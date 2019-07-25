Футбол
«Зенит» претендует на Раджу НаингголанаВести.Ru 15:29
Санкт-петербургский "Зенит" собирается приобрести бельгийского полузащитника "Интера" Раджу Наингголана. Представители сине-бело-голубых готовы удовлетворить финансовые запросы бельгийца в размере 4,5 миллионов евро ежегодно. Также он рассчитывает на бонусы.
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 16:56, Ашберн
Футбол
«Норрчепинг» обыграл «Лиепаю» в Лиге Европы
Шведский «Норрчепинг» нанес поражение «Лиепае» в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено в 16:00
Гаджеты
Samsung выпустит Galaxy Fold в сентябре
Обновлено вчера в 22:46
Происшествия
В аэропорту Сан-Паулу налетчики похитили тонну золота
В грузовом терминале международного аэропорта бразильского Сан-Паулу вооруженные налетчики совершили нападение на инкассаторов и похитили около тонны золота, передает ТАСС со ссылкой на телеканал "Глобу".
Обновлено в 16:29
Армия и оружие
В США 16 морских пехотинцев подозреваются в торговле людьми
Сотрудниками следственного отдела Военно-морских сил США задержаны 16 бойцов морской пехоты, подозреваемых в торговле людьми и контрабанде наркотиков.
Обновлено в 15:42
Экономика
«Газпром» собрал заявки на свои акции почти на 200 млрд рублей
Сбор заявок на покупку квазиказначейских бумаг «Газпрома» сопровождался нетипичным для продажи в открытый рынок крупного пакета акций ростом их стоимости.
Обновлено в 11:42
Политика
МВД Австрии объявило в розыск россиянина по подозрению в работе на ГРУ
МВД Австрии объявило в розыск россиянина по подозрению в тайной деятельности в пользу Главного разведывательного управления (ГРУ) "в ущерб Австрийской Республике", говорится в заявлении министерства.
Обновлено в 14:04
Общество
Путин пригласил детей из пострадавших от паводка регионов на парад
Президент РФ Владимир Путин пригласил пострадавших от паводка в Иркутской области на военно-морской парад в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 04:38
Футбол
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Тоттенхэм» в матче МКЧ
Обновлено в 10:47
Происшествия
В Киеве полуголый мужчина сбежал из машины скорой помощи
Обновлено в 15:43
Политика
СБУ показала кадры с задержанного российского танкера
Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня СБУ задержала в порту Измаил российский танкер, который, как считают в Киеве, блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе в ноябре прошлого года.
Обновлено в 08:13
Футбол
Кононов: Федор Черенков играл наравне с Кройфом и Платини
Легендарного полузащитника московского "Спартака" Федора Черенкова недооценили в мировом футболе, он выступал на одном уровне с голландцем Йоханом Кройфом и французом Мишелем Платини, заявил главный тренер "красно-белых" Олег Кононов.
Обновлено в 05:04
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова продемонстрировала шпагат в футбольных воротах
Отечественная балерина Анастасия Волочкова решила в очередной раз показать фолловерам свой традиционный шпагат, однако теперь в футбольных воротах.
Обновлено в 05:39
Кино
Скончался народный артист России Анатолий Торопов
Обновлено в 13:17
Космос
Орбиту обсерватории «Спектр-РГ» скорректируют еще три раза
Орбита космической обсерватории "Спектр-РГ", запущенной 13 июля, будет скорректирована до ее выхода на рабочую орбиту еще три раза - примерно на 11-е, 21-е и 41-е сутки полета.
Обновлено 23 июля в 09:00
Политика
Аббас заявил о приостановке действия всех соглашений с Израилем
Палестинский лидер Махмуд Аббас заявил, что приостановит выполнение всех мирных соглашений с Израилем.
Обновлено в 14:48
Политика
Юнкер отказал Джонсону в пересмотре условий Brexit
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер отказал новому премьер-министру Великобритании Борису Джонсону в возобновлении переговоров об условиях выхода Соединенного королевства из ЕС, сообщает The Guardian со ссылкой на представителя европейского политика Мину Андрееву.
Обновлено в 15:15
Происшествия
Главу пресс-службы ГУ МВД по Москве наказали из-за дела Голунова
В связи с делом Голунова президент снял с должностей двоих генералов — руководителя столичного УВД по Западному округу Андрея Пучкова и главу управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД Москвы Юрия Девяткина.
Обновлено в 09:55
Политика
Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17
Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено вчера в 14:21
Политика
Свыше 5,5 тысяч жителей Донбасса получили российские паспорта
В Донецкой Народной Республике выдано более 5,5 тыс. паспортов Российской Федерации, сообщает 25 июля миграционная служба МВД ДНР.
Обновлено в 16:25
Футбол
СМИ узнали о переходе сына Хенрика Ларссона в «Спартак» за €4 млн
По информации издания, «красно-белые» предлагают за игрока около €4 млн. Футболисту клуб готов платить порядка €1,1 млн.
Обновлено в 13:52
Политика
Генпрокуратура признала «Атлантический совет» нежелательным в России
Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации The Atlantic Council of the United States («Атлантический совет») на территории страны.
Обновлено в 13:19
Политика
Мосгоризбирком повторно отказал в регистрации пяти кандидатам
Мосгоризбирком подтвердил отказ в регистрации пяти кандидатам в депутаты Мосгордумы, рассказал журналистам председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
Обновлено в 13:40
Происшествия
Число отравившихся едой из автоматов в Москве выросло до 95 человек
Число людей, отравившихся едой из вендинговых автоматов Healthy Food в Москве, выросло до 95, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.
Обновлено в 13:33
Наука
Раскрыт секрет паука, плетущего самую прочную паутину в мире
Обновлено в 14:22
Общество
Назвали обязанности 6-летнего охранника Кадырова
Министр Чечни по нацполитике Джамбулат Умаров рассказал об обязанностях 6-летнего охранника главы республики Рамзана Кадырова, которого зовут Магомед-Эми Газиев.
Обновлено в 16:17
Происшествия
Футболисты «Арсенала» подверглись вооруженному нападению
Обновлено в 16:26
Армия и оружие
Россия завершила первый этап поставки С-400 в Турцию
Обновлено в 09:50
Футбол
«Динамо» купило форварда «Марселя» Н`Жи
Сегодня, 25 июля ФК "Динамо" купил за 5,5 миллионов евро нападающего «Марселя» Клинтона Н’Жи.
Обновлено в 09:07