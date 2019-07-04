Футбол
«Зенит» представил игровую форму на сезонНева Спорт 07:27
Петербургский «Зенит» представил два комплекта формы на сезон 2019/2020 год. Она выполнена, как обычно, в сине-бело-голубых цветах и покрыта динамичным орнаментом, который также угадывается в графике клубного самолета «Зенита».
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 22:47, Вашингтон
Армия и оружие
Трамп назвал снятый с производства истребитель F-22 «совершенно новым»
Обновлено в 20:47
Футбол
«Зенит» объявил о переходе бразильского защитника Дугласа Сантоса
Сине-бело-голубые и футбольный клуб «Гамбург» пришли к соглашению о переходе бразильского защитника.
Обновлено в 15:50
Происшествия
В Казани задержали кассиршу, сбежавшую с миллионами рублей
В Казани задержали кассиршу, подозреваемую в хищении 20 миллионов рублей у банка в Салавате, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 18:39
Политика
В Минздраве прокомментировали инициативу покупки самолета Falcon 7X
Ранее РБК со ссылкой на копию письма министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой сообщило, что глава Минздрава обратилась в правительство с просьбой закупить для ФМБА французский самолет Falcon 7X вместо российского самолета Sukhoi SuperJet 100.
Обновлено в 08:46
Политика
На Украине по делу о крушении МН17 арестован похищенный СБУ офицер ДНР
По данным СМИ, СБУ похитила его в городе Снежном (ДНР) и через коридор Каргил — Марьинка вывезла на Украину под видом парализованного.
Обновлено в 17:35
Происшествия
В Ингушетии избили семилетнюю девочку
Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело о нанесении телесных повреждений семилетней девочке, сейчас она находится в реанимации, сообщает региональное СУСК.
Обновлено в 17:29
Политика
В пресс-службе Зеленского назвали Торонто столицей Канады
"Глава государства примет участие в Международной конференции по поддержке реформ в Украине, которая пройдет в столице Канады - Торонто", - говорилось в сообщении.
Обновлено в 20:32
Происшествия
В Москве в результате падения дерева на детскую площадку погиб ребенок
Ребенок погиб после падения дерева на детскую площадку в Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 05:34
Общество
Тельцам нужно беречь себя, а у Раков вырастут доходы
Окружающие в вас верят, следуйте их примеру. ТЕЛЕЦ Тельцам нужно беречь себя. Сегодня есть риск получить травму.
Обновлено в 08:28
Происшествия
Похороны погибших на «Лошарике» подводников пройдут в закрытом режиме
Похороны погибших на «Лошарике» подводников пройдут в закрытом режиме. По информации «Фонтанки», так решили родственники моряков.
Обновлено в 20:24
Шоу-бизнес
Умер испанский актер Артуро Фернандес
В Испании в возрасте 90 лет умер известный актер Артуро Фернандес. Об этом 4 июля пишет газета ABC.
Обновлено в 06:22
Политика
Гуайдо заявил о готовности к сотрудничеству с Россией
Венесуэльский оппозиционный лидер Хуан Гуайдо, объявивший себя временным президентом страны, заявил о готовности сотрудничать и решать вопросы с российской стороной, передает ТАСС.
Обновлено в 18:25
Политика
Иванов назвал «чушью» обвинения СССР и Сталина в начале Второй мировой
Иванов добавил, что обличать Советский Союз «становится очень модным, потому что за этим следуют призывы, что российский народ должен признать свою вину, ну и в конечном счете даже — некоторые страны говорят — возместить нанесенный материальный ущерб».
Обновлено в 06:43
Общество
Умерла правозащитница Мальва Ланда
Обновлено в 19:59
Общество
Росконтроль назвал лучшие марки растворимого кофе
Обновлено в 01:52
Спорт
Бразильский экс-губернатор заявил о взятках членам МОК Попову и Бубке
Бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал в ходе судебного заседания заявил, что некоторые члены Международного олимпийского комитета (МОК), включая россиянина Александра Попова и украинца Сергея Бубку, получили деньги за голоса на выборах столицы Олимпийских игр 2016 года, передает UOL.
Обновлено в 17:04
Происшествия
На Кубани в аквапарке утонул четырехлетний ребенок
Сотрудники следственного отдела по Гулькевичскому району СУ СКР по Кубани возбудили в четверг уголовное дело по факту гибели четырехлетнего мальчика (ч.1 ст.109 УК РФ).
Обновлено в 15:12
Общество
Минсельхоз предложил взять под контроль сбор грибов и ягод
Министерство сельского хозяйства намерено взять под контроль сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод, орехов, березового сока, семян и лекарственных растений.
Обновлено вчера в 12:51
Игры
Новую PlayStation Classic распродают за 25 долларов
Например, Sony решила выпустить портативную PlayStation Classic и при том за хорошую стоимость в 100 долларов.
Обновлено в 18:01
Армия и оружие
Россия потопила американскую подлодку в интернете
Обновлено вчера в 09:01
Общество
Названы суммы компенсаций фермерам в Иркутской области
Пострадавшим фермерам, огородникам и садоводам компенсируют потери посевов, земли и скота из регионального бюджета.
Обновлено в 22:04
Футбол
Лапочкин рассудит «Зенит» и «Локомотив» в Суперкубке России
Арбитр Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга назначен на матч Суперкубка России между петербургским "Зенитом" и московским "Локомотивом", сообщается на сайте РФС.
Обновлено в 14:14
Общество
Российские военные раздали сирийцам продукты, а детям вручили игрушки
Жители населенного пункта Ан-Хуль в сирийской провинции Дераа получили гуманитарную помощь от Российского центра по примирению, в общей сложности более четырех тонн продуктовых наборов, сообщил журналистам заместитель начальника центра Вадим Переславцев.
Обновлено в 22:11
Гаджеты
На уровне iPhone 7. Специалисты DxOMark оценили камеру популярного смартфона Samsung Galaxy A50
Смартфон Samsung Galaxy A50, который продаётся на нашем рынке уже достаточно давно, лишь недавно пришёл в США.
Обновлено в 09:59
Здоровье
Соцсети: как снижается число бедных в России
Рост естественной убыли населения (Голикова) 2.
Обновлено в 10:47
Происшествия
Внук Назарбаева искусал лондонского полицейского
Обновлено вчера в 11:22
Авто
Автомобили концерна FCA получат новую коробку передач от ZF
Новые заднеприводные и полноприводные автомобили Fiat Chrysler Automobiles с передним продольным расположением двигателя получат новую восьмиступенчатую автоматическую коробку передач ZF.
Обновлено в 09:01
Транспорт
ИПЕМ рассчитал цену билета на Hyperloop Москва—Петербург
ИПЕМ рассчитал цену билета на Hyperloop Москва—Петербург По расчетам ИПЕМ, строительство системы Hyperloop от Москвы до Петербурга в минимальной конфигурации обойдется даже несколько дешевле высокоскоростной магистрали (ВСМ) — в 1,18 трлн руб. против оценочной стоимости ВСМ в 1,5 трлн руб.
Обновлено в 13:33
Общество
Телефоны в школах хотят запретить в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что до конца лета ведомство сделает предложения о запрете использования мобильных телефонов в российских образовательных учреждениях, передает РИА "Новости".
Обновлено в 20:55