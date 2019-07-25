Футбол

«Зенит» претендует на Раджу НаингголанаВести.Ru 15:29

Санкт-петербургский "Зенит" собирается приобрести бельгийского полузащитника "Интера" Раджу Наингголана. Представители сине-бело-голубых готовы удовлетворить финансовые запросы бельгийца в размере 4,5 миллионов евро ежегодно. Также он рассчитывает на бонусы.
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