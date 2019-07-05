Футбол

«Зенит» претендует на нападающего «Реала»REGNUM 06:07

Санкт-петербургский «Зенит» претендует на нападающего мадридского «Реала» Кристо Гонсалеса.
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"Роналду из "Кастильи". "Зенит" интересуется нападающим "Реала"

Спорт-Экспресс09:40

«Зенит» проявляет интерес к форварду «Реала»

Советский спорт05:29

«Зениту» интересен форвард «Реала» Кристо

Sports.ru05:28

«Зенит» интересуется форвардом «Реала»

Sport.ru06:29

СМИ: «Зенит» заинтересован в форварде молодежной команды «Реала»

Матч ТВ06:11

«Зенит» интересуется 21-летним форвардом «Реала» Гонсалесом

Sport24.ru05:01

«Зенит» интересуется нападающим «Реала»

Чемпионат05:02
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 21:38, Вашингтон
Политика

Оклады военнослужащих и правоохранителей с 1 октября повысят на 4,3%

Ранее Президент России Владимир Путин заявил, что в стране и дальше будут совершенствовать систему социальных гарантий для тех, кто несёт военную и правоохранительную службу.
Обновлено в 01:56
Происшествия

Капитан перевернувшегося в Черном море прогулочного судна задержан

Обновлено в 17:26
Происшествия

Арестованный офицер ФСБ оказался внуком генерала госбезопасности

Знакомый с ходом расследования источник проинформировал о том, что среди задержанных сотрудников ФСБ России есть внук генерала госбезопасности и преподавателя Академии ФСБ.
Обновлено в 18:06
Общество

Гороскоп на 6 июля: Стрельцы, творческие способности требуют выхода

Гороскоп подготовлен специалистами салона «Мандрагора».
Обновлено в 20:05
Политика

Путин поприветствовал участников форума «Территория смыслов»

Обновлено в 07:07
Общество

Психологи рассказали, как быть счастливым

Как рассказала РИА Новости в кулуарах XVI Европейского конгресса доктор философских и психологических наук, пост-док факультета психиатрии в Маунт-Синай Бет Израел, Нью-Йорк Рафаэла Калати, вопрос счастья очень важен в современном мире.
Обновлено в 20:29
Происшествия

Похитившую миллионы Луизу Хайруллину выдали собственные дети

Сбежавшую с 23 млн рублей Луизу Хайруллину выдали собственные дети. Напомним, женщину вчера задержали в Казани на съемной квартире.
Обновлено в 05:40
Происшествия

В зоне паводка под Иркутском задержаны пятеро мародеров

Обновлено в 15:38
Политика

США представили «Концепцию противодействия влиянию Кремля»

Глава агентства по международному развитию США (USAID) Марк Грин представил в Париже документ «Концепция по противодействию злонамеренному влиянию Кремля» (CMKI).
Обновлено в 18:59
Гаджеты

Oppo готовит новую линейку смартфонов Enco

Обновлено в 05:06
Происшествия

У пережившей пытки девочки из Ингушетии обнаружили новые травмы

У семилетней девочки из Ингушетии, которую, предположительно, истязали родственники, обнаружили старые переломы ребер и травмы позвоночника.
Обновлено в 19:40
Происшествия

Задержанный за госизмену оказался помощником полпреда президента

Обновлено в 08:17
Экономика

«РУСАЛ» и Braidy Industries договорились о строительстве завода в США

Обновлено в 11:59
Спорт

Ласицкене выиграла этап Бриллиантовой лиги в Лозанне

Обновлено в 19:30
Авто

Представлен прототип серийного кабриолета Lexus LC

Японский автопроизводитель привез на Фестиваль скорости в Гудвуде предсерийный прототип своего нового Lexus LC Convertible.
Обновлено в 08:36
Наука

На заснеженном острове в Южном океане обнаружили озеро лавы

На заснеженном острове Сондерс, расположенном в Южном океане, исследователи нашли озеро жидкой лавы.
Обновлено вчера в 09:53
Космос

В октябре к Земле приблизится астероид массой 55 млн тонн

Стало известно о приближении к Земле огромного астероида массой 55 млн тонн.
Обновлено в 13:00
Общество

Никаких пенсий: ПФР оставил без пенсии десятки тысяч россиян

Как сообщают СМИ, только за минувший год Пенсионный фонд России отказался засчитать часть пенсии 170 500 гражданам России.
Обновлено в 06:19
Общество

На Аляске зафиксировали рекордную жару

Рекордно высокая температура за всю историю наблюдений зарегистрирована в ряде районов штата Аляска, сообщает Национальная метеорологическая служба США.
Обновлено в 15:04
Происшествия

Радченко отказался слушать приговор новосибирского облсуда

Обновлено вчера в 23:51
Транспорт

В России изменились правила перевозки детей в авто

В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
Обновлено в 09:26
Общество

В Госдуме предложили увеличить число бюджетных мест в вузах на 25%

Депутат указывает, что сейчас количество бюджетных мест в российских вузах, на которые будут принимать абитуриентов, составляет 518,4 тысячи человек.
Обновлено в 20:16
Шоу-бизнес

Бари Алибасов назвал больными людьми сына и пиар-директора

Музыкальный продюсер Бари Алибасов в интервью радио «Комсомольская правда» назвал сына и своего пиар-директора больными людьми.
Обновлено в 20:09
Происшествия

Четыре землетрясения произошли в Тихом океане у берегов Камчатки

Обновлено в 20:55
Политика

Путин наградил погибших подводников

Обновлено в 05:18
Общество

В Словении представили деревянную статую Меланьи Трамп

Деревянную статую первой леди США Меланьи Трамп в пятницу показали в рамках выставки рядом с ее родным городом Севница в Словении, сообщает организатор мероприятия галерея Match.
Обновлено в 19:48
Политика

Зеленский выступил в Донбассе на русском языке

Обновлено в 09:00
Энергетика

«Транснефть» опровергла приостановку импорта нефти по «Дружбе»

Советник президента «Транснефти» Игорь Демин заявил, что польский и немецкий операторы трубопроводной системы «Дружба» принимают российскую нефть в соответствии с графиком.
Обновлено в 15:55
Общество

Смартфоны в школах хотят запретить

В России следует продумать запрет мобильных телефонов в школах.
Обновлено вчера в 13:12
Происшествия

Основатель «Домашних денег» арестован по делу о мошенничестве

Кузьминский суд Москвы в пятницу заключил под арест основателя микрофинансовой организации "Домашние деньги" Евгения Бернштама по делу о мошенничестве.
Обновлено в 12:26
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