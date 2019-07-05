Футбол

«Зенит» претендует на нападающего «Реала»REGNUM 06:07

Санкт-петербургский «Зенит» претендует на нападающего мадридского «Реала» Кристо Гонсалеса.
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«Зениту» интересен форвард «Реала» Кристо

Sports.ru05:28

«Зенит» проявляет интерес к форварду «Реала»

Советский спорт05:29

«Зенит» интересуется 21-летним форвардом «Реала» Гонсалесом

Sport24.ru05:01

«Зенит» интересуется форвардом «Реала»

Sport.ru06:29

СМИ: «Зенит» заинтересован в форварде молодежной команды «Реала»

Матч ТВ06:11

"Роналду из "Кастильи". "Зенит" интересуется нападающим "Реала"

Спорт-Экспресс09:40

«Зенит» интересуется нападающим «Реала»

Чемпионат05:02
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 10:51, Вашингтон
Политика

Путин присвоил звание Героя России четырем погибшим подводникам

Обновлено в 05:15
Общество

Мутко оценил нанесенный паводком в Иркутской области ущерб

Обновлено в 06:38
Армия и оружие

Российские военные начали учения в Чёрном море

Обновлено вчера в 22:16
Экономика

ЦБ сообщил о новом способе мошенничества через банкоматы

Банк России обнаружил новый способ мошенничества при переводе денег с карты на карту через банкомат.
Обновлено в 05:31
Происшествия

Суд арестовал пятерых сотрудников ФСБ по делу о разбое

Военный суд арестовал пятерых сотрудников ФСБ, подозреваемых в разбое.
Обновлено в 08:40
Политика

Зеленский снова отправился в Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу отправился с рабочей поездкой в Донецкую область, он примет участие в мероприятиях к пятой годовщине перехода под контроль украинских силовиков Славянска и Краматорска, сообщила пресс-служба главы государства.
Обновлено в 06:07
Происшествия

Нашли сбежавшую с миллионами кассиршу Луизу Хайруллину

Обновлено в 08:28
Театры

Мединский уволил директора театра имени Волкова

Ранее труппа театра направила письмо министру культуры с просьбой поддержать художественного руководителя Евгения Марчелли в конфликте с директором театра Алексеем Туркаловым.
Обновлено в 09:48
Футбол

«Зенит» вылетел в Москву на матч за Суперкубок России

Санкт-петербургский «Зенит» отправился в Москву на матч Олимп-Суперкубок России, где сыграет с «Локомотивом».
Обновлено в 09:37
Происшествия

20-метровый факел в Москве попал на видео

Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, из-за возгорания в небо взметнулся факел высотой около 20 метров.
Обновлено в 10:30
Шоу-бизнес

Алена Апина рассказала о нападках экс-супруга после выхода видеоклипа

Во время интервью певица рассказала о том, что бывший возлюбленный крайне неадекватно отреагировал на ее новый клип на композицию «Близость».
Обновлено в 04:30
Политика

Владимиру Путину доверяют почти 72% россиян

Деятельность президента РФ Владимира Путина одобряют 63,7% жителей страны, а доверяют главе государства 71,6% россиян, говорится в сообщении Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 08:58
Гаджеты

Видеокарты AMD Radeon RX 5700 и RX 5700 XT получили стильную упаковку

Видеокарты AMD Radeon моделей RX 5700 и 5700 XT представили в стильной упаковке.
Обновлено вчера в 03:36
Происшествия

Польский суд экстрадирует в Россию совладельца «Зимней вишни»

Польский суд решил экстрадировать в Россию Вячеслава Вишневского — бывшего гендиректора основной компании-владельца сгоревшего в Кемерово ТЦ "Зимняя вишня".
Обновлено в 10:20
Музыка

Амстердам отказался принимать «Евровидение-2020»

"Евровидение-2020" должно пройти в Нидерландах, поскольку в 2019 году конкурс выиграл представитель этой страны Дункан Лоуренс с песней Arcade.
Обновлено в 06:02
Происшествия

Начальника УГИБДД по Новгородской области заподозрили во взятке

«Деньги предназначались за организацию сопровождения патрульным автомобилем Госавтоинспекции Новгородской области транспортного средства, находящегося в аренде у данной организации и осуществляющего перевозку крупногабаритного груза по территории региона», — отметили в СК.
Обновлено в 08:25
Политика

Папа Римский назвал конфликт на Украине «гибридным»

Понтифик отметил, что эта страна длительное время переживает сложное время Папа Римский Франциск назвал украинский конфликт "гибридным", который поддерживается попытками пропаганды и манипуляций, в том числе за счет религии.
Обновлено в 10:44
Политика

СМИ сообщили о конфликте в команде Зеленского

"Украинская правда" сообщила о конфликте между новым главой Службы безопасности Украины Ивана Баканова с окружением главы Офиса президента Андреем Богданом.
Обновлено в 10:45
Шоу-бизнес

Лолита объявила о расставании с мужем

Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом певица сообщила в Instagram.
Обновлено вчера в 10:35
Шоу-бизнес

Юрия Шатунова экстренно прооперировали в Москве

Экс-солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов был прооперирован в одной из клиник Москвы после гастрольного тура по югу России.
Обновлено в 05:11
Политика

«Нафтогаз» потребует от РФ компенсацию за прекращение транзита газа

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" потребует в международном суде компенсацию после прекращения транзита газа из России через Украину в Европу, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко.
Обновлено в 10:09
Энергетика

«Газпром» и власти Астраханской области обсудили газификацию региона

Председатель правления Алексей Миллер и врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин подписали план-график синхронизации выполнения программы газификации региона на 2019 год, следует из пресс-релиза компании.
Обновлено в 07:31
Происшествия

Жилой дом загорелся в центре Екатеринбурга

Отмечается, что на первом этаже дома расположены административные помещения, а остальная площадь занята жилыми квартирами.
Обновлено в 10:44
Происшествия

В Петербурге пара выпала из окна во время секса

В Веселом Поселке Петербурга из окна девятого этажа выпала молодая пара.
Обновлено в 05:28
Происшествия

Авиадебошир задержан в аэропорту Домодедово

Сотрудники полиции задержали в аэропорту Домодедово дебошира, устроившего драку на борту рейса Доха — Москва.
Обновлено в 09:47
Экономика

НПФ усомнились в эффективности новой накопительной пенсионной системы

По мнению НПФ, больше всего в среднесрочной перспективе развитию рынка НПО способствовало бы не внедрение ИПК, а расширение налоговых льгот в части корпоративных программ негосударственных пенсий.
Обновлено в 08:33
Футбол

«Рубин» арендовал Маркова у «Динамо»

Обновлено в 09:41
Политика

Секретные документы из лаборатории в Портон-Дауне обнаружили в урне

Министерство обороны Великобритании ведет расследование в связи с обнаружением в мусорном баке на севере Лондона секретных документов лаборатории в Портон-Дауне.
Обновлено в 07:13
Политика

Володин посоветовал членам «Единой России» спуститься на землю

«Спуститесь на землю и слушайте людей», — заявил Володин.
Обновлено в 10:30
Шоу-бизнес

Тилль Линдеманн вслед за Светланой Лободой оказался в Киеве

Поклонники Светланы уже давно обсуждают возможный роман и даже тайный брак Лободы и Линдеманна и называют его отцом младшей дочери певицы.
Обновлено в 09:31
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