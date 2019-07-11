В фирменном магазине "Зенита" на Невском проспекте состоялась презентация новичков петербургского клуба – защитника Дугласа Сантоса и полузащитника Алексея Сутормина.

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Политика Путин и Зеленский впервые переговорили по телефону Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры по инициативе Киева.

Происшествия Начальник омской полиции подрался с машинистом в столичном метро "Начальником УМВД по Омской области назначил служебную проверку после сообщений СМИ о драке в московском метро с участием главы УМВД по Омску Алексея Меркушова", - сообщил РИА Новости начальник пресс-службы главка Алексей Командыков.

Политика Путин снял с должности губернатора Севастополя Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Дмитрия Овсянникова от занимаемой им должности губернатора Севастополя, сообщил 11 июля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Общество Появились доказательства инсценировки отравления Алибасова Напомним: аналитики почти сразу заподозрили, что тяжелое отравление Алибасова средством для прочистки канализации "Крот" - инсценировка.

Авто «Яндекс» представил беспилотную Hyundai Sonata «Яндекс» представил прототип беспилотного автомобиля на базе нового седана Hyundai Sonata.

Общество «Победа» отменила 2%-ный сбор за оплату картой на сайте Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") отменила сбор за билеты и дополнительные услуги, приобретаемые банковской картой на официальном сайте перевозчика.

Происшествия Двое российских туристов погибли при шторме в Греции Шторм в Греции на полуострове Халкидики привел к гибели пяти иностранных туристов.

Шоу-бизнес Шатунову предстоит перенести еще одну операцию Отек постепенно спадает, в ближайшее время певца ждет еще одна операция, связанная со стоматологической проблемой, поскольку воспалился один из зубных каналов.

Происшествия В ПФР подтвердили задержание замглавы фонда Заместитель председателя Пенсионного фонда РФ Алексей Иванов действительно был задержан сотрудниками следственных органов, заявил 11 июля РИА Новости глава фонда Антон Дроздов.

Экономика Без Медведева. Экономическое будущее России определят специальные люди 10 июля пресс-служба Кремля сообщила, что Владимир Путин провёл совещание, в ходе которого обсуждалась экономическая ситуация в стране.

Политика Зеленский предложил люстрировать Порошенко и его команду Президент Украины Владимир Зеленский выступил с предложением лишить правительство Украины, работавшее с 2014 года, возможности управлять государством.

Авто Интерьер будущего электрохэтчбека VW ID.3 выглядит очень интересно В Сети опубликованы изображения, демонстрирующие интерьер предстоящего VW ID.3. Что касается приборной панели ID.3, мы видим, что она включает в себя большую информационно-развлекательную систему с сенсорным экраном.

Происшествия Россиянина Антонца арестовали по подозрению в госизмене Ранее Лефортофский суд арестовал по делу о госизмене жену Антонца — Антонину Зимину.

Экономика Минтруд предложил повысить прожиточный минимум "Проектом приказа предусматривается установить величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года на душу населения в размере 11 185 рублей, для трудоспособного населения — 12 130 рублей, пенсионеров — 9236 рублей, детей — 11 004 рубля", — говорится в документе.

Политика Стало известно, что Меркель шептала во время приступа Специалист по чтению по губам Джудит Хартер рассказала, что канцлер Германии Ангела Меркель шептала во время третьего приступа дрожи.

Общество В Московском зоопарке поселятся гигантские ослы Столичный зоопарк закупил два мамонтовых осла пуату. Об этом размещена информация на сайте госзакупок Москвы.

Футбол «Краснодар» расторг контракт с Шишкиным В четверг клуб и 32-летний защитник расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

Общество Госдума одобрила проект о повышении предельного возраста службы в МВД Законопроект, уточняющий порядок прохождения службы в органах внутренних дел, прошёл первое чтение в Госдуме.

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Авто Toyota разрабатывает новый кроссовер Как отмечают источники, изначально на новом СП планировали собирать Toyota Corolla последнего поколения, но в последний момент японцы изменили решение, объяснив это желанием «подстроиться под меняющиеся требования рынка и растущий спрос на компактные кроссоверы и внедорожники».

Происшествия В Москве задержали 50 крымскотатарских активистов У здания Верховного суда России силовики задержали более 50 человек, которые пришли поддержать крымских татар, арестованных по «делу Хизб ут-тахрир» (запрещена в РФ).