Футбол
«Зенит» претендует на нападающего «Реала»REGNUM 06:07
Санкт-петербургский «Зенит» претендует на нападающего мадридского «Реала» Кристо Гонсалеса.
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 09:25, Вашингтон
Происшествия
В Москве задержаны офицеры «Альфы», «Вымпела» и управления «К» ФСБ
По данным других источников, близких к ФСБ, помимо двух задержанных во вторник, 4 июля, в четверг были задержаны ещё шесть сотрудников спецслужбы.
Обновлено в 08:20
Общество
Федор Конюхов освоил самолет на солнечных батареях
В сообщении на личном сайте путешественника уточняется, что это воздушное судно создано специально для отработки технологических решений, которые планируется реализовать при строительстве самолета на солнечных батареях для кругосветного полета.
Обновлено в 09:09
Происшествия
В Турции три человека погибли при взрыве автомобиля
Обновлено в 07:50
Армия и оружие
Су-27 перехватил американский самолет над Черным морем
Пресс-служба Министерства обороны РФ подтвердила, что российский самолет-истребитель Су-27 осуществил перехват американского P-8A Poseidon над акваторией Черного моря.
Обновлено вчера в 23:38
Происшествия
В Екатеринбурге загорелись балконы на трех этажах пятиэтажного дома
Балконы на трех этажах пятиэтажного жилого дома загорелись в центре Екатеринбурга, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено в 09:12
Происшествия
Число жертв наводнения в Иркутской области увеличилось до 22
Количество погибших в результате паводка в Иркутской области возросло до 22. Об этом заявил вице-премьер Виталий Мутко, передает ТАСС.
Обновлено в 08:42
Экономика
ЦБ обнаружил новый способ мошенничества через банкоматы
Банк России обнаружил новый способ атак с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов.
Обновлено в 05:08
Происшествия
Погибших в Баренцевом море подводников похоронят тайно
Обновлено вчера в 18:47
Происшествия
В Ингушетии задержана тетя жестоко избитой девочки
По подозрению в истязаниях и избиении семилетней девочки в Ингушетии силовики задержали тетю ребенка.
Обновлено в 05:17
Политика
Зеленский назначил нового главу Донецкой области
Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым председателем Донецкой областной государственной администрации Павла Кириленко.
Обновлено в 07:19
Футбол
ЦСКА хочет приобрести еще одного футболиста «Эвертона», пишут СМИ
Московский футбольный клуб ЦСКА в летнее трансферное окно намерен приобрести нигерийского нападающего английского "Эвертона" Генри Оньекуру, сообщает Sporx.
Обновлено в 07:27
Политика
На Украине по делу о крушении МН17 арестован похищенный СБУ офицер ДНР
По данным СМИ, СБУ похитила его в городе Снежном (ДНР) и через коридор Каргил — Марьинка вывезла на Украину под видом парализованного.
Обновлено вчера в 17:35
Политика
«Википедия» заблокировала группу провластных авторов
Группа из восьми участников скоординированно вносила правки в статьи о губернаторах, государственных проектах и оппозиции, пишет «Медуза» со ссылкой на расследование сооснователя цифрового издательства «Викифай» Михаила Грузнова.
Обновлено в 08:10
Здоровье
Воронежские врачи объяснили рост смертности от рака в регионе
В департаменте здравоохранения Воронежской области в четверг, 4 июля, объяснили серьезный рост числа онкологических заболеваний, выявленный в регионе в 2019 г. По словам врачей, изменения обусловлены не «вспышкой» подобных проблем или искусственным занижением статистики, а улучшением профилактической работы и нововведениями при учете смертности от конкретных диагнозов.
Обновлено вчера в 16:02
Гаджеты
Apple выплатила Samsung 683 миллиона долларов из-за низкого спроса на iPhone
Как выяснилось, Apple действительно выплатила Samsung очень большую сумму в размере 683 миллиона долларов из-за того, что она не заказала запланированное ранее количество OLED-панелей для iPhone.
Обновлено в 08:00
Энергетика
«Нафтогаз» заявил о замороженных судом $145 млн дивидендов Nord Stream
Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса обязал «Газпром» в случае получения дивидендов от оператора «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG внести оттуда $145 млн на счет суда в качестве гарантии исполнения его требований.
Обновлено в 06:54
Шоу-бизнес
Ксения Собчак жестко ответила на критику фото голого сына Платона
Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 5 Июл 2019 в 4:11 PDT На этом фото Платон запечатлен на пляже обнаженным.
Обновлено в 07:58
Футбол
Алли потерял сознание на пляже. Игрок был пьян
Полузащитнику «Тоттенхэма» Деле Алли стало плохо во время пребывания на пляже греческого острова Миконос, сообщает The Sun.
Обновлено в 07:59
Шоу-бизнес
Юрия Шатунова экстренно прооперировали в Москве
Экс-солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов был прооперирован в одной из клиник Москвы после гастрольного тура по югу России.
Обновлено в 05:11
Музыка
Амстердам отказался принимать «Евровидение-2020»
"Евровидение-2020" должно пройти в Нидерландах, поскольку в 2019 году конкурс выиграл представитель этой страны Дункан Лоуренс с песней Arcade.
Обновлено в 06:02
Армия и оружие
Российские военные проводят учения в Черном море
Обновлено в 05:11
Наука
33 тысячи лет назад в Румынии было совершено убийство
Обновлено вчера в 06:00
Политика
Гройсман снова пригрозил уволить главу «Нафтогаза»
Напомним, что в апреле Гройсман пригрозил уволить главу «Нафтогаза» за отказ снизить цены на газ.
Обновлено в 08:32
Футбол
Лапочкин рассудит «Зенит» и «Локомотив» в Суперкубке России
Арбитр Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга назначен на матч Суперкубка России между петербургским "Зенитом" и московским "Локомотивом", сообщается на сайте РФС.
Обновлено вчера в 14:14
Общество
В России изменились правила работы нотариусов
Изменения в правила работы нотариусов, которые вступают в силу с 5 июля, упростят подтверждение права на наследство.
Обновлено в 01:21