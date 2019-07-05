Футбол
«Зенит» претендует на нападающего «Реала»REGNUM 06:07
Санкт-петербургский «Зенит» претендует на нападающего мадридского «Реала» Кристо Гонсалеса.
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Энергетика
«Нафтогаз»: Суд Англии заморозил $145 млн дивидендов Nord Stream
В «Нафтогазе» напомнили, что в марте 2019 года английский суд постановил, что «Газпром» не имеет права скрывать и выводить собственные активы из Англии и Нидерландов.
Обновлено в 11:24
Музыка
Амстердам отказался принимать «Евровидение-2020»
"Евровидение-2020" должно пройти в Нидерландах, поскольку в 2019 году конкурс выиграл представитель этой страны Дункан Лоуренс с песней Arcade.
Обновлено в 06:02
Происшествия
Арестованный офицер ФСБ оказался внуком генерала госбезопасности
Знакомый с ходом расследования источник проинформировал о том, что среди задержанных сотрудников ФСБ России есть внук генерала госбезопасности и преподавателя Академии ФСБ.
Обновлено в 18:06
Спорт
Ласицкене победила на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне
Обновлено в 16:01
Происшествия
Суд арестовал подозреваемого в госизмене помощника полпреда президента
Лефортовский суд Москвы арестовал подозреваемого в госизмене Александра Воробьева, работающего помощником полпреда президента в Уральском федеральном округе (УФО) Николая Цуканова, передает «Интерфакс».
Обновлено в 09:14
Происшествия
Капитана перевернувшегося в Черном море судна задержали
Обновлено в 17:19
Общество
Никаких пенсий: ПФР оставил без пенсии десятки тысяч россиян
Как сообщают СМИ, только за минувший год Пенсионный фонд России отказался засчитать часть пенсии 170 500 гражданам России.
Обновлено в 06:19
Происшествия
Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал поджигателей редакций РИА ФАН и НТВ
Октябрьский райсуд Санкт-Петербурга вынес решение в отношении четырех фигурантов дела о поджоге редакций Федерального агентства новостей (ФАН) и НТВ осенью прошлого года.
Обновлено в 13:18
Общество
Тельцам нужно беречь себя, а у Раков вырастут доходы
Окружающие в вас верят, следуйте их примеру. ТЕЛЕЦ Тельцам нужно беречь себя. Сегодня есть риск получить травму.
Обновлено вчера в 08:28
Общество
Новая оптическая иллюзия поразила интернет
Пользователи Сети обсуждают новую оптическую иллюзию. На фотографии молодой человек со смартфоном в руках парит в воздухе над землей.
Обновлено в 14:56
Политика
В «Нафтогазе» предупредили об угрозе техногенной катастрофы на Украине
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Украине грозит техногенная катастрофа, если в хранилища не удастся закачать нужный объем газа.
Обновлено в 12:30
Армия и оружие
СМИ: С-400 отправят в Турцию на следующей неделе
Обновлено в 04:00
Происшествия
Нашли сбежавшую с миллионами кассиршу Луизу Хайруллину
Обновлено в 08:28
Армия и оружие
«Панцирь-С1» сбил истребитель в Ливии
Обновлено в 10:00
Интернет
Пользователи пожаловались на сбой в работе Google
Пользователи отмечают серьезные трудности в использовании поисковой системы. Данные опубликовал портал Downdetector.
Обновлено вчера в 21:42
Финансы
АСВ вернуло Банку России по кредиту более 120 млрд рублей
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) за полтора года вернуло Банку России более 120 млрд рублей из предоставленного ранее кредита.
Обновлено в 12:54
Единоборства
Нурмагомедов дал оценку своему следующему сопернику
Обновлено в 19:55
Общество
В Словении представили деревянную статую Меланьи Трамп
Деревянную статую первой леди США Меланьи Трамп в пятницу показали в рамках выставки рядом с ее родным городом Севница в Словении, сообщает организатор мероприятия галерея Match.
Обновлено в 19:48
Происшествия
В Москве задержан таксист-отравитель
Полицейские в Москве задержали водителя такси, подозреваемого в краже средств у пассажира после его отравления.
Обновлено в 16:36
Футбол
«Ювентус» подписал защитника «Сассуоло» Демирала
Обновлено в 15:27
Общество
Конюхов освоил самолет на солнечных батареях
Российский путешественник Федор Конюхов и глава федерации планерного спорта РФ Сергей Рябчинский в пятницу, 5 июля, отправились из Москвы в Крым на самолете с солнечными батареями.
Обновлено в 11:14
Армия и оружие
Мадуро анонсировал новые военные учения в Венесуэле
Обновлено в 17:44
Политика
Секретные документы о химическом оружии Британии найдены на помойке
Тысячи страниц секретной документации о деятельности военной химической лаборатории в Портон-Дауне были найдены в мусорном баке на автомобильной стоянке на севере Лондона.
Обновлено в 12:04
Культура
Туктамышева отказалась от номера со стриптизом
Во время номера фигуристка исполняла стриптиз. Позднее она призналась, что ей нравится быть секс-символом российского фигурного катания.
Обновлено в 15:09
Происшествия
Погибших в Баренцевом море подводников похоронят тайно в Петербурге
Напомним, что представители Министерства обороны России заявили, что подводники работали в районе Баренцева моря под грифом "секретно".
Обновлено в 00:02
Футбол
Моуринью может возглавить «Гуанчжоу Эвергранд»
Обновлено в 11:44
Транспорт
В России изменились правила перевозки детей в авто
В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
Обновлено в 09:26
Шоу-бизнес
61-летняя Мелани Гриффит впечатлила фото в бикини
Ведь облачившись в крохотный черный купальник-бикини, актриса продемонстрировала плоский живот и стройные ноги, которым могли бы позавидовать и гораздо более молодые женщины.
Обновлено в 15:30