной платежной системе».
Обновлено вчера в 18:31
Здоровье

30% населения планеты страдают от болезней печени

Специалисты напоминают, что после того, как печень перестает перерабатывать токсины, начинает развиваться энцефалопатия.
Обновлено вчера в 10:57
Происшествия

Состояние избитой в Ингушетии 7-летней девочки стабилизировалось

4 июля ребенка в тяжёлом состоянии доставили в больницу Ингушетии с множеством травм, ожогов и порезов.
Обновлено 10 июля в 06:23
Шоу-бизнес

Газманов рассказал, как боролся с алкоголизмом

Обновлено в 00:46
Экономика

Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн

Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено вчера в 13:51
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Алексей Сутормин
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник клуба «Рубин».
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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