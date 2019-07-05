Футбол
«Зенит» претендует на нападающего «Реала»REGNUM 06:07
Санкт-петербургский «Зенит» претендует на нападающего мадридского «Реала» Кристо Гонсалеса.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 12:25, Вашингтон
Происшествия
В Черном море перевернулось прогулочное судно
Обновлено в 11:58
Наука
На заснеженном острове в океане нашли озеро жидкой лавы
Спутниковые наблюдения показали, что на отдаленном, покрытом снегом острове Сондерс в крайней Южной Атлантике, в кратере действующего вулкана горы Мишель сохраняется стабильное озеро жидкой лавы.
Обновлено вчера в 04:58
Происшествия
В Новой Москве произошёл пожар на газовой заправке
Обновлено в 11:23
Происшествия
Помощник полпреда в УрФО арестован по делу о госизмене
Лефортовский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователей ФСБ и заключил под стражу подозреваемого в госизмене (статья 275 УК РФ) помощника полпреда РФ в Уральском федеральном округе Александра Воробьева.
Обновлено в 09:44
Политика
«Нафтогаз» потребует от РФ компенсацию за прекращение транзита газа
Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" потребует в международном суде компенсацию после прекращения транзита газа из России через Украину в Европу, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко.
Обновлено в 10:09
Политика
Российским силовикам с 1 октября повысят оклады
«С учетом уровня инфляции 1,043 с 1 октября 2019 года на 4,3% будут повышены оклады по должностям и званиям военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы, таможенных органов», — указано в постановлении.
Обновлено в 02:43
Общество
В Москва-Сити появится самая высокая башня в Европе
На уровне 100 этажа будет расположена не имеющая аналогов в Европе и Москве самая высокая смотровая площадка.
Обновлено в 03:48
Происшествия
Польский суд решил экстрадировать в Россию совладельца «Зимней вишни»
Польский суд решил экстрадировать в Россию скрывшегося от следствия бывшего гендиректора основной компании-владельца сгоревшего кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» и совладельца комплекса Вячеслава Вишневского.
Обновлено в 10:26
Политика
Украинские спецслужбы похитили в ДНР «важного свидетеля» по MH17
Украинские спецслужбы в конце июня якобы провели операцию в ДНР и задержали в городе Снежное экс-командира ПВО Владимира Цемаха, утверждают западные СМИ.
Обновлено вчера в 13:38
Политика
Мир без ДРСМД станет менее стабильным для всех, заявил Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал по итогам переговоров в рамках Совета Россия-НАТО в пятницу, что мир без Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности станет "менее стабильным" для всех.
Обновлено в 08:14
Шоу-бизнес
Ксения Собчак оправдалась за фото голого сына Платона
Журналистка опубликовала фотографию своего сына Платона с пляжа, и на снимке мальчик запечатлен совершенно обнаженным, причем в полный рост, хоть и со спины.
Обновлено в 09:21
Политика
Володин посоветовал членам «Единой России» спуститься на землю
«Спуститесь на землю и слушайте людей», — заявил Володин.
Обновлено в 10:30
Политика
Зеленский снова отправился в Донбасс
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу отправился с рабочей поездкой в Донецкую область, он примет участие в мероприятиях к пятой годовщине перехода под контроль украинских силовиков Славянска и Краматорска, сообщила пресс-служба главы государства.
Обновлено в 06:07
Гаджеты
ASRock официально представила материнские платы на логике X570
Компания ASRock официально объявила о выпуске новой серии материнских плат AMD X570.
Обновлено в 06:02
Происшествия
Обвинивший Спейси в домогательствах молодой человек отозвал иск
Истец требовал от известного американского актера возмещения убытков за "тяжелые психические страдания и эмоциональные травмы" Молодой человек, который заявил, что Кевин Спейси домогался его в 2016 году, добровольно отказался от гражданского иска, который он подал в суд города Нантакет штата Массачусетс на прошлой неделе, передает телеканал NBC Boston.
Обновлено в 11:27
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова пожаловалась, что врач из Кореи назвала ее жирной
Анфиса Чехова в Южной Корее За три дня в Азии Анфиса успела увидеть многое.
Обновлено в 12:08
Происшествия
В Ингушетии задержана тетя жестоко избитой девочки
По подозрению в истязаниях и избиении семилетней девочки в Ингушетии силовики задержали тетю ребенка.
Обновлено в 05:17
Авто
Кроссовер BMW X7 превратили в пикап
Журналисты издания speedme.ru рассказали, как дюжина студентов в течение 10 месяцев переделала тестовый мул BMW X7 в пикап, который планируется использовать для ежегодного мотоциклетного саммита BMW Motorrad Days.
Обновлено в 04:12
Кино
Disney выбрала темнокожую актрису на роль Русалочки
Киностудия Walt Disney выбрала актрису Холли Бэйли на роль Ариэль для игрового ремейка мультфильма «Русалочка».
Обновлено вчера в 01:01
Происшествия
Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной
Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено в 05:31
Политика
Двух россиян арестовали в Ливии за попытку повлиять на выборы
В Ливии арестовали двух граждан России, которых обвиняют в попытке повлиять на предстоящие президентские выборы в стране, сообщает в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы.
Обновлено в 10:00
Футбол
СМИ: Полузащитник «Оренбурга» Сутормин продолжит карьеру в «Зените»
Клубы Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» и «Оренбург» согласовали условия трансфера 25-летнего полузащитника Алексея Сутормина, который в ближайшее время должен пополнить состав коллектива из Санкт-Петербурга.
Обновлено в 12:17
Происшествия
Суд арестовал владельца «Домашних денег»
Кузьминский суд сегодня арестовал на 16 суток владельца компании «Домашние деньги» Евгения Бернштама.
Обновлено в 11:58
Общество
Оптическая иллюзия с парящим человеком удивила пользователей Сети
Пользователи Reddit обсуждают новую оптическую иллюзию.
Обновлено в 11:30
Авто
В Туле вновь начнут производить легендарный мотороллер «Муравей»
Обновлено в 03:10
Общество
В Роструде разъяснили, как платить работающим за отпускников
Обязанности отпускника могут быть выполнены путем совмещения профессий, оформления временного перевода или совместительства.
Обновлено в 02:54
Авто
Раскрыта динамика рекордсмена Renault Megane RS Trophy-R
Renault Megane RS Trophy-R нового поколения, который проехал «Серверную петлю» за рекордные 7 минут 40,100 секунды, укомплектован 300-сильным турбомотором объемом 1,8 литра.
Обновлено в 08:03
Музыка
Данилко назвал условие возвращения Сердючки на сцену
Украинский продюсер Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, сообщил, что может вновь выйти на большую сцену.
Обновлено в 10:37