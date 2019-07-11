В фирменном магазине "Зенита" на Невском проспекте состоялась презентация новичков петербургского клуба – защитника Дугласа Сантоса и полузащитника Алексея Сутормина.

Спорт день за днем

Политика Путин освободил от должности губернатора Севастополя Президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова по его просьбе. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Путин поговорил с Зеленским по телефону Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с главой Украины Владимиром Зеленским.

Политика Найдена первая жертва ВСУ в Донбассе при Зеленском Военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков сообщил о первой погибшей мирной жительнице Донбасса с момента инаугурации президента Украины Владимира Зеленского.

Политика Зеленский потребовал люстрации Порошенко Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко призвал граждан страны выйти на митинг в поддержку закона "Об очищении власти", который предполагает люстрацию чиновников, работавших во времена правления экс-президента Виктора Януковича.

Общество Названа безвредная доза шоколада Врачи выявили, сколько шоколада можно есть каждый день без вреда для здоровья, передает РИА "Новости".

Футбол «Вентспилс» дома разгромил албанскую «Теуту» Футболисты «Вентспилса» в первом матче стартового раунда квалификации Лиги Европы переиграли албанский клуб «Теута».

Общество К 2050 году климат в Москве станет как в Детройте Москве к 2050 году обещают более мягкий умеренно-континентальный климат Детройта, Санкт-Петербургу — болгарской Софии, жители Самары к 2050 году почувствуют себя как ощущают себя сейчас жители румынского Бухареста, а климат Ростова приблизится к нынешнему климату столицы Северной Македонии — Скопье.

Единоборства Боксер Денис Лебедев завершил карьеру Российский боксер Денис Лебедев объявил о завершении карьеры. «Пришло время расставаться с большим спортом»,— написал он у себя в Instagram.

Общество Названы зарплаты российских строителей Средняя зарплата российских строителей составляет 47,3 тыс рублей в месяц. Это на 28% превышает среднюю предлагаемую зарплату по стране.

Политика Рада отказалась отправить Климкина в отставку Верховная рада снова отказалась отправить в отставку министра иностранных дел Украины Павла Климкина.

Армия и оружие Боливия хочет купить у России военную технику Боливийский президент Эво Моралес подтвердил намерение своего государства приобрести российскую военную технику, в особенности вертолеты.

Политика Госбюро Украины возбудило дела против Порошенко и Парубия Государственное бюро расследований Украины в четверг, 11 июля, открыло дела по статьям «Вмешательство в деятельность судебных органов» и «Злоупотребление властью или служебным положением» в отношении бывшего лидера страны Петра Порошенко, а также возбудило дело по статье «Государственная измена» против спикера Верховной рады Андрея Парубия.

Происшествия В Перми загорелся центральный рынок Сегодня вечером в Перми произошел пожар на центральном рынке.

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Технологии Оборудование на заводы по термической обработке отходов в Подмосковье начнут поставлять до конца года По словам председателя совета компании "Hitachi Zosen Inova" Михи Кувахара, согласно контракту на заводы по термической обработке отходов будут поставлять основное оборудование - системы сжигания отходов и оборудование по газоочистке.

Шоу-бизнес Наташа Королева оголилась в поддержку Светланы Лободы Певица Наташа Королева решила поддержать свою коллегу Светлану Лободу, на которую все набросились после публикации в своем Инстаграм-аккаунте интимной фотографии известной йогини.