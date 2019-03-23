Футбол

«Зенит» представил стартовый состав на игру с «Аустрией»Телеканал Санкт-Петербург 10:43

Алексей Городовой, Игорь Смольников, Илья Скроботов, Андрей Мостовой, Кирилл Капленко, Илья Воробьев начало игры встретят на скамейке запасных. Товарищеский матч начнется в 18:00. ожидается, что смотреть его на стадионе будут около 40 тысяч болельщиков.
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«Зенит» — «Аустрия». Прямая трансляция, смотреть онлайн

Sport24.ru11:13

Раскрыт состав «Зенита» на матч с «Аустрией»

Мойка7810:20

Товарищеский матч. «Зенит» принимает «Аустрию»

Sports.ru04:05

«Зенит» играет товарищеский матч с гостями из Австрии. Прямая трансляция

Матч ТВ10:52

«Зенит» представил стартовый состав на игру с «Аустрией»

Телеканал Санкт-Петербург10:43

«Зенит» объявил стартовый состав на матч с «Аустрией»

Петербургский дневник10:16

Ракицкий и Заболотный - в старте «Зенита» на матч с «Аустрией»

Спорт-Экспресс10:11
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Музыка

Умерла исполнительница песни «Спят усталые игрушки»

Обновлено в 02:34
Политика

В Киеве завершился митинг националистов против коррупции

Обновлено в 11:39
Шоу-бизнес

Ольга Кормухина рассказала, что погубило Юлию Началову

Обновлено в 07:52
Политика

В Лондоне прошёл марш за второй референдум по брекситу

В Лондоне прошёл марш с требованием провести второй референдум о выходе Великобритании из Европейского союза, сообщает Sky News.
Обновлено в 11:28
Кино

В Сеть слили первую серию последнего сезона «Игры престолов»

За три недели до официальной премьеры заключительного сезона "Игры престолов" в интернете появилась его первая серия.
Обновлено в 09:13
Политика

«Москва слезам не верит»: Порошенко раскритиковал Бойко

Президент Украины Петр Порошенко раскритиковал лидера партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука и кандидата в президенты Юрия Бойко за их поездку в Москву, где они провели переговоры с председателем российского правительства Дмитрием Медведевым.
Обновлено в 11:37
Происшествия

Почти 40 человек застряли на канатной дороге в Шерегеше

Не менее 38 человек застряли на канатной дороге на горнолыжном курорте в Шерегеше утром в субботу, 23 ноября.
Обновлено в 05:58
Политика

Медведев поручил до июня подготовить концепцию нового КоАПа

Премьер-министр России поручил Министерству юстиции до 1 июня текущего года подготовить концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ), сообщается на сайте российского правительства.
Обновлено в 02:50
Спорт

Протест на дисквалификацию Белоруковой отклонён

Протест российской стороны на дисквалификацию Белоруковой отклонили.
Обновлено в 08:24
Происшествия

Голый мужчина пытался попасть на рейс в аэропорту Домодедово

Обновлено в 04:07
Спорт

РФ потеряла максимальную квоту в мужском одиночном катании на ЧМ-2020

Сборная России по итогам ЧМ в японской Сайтаме потеряла право выставлять в следующем сезоне максимальную квоту в мужском одиночном катании.
Обновлено в 08:43
Политика

Суд отменил решение КПРФ о передаче Грудинину мандата депутата

Мещанский суд Москвы признал незаконным решение президиума Центрального комитета (ЦК) КПРФ о передаче экс-кандидату в президенты России Павлу Грудинину мандата депутата Госдумы, принадлежавшего скончавшемуся Жоресу Алферову.
Обновлено в 10:10
Культура

Наталья Орейро попросила у Путина российский паспорт

Уругвайская актриса и певица Наталья Орейро публично попросила у российского президента Владимира Путина паспорт страны.
Обновлено в 06:05
Общество

В Москве ожидаются облачная погода с осадками и до 5 градусов тепла

Переменная облачность, небольшие осадки и до плюс пяти градусов ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
Обновлено вчера в 23:03
Общество

Семье затравленной за письмо Путину девочки предложили варианты жилья

«Несколько предложенных вариантов жилья женщине понравились, но она решила еще раз обдумать вопросы переезда, прежде чем принять окончательное решение», — говорится в сообщении.
Обновлено в 10:19
Политика

В Совфеде высмеяли Помпео за слова о Крыме и Голанских высотах

Член Совфеда Алексей Пушков раскритиковал госсекретаря США за сравнение ситуаций с Голанскими высотами и Крымом и отметил, что слова американского политика вызывают гомерический хохот.
Обновлено в 11:23
Политика

Первые детали для крыла МС-21 изготовлены из российских композитов

Завод «Аэрокомпозит» в Ульяновске изготовил из российских композитных материалов первые детали для крыла нового среднемагистрального самолета МС-21.
Обновлено вчера в 20:58
Происшествия

В Могадишо боевики «Аш-Шабаб» убили замминистра труда, сообщили СМИ

Депутат и заместитель министра труда и социальных вопросов Сакар Ибрагим Абдалла убит в ходе атаки боевиков радикальной группировки "Аш-Шабаб" на правительственные здания в центре столицы Сомали Могадишо, сообщает местное издание Garowe Online.
Обновлено в 07:54
Политика

Мединский ответил на призыв Шнурова разогнать Минкульт

Министр культуры Владимир Мединский отреагировал на слова лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова о том, что ни в одной стране мира нет подобного Минкульту ведомства и всех его представителей следует разогнать.
Обновлено в 08:26
Армия и оружие

МИД РФ: пятно позора навсегда останется на репутации НАТО

"Пятном позора" назвал МИД РФ бомбардировки странами НАТО Югославии в 1999 году.
Обновлено в 07:36
Шоу-бизнес

Иван Ургант сообщил поклонникам о пополнении в семье

В подписи к публикации шоумен в шутливой манере описал снимок, признавшись, что в их семье пополнение и он не может скрывать это от своих поклонников.
Обновлено в 08:58
Общество

Власти Самарской области разработали рекомендации для чиновников по общению в соцсетях

Ранее губернатор Самарской области сообщал ТАСС, что чиновникам необходимо озадачиться специальной подготовкой для общения в сети, поскольку каждое слово, произнесенное представителем власти, привлекает большое внимание общественности, может ранить и обидеть людей.
Обновлено в 07:05
Наука

Фруктоза «напрямую» способствует развитию рака кишки, заявляют ученые

Обновлено вчера в 04:45
Общество

Улюкаев отмечает день рождения свиданием с женой в колонии

Осужденный за дачу взятки экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев встречает свой 63-й день рождения в колонии строгого режима в Твери.
Обновлено в 09:30
Политика

Митинги КПРФ в поддержку Грудинина провалились в городах-миллионниках

Сегодня, 23 марта, КПРФ устроила в городах-миллионниках митинги в поддержку олигарха Павла Грудинина, которого ЦИК отказалась зарегистрировать кандидатом в Госдуму РФ.
Обновлено в 10:20
Политика

Послы стран G7 предупредили об угрозе срыва выборов на Украине

Послы стран "Большой семерки" написали письмо министру внутренних дел Украины Арсену Авакову с просьбой не допустить срыва предстоящих выборов президента, сообщает тнеБабель.
Обновлено в 07:31
Происшествия

В дагестанском Хасавюрте отравились почти 90 человек

В дагестанском Хасавюрте произошло массовое отравление, госпитализированы 86 человек, включая 72 ребенка .
Обновлено в 08:50
Гаджеты

Назван способ взлома пароля на любом смартфоне

Исследователи из Штутгартского университета совместно с коллегами из Мюнхенского университета провели эксперимент, в ходе которого попытались взламывать пароли от смартфонов при помощи тепловизора.
Обновлено вчера в 10:29
Происшествия

У берегов Норвегии потерял ход круизный лайнер

Спасательные службы Норвегии проводят эвакуацию 1,3 тысячи человек с круизного лайнера Viking Sky, у которого возникли проблемы с двигателем у западного побережья Норвегии, сообщает местное издание VG со ссылкой на информацию полиции.
Обновлено в 11:10
Общество

В Татарстане бюджетникам запретили заряжать телефоны на работе

В Балтасинском районе Татарстана сотрудникам муниципальных бюджетных учреждений запретили заряжать телефоны на рабочем месте.
Обновлено вчера в 13:21
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Александр Анюков
Российский футболист
Российский футболист, защитник, капитан клуба «Зенит». Заслуженный мастер спорта России. Четырёхкратный чемпион России в составе «Зенита», четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка России, Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Олег Шатов
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник клуба «Зенит». Выступал за сборную России. Мастер спорта России Чемпион России в составе «Зенита» в сезоне 2014/2015, обладатель Кубка России, двукратный обладатель Суперкубка России.
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