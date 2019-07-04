Петербургский «Зенит» представил два комплекта формы на сезон 2019/2020 год. Она выполнена, как обычно, в сине-бело-голубых цветах и покрыта динамичным орнаментом, который также угадывается в графике клубного самолета «Зенита».

Спорт день за днем

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