Петербургский «Зенит» обнародовал расписание группового этапа Лиги чемпионов, жеребьевка которого прошла в Монако 29 августа. Коллектив Сергея Семака начнет выступление в турнире 17 сентября гостевой встречей с «Лионом».

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Общество Полиция предостерегла от участия в акции в «Яме» на Хохловской площади Полиция Москвы призвала организаторов акции, которая намечается 30 августа на Хохловской площади, отказаться от ее проведения, поскольку она не согласована, а гражданам посоветовали воздержаться от участия в ней.

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Происшествия В Екатеринбурге самолет совершил вынужденную посадку Самолет "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Об этом сообщает РИА "Новости".

Гаджеты LG анонсировала новый смартфон LG Q70 Сегодня на презентации LG в Южной Корее был представлен новый смартфон Q-серии LG Q70.

Музыка Филипп Киркоров обматерил организаторов «Новой волны» Во время выступления Филиппа Киркорова на фестивале «Новая волна — 2019» в Сочи от популярного певца изрядно досталось организаторам шоу.

Футбол ЦСКА и «Краснодар» узнают соперников по групповому этапу Лиги Европы Наивысший балл среди российских команд, получивших право сыграть на групповом этапе, имеет ЦСКА, который попал в первую корзину.

Политика Памфилова выступила за обновление правил выборов в Мосгордуму Председатель российского Центризбиркома Элла Памфилова в интервью AP заявила, что правила регистрации кандидатов на выборах в Мосгордуму нужно обновить.

Происшествия СК России опубликовал видео о сценариях протестов в Москве Следственный комитет России опубликовал на YouTube видео под названием «Время принимать решение», в котором рассказывается о сценариях несанкционированных акций протеста в Москве.

Футбол Спартак — Брага 1:2 Главный тренер «Спартака» Олег Кононов назвал стартовый состав на ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы против «Браги».

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Политика Сенцов остается в московской тюрьме, пишут СМИ Осужденный в России за подготовку терактов в Крыму украинский режиссер Олег Сенцов все еще находится в Бутырском изоляторе в столице России. об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

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