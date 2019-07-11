Футбол
«Зенит» презентовал Дугласа и СуторминаСпорт-Экспресс 08:25
В фирменном магазине "Зенита" на Невском проспекте состоялась презентация новичков петербургского клуба – защитника Дугласа Сантоса и полузащитника Алексея Сутормина.
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Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 14:34, Вашингтон
Политика
Путин и Зеленский впервые переговорили по телефону
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры по инициативе Киева.
Обновлено в 12:57
Происшествия
Начальник омской полиции подрался с машинистом в столичном метро
"Начальником УМВД по Омской области назначил служебную проверку после сообщений СМИ о драке в московском метро с участием главы УМВД по Омску Алексея Меркушова", - сообщил РИА Новости начальник пресс-службы главка Алексей Командыков.
Обновлено в 09:40
Политика
Путин снял с должности губернатора Севастополя
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Дмитрия Овсянникова от занимаемой им должности губернатора Севастополя, сообщил 11 июля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 12:07
Футбол
«Локомотив» не устроило предложение «Спартака» по Гильерме
«Спартак» сделал «Локомотиву» официальное предложение о покупке голкипера Гильерме.
Обновлено в 10:58
Политика
В ДНР сообщили о критическом ухудшении ситуации в Донбассе
Обновлено в 13:04
Футбол
Хаджи перейдет в «Генк» вместо «Спартака»
Обновлено в 11:37
Общество
Появились доказательства инсценировки отравления Алибасова
Напомним: аналитики почти сразу заподозрили, что тяжелое отравление Алибасова средством для прочистки канализации "Крот" - инсценировка.
Обновлено в 05:38
Экономика
Тариф за платеж по QR-коду в Системе быстрых платежей составит от 0,2% до 0,7%
Тариф за осуществление платежа по QR-коду в Системе быстрых платежей может составить от 0,2% до 0,7% от общей суммы.
Обновлено в 14:12
Авто
«Яндекс» представил беспилотную Hyundai Sonata
«Яндекс» представил прототип беспилотного автомобиля на базе нового седана Hyundai Sonata.
Обновлено в 10:46
Общество
«Победа» отменила 2%-ный сбор за оплату картой на сайте
Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") отменила сбор за билеты и дополнительные услуги, приобретаемые банковской картой на официальном сайте перевозчика.
Обновлено в 13:14
Происшествия
Двое российских туристов погибли при шторме в Греции
Шторм в Греции на полуострове Халкидики привел к гибели пяти иностранных туристов.
Обновлено вчера в 21:08
Шоу-бизнес
Шатунову предстоит перенести еще одну операцию
Отек постепенно спадает, в ближайшее время певца ждет еще одна операция, связанная со стоматологической проблемой, поскольку воспалился один из зубных каналов.
Обновлено в 10:16
Кино
В Венеции покажут первый в истории эротический фильм «Экстаз»
Обновлено в 11:37
Происшествия
В ПФР подтвердили задержание замглавы фонда
Заместитель председателя Пенсионного фонда РФ Алексей Иванов действительно был задержан сотрудниками следственных органов, заявил 11 июля РИА Новости глава фонда Антон Дроздов.
Обновлено в 08:11
Экономика
Без Медведева. Экономическое будущее России определят специальные люди
10 июля пресс-служба Кремля сообщила, что Владимир Путин провёл совещание, в ходе которого обсуждалась экономическая ситуация в стране.
Обновлено в 07:55
Политика
Зеленский предложил люстрировать Порошенко и его команду
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с предложением лишить правительство Украины, работавшее с 2014 года, возможности управлять государством.
Обновлено в 09:39
Авто
Интерьер будущего электрохэтчбека VW ID.3 выглядит очень интересно
В Сети опубликованы изображения, демонстрирующие интерьер предстоящего VW ID.3. Что касается приборной панели ID.3, мы видим, что она включает в себя большую информационно-развлекательную систему с сенсорным экраном.
Обновлено в 02:40
Происшествия
Россиянина Антонца арестовали по подозрению в госизмене
Ранее Лефортофский суд арестовал по делу о госизмене жену Антонца — Антонину Зимину.
Обновлено в 07:41
Экономика
Минтруд предложил повысить прожиточный минимум
"Проектом приказа предусматривается установить величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года на душу населения в размере 11 185 рублей, для трудоспособного населения — 12 130 рублей, пенсионеров — 9236 рублей, детей — 11 004 рубля", — говорится в документе.
Обновлено в 12:57
Политика
Стало известно, что Меркель шептала во время приступа
Специалист по чтению по губам Джудит Хартер рассказала, что канцлер Германии Ангела Меркель шептала во время третьего приступа дрожи.
Обновлено в 14:01
Общество
В Московском зоопарке поселятся гигантские ослы
Столичный зоопарк закупил два мамонтовых осла пуату. Об этом размещена информация на сайте госзакупок Москвы.
Обновлено в 08:24
Футбол
«Краснодар» расторг контракт с Шишкиным
В четверг клуб и 32-летний защитник расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.
Обновлено в 11:41
Общество
Госдума одобрила проект о повышении предельного возраста службы в МВД
Законопроект, уточняющий порядок прохождения службы в органах внутренних дел, прошёл первое чтение в Госдуме.
Обновлено в 13:07
Общество
На Камчатке многоквартирный дом накренился из-за сильной жары
Обновлено вчера в 19:48
Политика
Найдена первая жертва ВСУ в Донбассе при Зеленском
Военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков сообщил о первой погибшей мирной жительнице Донбасса с момента инаугурации президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 08:56
Авто
Toyota разрабатывает новый кроссовер
Как отмечают источники, изначально на новом СП планировали собирать Toyota Corolla последнего поколения, но в последний момент японцы изменили решение, объяснив это желанием «подстроиться под меняющиеся требования рынка и растущий спрос на компактные кроссоверы и внедорожники».
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
В Москве задержали 50 крымскотатарских активистов
У здания Верховного суда России силовики задержали более 50 человек, которые пришли поддержать крымских татар, арестованных по «делу Хизб ут-тахрир» (запрещена в РФ).
Обновлено в 09:54
Театры
Умер актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев
В Санкт-Петербурге скончался актер и режиссер Олег Дмитриев.
Обновлено в 11:58
Происшествия
Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое
Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег.
Обновлено в 12:01