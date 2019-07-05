Футбол
«Зенит» претендует на нападающего «Реала»REGNUM 06:07
Санкт-петербургский «Зенит» претендует на нападающего мадридского «Реала» Кристо Гонсалеса.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 10:51, Вашингтон
Общество
Мутко оценил нанесенный паводком в Иркутской области ущерб
Обновлено в 06:38
Армия и оружие
Российские военные начали учения в Чёрном море
Обновлено вчера в 22:16
Экономика
ЦБ сообщил о новом способе мошенничества через банкоматы
Банк России обнаружил новый способ мошенничества при переводе денег с карты на карту через банкомат.
Обновлено в 05:31
Происшествия
Суд арестовал пятерых сотрудников ФСБ по делу о разбое
Военный суд арестовал пятерых сотрудников ФСБ, подозреваемых в разбое.
Обновлено в 08:40
Политика
Зеленский снова отправился в Донбасс
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу отправился с рабочей поездкой в Донецкую область, он примет участие в мероприятиях к пятой годовщине перехода под контроль украинских силовиков Славянска и Краматорска, сообщила пресс-служба главы государства.
Обновлено в 06:07
Происшествия
Нашли сбежавшую с миллионами кассиршу Луизу Хайруллину
Обновлено в 08:28
Театры
Мединский уволил директора театра имени Волкова
Ранее труппа театра направила письмо министру культуры с просьбой поддержать художественного руководителя Евгения Марчелли в конфликте с директором театра Алексеем Туркаловым.
Обновлено в 09:48
Футбол
«Зенит» вылетел в Москву на матч за Суперкубок России
Санкт-петербургский «Зенит» отправился в Москву на матч Олимп-Суперкубок России, где сыграет с «Локомотивом».
Обновлено в 09:37
Происшествия
20-метровый факел в Москве попал на видео
Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, из-за возгорания в небо взметнулся факел высотой около 20 метров.
Обновлено в 10:30
Шоу-бизнес
Алена Апина рассказала о нападках экс-супруга после выхода видеоклипа
Во время интервью певица рассказала о том, что бывший возлюбленный крайне неадекватно отреагировал на ее новый клип на композицию «Близость».
Обновлено в 04:30
Политика
Владимиру Путину доверяют почти 72% россиян
Деятельность президента РФ Владимира Путина одобряют 63,7% жителей страны, а доверяют главе государства 71,6% россиян, говорится в сообщении Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 08:58
Гаджеты
Видеокарты AMD Radeon RX 5700 и RX 5700 XT получили стильную упаковку
Видеокарты AMD Radeon моделей RX 5700 и 5700 XT представили в стильной упаковке.
Обновлено вчера в 03:36
Происшествия
Польский суд экстрадирует в Россию совладельца «Зимней вишни»
Польский суд решил экстрадировать в Россию Вячеслава Вишневского — бывшего гендиректора основной компании-владельца сгоревшего в Кемерово ТЦ "Зимняя вишня".
Обновлено в 10:20
Музыка
Амстердам отказался принимать «Евровидение-2020»
"Евровидение-2020" должно пройти в Нидерландах, поскольку в 2019 году конкурс выиграл представитель этой страны Дункан Лоуренс с песней Arcade.
Обновлено в 06:02
Происшествия
Начальника УГИБДД по Новгородской области заподозрили во взятке
«Деньги предназначались за организацию сопровождения патрульным автомобилем Госавтоинспекции Новгородской области транспортного средства, находящегося в аренде у данной организации и осуществляющего перевозку крупногабаритного груза по территории региона», — отметили в СК.
Обновлено в 08:25
Политика
Папа Римский назвал конфликт на Украине «гибридным»
Понтифик отметил, что эта страна длительное время переживает сложное время Папа Римский Франциск назвал украинский конфликт "гибридным", который поддерживается попытками пропаганды и манипуляций, в том числе за счет религии.
Обновлено в 10:44
Политика
СМИ сообщили о конфликте в команде Зеленского
"Украинская правда" сообщила о конфликте между новым главой Службы безопасности Украины Ивана Баканова с окружением главы Офиса президента Андреем Богданом.
Обновлено в 10:45
Шоу-бизнес
Лолита объявила о расставании с мужем
Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом певица сообщила в Instagram.
Обновлено вчера в 10:35
Шоу-бизнес
Юрия Шатунова экстренно прооперировали в Москве
Экс-солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов был прооперирован в одной из клиник Москвы после гастрольного тура по югу России.
Обновлено в 05:11
Политика
«Нафтогаз» потребует от РФ компенсацию за прекращение транзита газа
Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" потребует в международном суде компенсацию после прекращения транзита газа из России через Украину в Европу, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко.
Обновлено в 10:09
Энергетика
«Газпром» и власти Астраханской области обсудили газификацию региона
Председатель правления Алексей Миллер и врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин подписали план-график синхронизации выполнения программы газификации региона на 2019 год, следует из пресс-релиза компании.
Обновлено в 07:31
Происшествия
Жилой дом загорелся в центре Екатеринбурга
Отмечается, что на первом этаже дома расположены административные помещения, а остальная площадь занята жилыми квартирами.
Обновлено в 10:44
Происшествия
В Петербурге пара выпала из окна во время секса
В Веселом Поселке Петербурга из окна девятого этажа выпала молодая пара.
Обновлено в 05:28
Происшествия
Авиадебошир задержан в аэропорту Домодедово
Сотрудники полиции задержали в аэропорту Домодедово дебошира, устроившего драку на борту рейса Доха — Москва.
Обновлено в 09:47
Экономика
НПФ усомнились в эффективности новой накопительной пенсионной системы
По мнению НПФ, больше всего в среднесрочной перспективе развитию рынка НПО способствовало бы не внедрение ИПК, а расширение налоговых льгот в части корпоративных программ негосударственных пенсий.
Обновлено в 08:33
Футбол
«Рубин» арендовал Маркова у «Динамо»
Обновлено в 09:41
Политика
Секретные документы из лаборатории в Портон-Дауне обнаружили в урне
Министерство обороны Великобритании ведет расследование в связи с обнаружением в мусорном баке на севере Лондона секретных документов лаборатории в Портон-Дауне.
Обновлено в 07:13
Политика
Володин посоветовал членам «Единой России» спуститься на землю
«Спуститесь на землю и слушайте людей», — заявил Володин.
Обновлено в 10:30
Шоу-бизнес
Тилль Линдеманн вслед за Светланой Лободой оказался в Киеве
Поклонники Светланы уже давно обсуждают возможный роман и даже тайный брак Лободы и Линдеманна и называют его отцом младшей дочери певицы.
Обновлено в 09:31