Лига чемпионов
МИР 24Стали известны соперники «Зенита» и «Локомотива» в группах ЛЧ
Определились соперники российских футбольных клубов «Зенит» и «Локомотив» в групповом турнире Лиги чемпионов, передает «МИР 24». Согласно жеребьевке, проходившей в Монако, в группе G питерский «Зенит» оказался в одной компании с португальской «Бенфикой», французским «Лионом» и немецким «Лейпцигом».
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