Футбол
«Зенит» представил стартовый состав на игру с «Аустрией»Телеканал Санкт-Петербург 10:43
Алексей Городовой, Игорь Смольников, Илья Скроботов, Андрей Мостовой, Кирилл Капленко, Илья Воробьев начало игры встретят на скамейке запасных. Товарищеский матч начнется в 18:00. ожидается, что смотреть его на стадионе будут около 40 тысяч болельщиков.
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