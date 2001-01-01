Как сообщает SAPO Desporto со ссылкой на A Bola, в испанском футболисте заинтересован петербургский «Зенит». Более того, сине-бело-голубые сделали «орлам» предложение о приобретении игрока в размере € 16 млн. Тем не менее ожидается, что «Бенфика» ответит отказом на попытку российского клуба.

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