Футбол

«Зенит» представил игровую форму на сезонНева Спорт 07:27

Петербургский «Зенит» представил два комплекта формы на сезон 2019/2020 год. Она выполнена, как обычно, в сине-бело-голубых цветах и покрыта динамичным орнаментом, который также угадывается в графике клубного самолета «Зенита».
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Биатлонисты испытали дежавю, увидев новую форму «Зенита»

Мойка7811:13

«Зенит» представил форму на следующий сезон (фото)

Советский спорт07:31

На новую форму каждого игрока «Зенита» ушло 16 бутылок. На Дзюбу — 22

Матч ТВ11:42

Репортаж с презентации новой формы «Зенита»

Чемпионат10:00

СБР пошутил над дизайном новой формы «Зенита»

Спорт-Экспресс10:03

Дзюба пообещал на пару с Азмуном забить 30 голов. Как «Зенит» представил форму на сезон-2019/20

Спорт день за днем09:28

«Зенит» представил новую форму, сделанную из пластиковых бутылок

78.ru07:28
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Армия и оружие

Трамп назвал снятый с производства истребитель F-22 «совершенно новым»

Обновлено в 20:47
Футбол

«Зенит» объявил о переходе бразильского защитника Дугласа Сантоса

Сине-бело-голубые и футбольный клуб «Гамбург» пришли к соглашению о переходе бразильского защитника.
Обновлено в 15:50
Происшествия

В Казани задержали кассиршу, сбежавшую с миллионами рублей

В Казани задержали кассиршу, подозреваемую в хищении 20 миллионов рублей у банка в Салавате, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 18:39
Политика

В Минздраве прокомментировали инициативу покупки самолета Falcon 7X

Ранее РБК со ссылкой на копию письма министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой сообщило, что глава Минздрава обратилась в правительство с просьбой закупить для ФМБА французский самолет Falcon 7X вместо российского самолета Sukhoi SuperJet 100.
Обновлено в 08:46
Политика

На Украине по делу о крушении МН17 арестован похищенный СБУ офицер ДНР

По данным СМИ, СБУ похитила его в городе Снежном (ДНР) и через коридор Каргил — Марьинка вывезла на Украину под видом парализованного.
Обновлено в 17:35
Армия и оружие

Су-27 перехватил над Черным морем американский самолет-разведчик

Обновлено в 22:18
Происшествия

В Ингушетии избили семилетнюю девочку

Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело о нанесении телесных повреждений семилетней девочке, сейчас она находится в реанимации, сообщает региональное СУСК.
Обновлено в 17:29
Политика

В пресс-службе Зеленского назвали Торонто столицей Канады

"Глава государства примет участие в Международной конференции по поддержке реформ в Украине, которая пройдет в столице Канады - Торонто", - говорилось в сообщении.
Обновлено в 20:32
Происшествия

В Москве в результате падения дерева на детскую площадку погиб ребенок

Ребенок погиб после падения дерева на детскую площадку в Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 05:34
Общество

Тельцам нужно беречь себя, а у Раков вырастут доходы

Окружающие в вас верят, следуйте их примеру. ТЕЛЕЦ Тельцам нужно беречь себя. Сегодня есть риск получить травму.
Обновлено в 08:28
Происшествия

Похороны погибших на «Лошарике» подводников пройдут в закрытом режиме

Похороны погибших на «Лошарике» подводников пройдут в закрытом режиме. По информации «Фонтанки», так решили родственники моряков.
Обновлено в 20:24
Шоу-бизнес

Умер испанский актер Артуро Фернандес

В Испании в возрасте 90 лет умер известный актер Артуро Фернандес. Об этом 4 июля пишет газета ABC.
Обновлено в 06:22
Политика

Гуайдо заявил о готовности к сотрудничеству с Россией

Венесуэльский оппозиционный лидер Хуан Гуайдо, объявивший себя временным президентом страны, заявил о готовности сотрудничать и решать вопросы с российской стороной, передает ТАСС.
Обновлено в 18:25
Политика

Иванов назвал «чушью» обвинения СССР и Сталина в начале Второй мировой

Иванов добавил, что обличать Советский Союз «становится очень модным, потому что за этим следуют призывы, что российский народ должен признать свою вину, ну и в конечном счете даже — некоторые страны говорят — возместить нанесенный материальный ущерб».
Обновлено в 06:43
Общество

Умерла правозащитница Мальва Ланда

Обновлено в 19:59
Общество

Росконтроль назвал лучшие марки растворимого кофе

Обновлено в 01:52
Спорт

Бразильский экс-губернатор заявил о взятках членам МОК Попову и Бубке

Бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал в ходе судебного заседания заявил, что некоторые члены Международного олимпийского комитета (МОК), включая россиянина Александра Попова и украинца Сергея Бубку, получили деньги за голоса на выборах столицы Олимпийских игр 2016 года, передает UOL.
Обновлено в 17:04
Происшествия

На Кубани в аквапарке утонул четырехлетний ребенок

Сотрудники следственного отдела по Гулькевичскому району СУ СКР по Кубани возбудили в четверг уголовное дело по факту гибели четырехлетнего мальчика (ч.1 ст.109 УК РФ).
Обновлено в 15:12
Общество

Минсельхоз предложил взять под контроль сбор грибов и ягод

Министерство сельского хозяйства намерено взять под контроль сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод, орехов, березового сока, семян и лекарственных растений.
Обновлено вчера в 12:51
Игры

Новую PlayStation Classic распродают за 25 долларов

Например, Sony решила выпустить портативную PlayStation Classic и при том за хорошую стоимость в 100 долларов.
Обновлено в 18:01
Армия и оружие

Россия потопила американскую подлодку в интернете

Обновлено вчера в 09:01
Общество

Названы суммы компенсаций фермерам в Иркутской области

Пострадавшим фермерам, огородникам и садоводам компенсируют потери посевов, земли и скота из регионального бюджета.
Обновлено в 22:04
Футбол

Лапочкин рассудит «Зенит» и «Локомотив» в Суперкубке России

Арбитр Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга назначен на матч Суперкубка России между петербургским "Зенитом" и московским "Локомотивом", сообщается на сайте РФС.
Обновлено в 14:14
Общество

Российские военные раздали сирийцам продукты, а детям вручили игрушки

Жители населенного пункта Ан-Хуль в сирийской провинции Дераа получили гуманитарную помощь от Российского центра по примирению, в общей сложности более четырех тонн продуктовых наборов, сообщил журналистам заместитель начальника центра Вадим Переславцев.
Обновлено в 22:11
Гаджеты

На уровне iPhone 7. Специалисты DxOMark оценили камеру популярного смартфона Samsung Galaxy A50

Смартфон Samsung Galaxy A50, который продаётся на нашем рынке уже достаточно давно, лишь недавно пришёл в США.
Обновлено в 09:59
Здоровье

Соцсети: как снижается число бедных в России

Рост естественной убыли населения (Голикова) 2.
Обновлено в 10:47
Происшествия

Внук Назарбаева искусал лондонского полицейского

Обновлено вчера в 11:22
Авто

Автомобили концерна FCA получат новую коробку передач от ZF

Новые заднеприводные и полноприводные автомобили Fiat Chrysler Automobiles с передним продольным расположением двигателя получат новую восьмиступенчатую автоматическую коробку передач ZF.
Обновлено в 09:01
Транспорт

ИПЕМ рассчитал цену билета на Hyperloop Москва—Петербург

ИПЕМ рассчитал цену билета на Hyperloop Москва—Петербург По расчетам ИПЕМ, строительство системы Hyperloop от Москвы до Петербурга в минимальной конфигурации обойдется даже несколько дешевле высокоскоростной магистрали (ВСМ) — в 1,18 трлн руб. против оценочной стоимости ВСМ в 1,5 трлн руб.
Обновлено в 13:33
Общество

Телефоны в школах хотят запретить в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что до конца лета ведомство сделает предложения о запрете использования мобильных телефонов в российских образовательных учреждениях, передает РИА "Новости".
Обновлено в 20:55
Как работают Яндекс.Новости?
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