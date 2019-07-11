Футбол
«Зенит» представил новичков Дугласа и СуторминаOnline47.ru 10:16
Сутормин взял 91-й номер, под которым в "Зените"раньше никто не играл. Дуглас Сантос будет играть под 3-м номером. В прошедшем сезоне Дуглас сыграл в 38 матчах, забил два гола, отдал семь результативных передач и заработал четыре желтых карточки.
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