Лига чемпионов
Матч ТВ«Зенит» представил расписание матчей в Лиге чемпионов
Петербургский «Зенит» обнародовал расписание группового этапа Лиги чемпионов, жеребьевка которого прошла в Монако 29 августа. Коллектив Сергея Семака начнет выступление в турнире 17 сентября гостевой встречей с «Лионом».
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«Зенит» опубликовал расписание матчей группового этапа Лиги чемпионов со своим участием
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