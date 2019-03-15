Футбол

«Зенит» представил новый ролик к матчу со «Спартаком»Чемпионат вчера в 14:08

Спартак — Зенит
завтра
в 12:00
Чемпионат России
Москва, Стадион «Спартак»
Пресс-служба «Зенита» представила новый видеоролик, посвящённый матчу 20-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком», который состоится в воскресенье, 17 марта. Ролик получил название «К победе без страха». В видео представлена нарезка ярких моментов из предыдущих матчей «Зенита» и «Спартака».
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«К победе без страха». «Зенит» представил видео к матчу со «Спартаком»

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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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