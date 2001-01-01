Футбол
«Зенит» предложил € 16 млн за защитника «Бенфики» Гримальдо
«Зенит» предложил € 16 млн за защитника «Бенфики» ГримальдоЧемпионат04:51
Как сообщает SAPO Desporto со ссылкой на A Bola, в испанском футболисте заинтересован петербургский «Зенит». Более того, сине-бело-голубые сделали «орлам» предложение о приобретении игрока в размере € 16 млн. Тем не менее ожидается, что «Бенфика» ответит отказом на попытку российского клуба.
Чемпионат04:51
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Автоматически обработаны 7173 источника, обновлено в 05:29, Ашберн
Футбол
«Барселона» проиграла «Леванте» в Кубке Испании
«Барселона» потерпела поражение от «Леванте» в первом матче 1/8 финала Кубка Испании. Встреча завершилась со счётом 1:2.
Обновлено в 00:17
Футбол
Мюллер дисквалифицирован на два матча Лиги чемпионов
УЕФА вынес наказание нападающему «Баварии» Томасу Мюллеру по итогам матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Аяксом» (3:3). Мюллер получил дисквалификацию на два матча.
Обновлено в 05:19
Футбол
Каранка подал в отставку с поста главного тренера «Ноттингем Форест»
Главный тренер "Ноттингем Форест" Айтор Каранка ушел со своего поста по собственному желанию.
Обновлено в 04:04
Футбол
Евгений Калешин официально назначен главным тренером «Балтики»
Обновлено в 04:34
Футбол
«Барселона» предложила «Челси» обменять Виллиана на Малкома
Руководство каталонского клуба предложило лондонцам обменять 30-летнего бразильца на полузащитника Малкома, сообщает Sky Sports.
Обновлено вчера в 16:37
Футбол
Габбьядини проходит медосмотр для «Сампдории»
Форвард «Саутгемптона» Маноло Габбьядини прибыл в Италию для прохождения медосмотра, сообщает журналист Джанулка ди Марцио.
Обновлено в 02:53
Футбол
Иордания одержала победу над Сирией и вышла в плей-офф Кубка Азии
В матче второго тура группового турнира Кубка Азии сборная Иордании обыграла сборную Сирии (2:0). В составе победителей отличились Муса Аль-Тамари и Тарек Хаттаб.
Обновлено вчера в 10:28
Футбол
Моуринью: «Было бы большой честью вернуться в „Реал“ или „Интер“»
Тренер Жозе Моуринью прокомментировал возможность своего возвращения в мадридский «Реал» или миланский «Интер».
Обновлено в 02:35
Футбол
«Ювентус» хочет приобрести Иско
Полузащитник Иско, у которого дефицит игровой практики в «Реале», попал в сферу интересов «Ювентуса».
Обновлено в 01:46
Футбол
Вагнер Лав хочет вернуться в ЦСКА
Агент нападающего "Бешикташа" Вагнера Лава Эвандро Феррейра рассказал, что его клиент с удовольствием вернулся бы в московский ЦСКА.
Обновлено вчера в 11:16
Футбол
Сумасшедший гол 14-летнего форварда «Чертаново» взорвал интернет
Интернет-пользователи по всему миру оценили гол 14-летнего нападающего "Чертаново" Сергея Пиняева, который выступает за юношескую сборную России.
Обновлено вчера в 10:08
Футбол
Батшуайи может перейти в «Эвертон»
Обновлено вчера в 13:59
Футбол
Нападающий «Саутгемптона» дисквалифицирован за непристойный жест
Обновлено вчера в 21:19
Футбол
«Реал» подписал 17-летнего защитника «Малаги»
"Реал" завершил переговоры о приобретении защитника "Малаги" и молодёжной сборной Испании Чечу Мартинеса, утверждает источник.
Обновлено вчера в 20:00
Футбол
СМИ: Зинченко покинет «Манчестер Сити» и может продолжить карьеру в Испании
Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко, несмотря на первый забитый гол, все-таки покинет английский клуб этой зимой, информирует "Спорту День за Днем".
Обновлено в 04:21