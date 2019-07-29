Футбол

«Зенит» предложил за игрока «Барселоны» €35 млнГазета.Ru вчера в 20:45

Еще €5 млн российский клуб предлагает еще в виде бонусов. "Барселона" же оценивает бразильца, который не прочь перебраться в северную столицу, в €40 млн плюс €5 млн в виде бонусов. Ранее игрок сборной Украины получил предложение от "Краснодара".
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