Футбол

«Зенит» предложил € 16 млн за защитника «Бенфики» Гримальдо
Чемпионат
04:51

Как сообщает SAPO Desporto со ссылкой на A Bola, в испанском футболисте заинтересован петербургский «Зенит». Более того, сине-бело-голубые сделали «орлам» предложение о приобретении игрока в размере € 16 млн. Тем не менее ожидается, что «Бенфика» ответит отказом на попытку российского клуба.
Чемпионат04:51

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«Зенит» нацелился на защитника «Бенфики»

Евро-футбол.ру05:13

СМИ: «Зенит» предложил 16 миллионов за защитника «Бенфики»

Спорт-Экспресс05:01

«Зенит» предложил € 16 млн за защитника «Бенфики» Гримальдо

Чемпионат04:51

Защитник «Бенфики» Гримальдо может перейти в «Зенит»

Нева Спорт04:21

«Зенит» хочет купить защитника «Бенфики» Гримальдо за 16 млн евро

Вести.Ru05:18

«Зенит» предложил «Бенфике» 16 миллионов за Гримальдо. Его хотя купить «Ювентус», «МЮ», «Наполи» и «Тоттенхэм»

Бомбардир.ру05:17

«Зенит» нацелился на португальского «орла» и предложил более 1 млрд рублей за Гримальдо

Спорт уик-энд04:37
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Автоматически обработаны 7173 источника, обновлено в 05:29, Ашберн
Футбол

«Барселона» проиграла «Леванте» в Кубке Испании

«Барселона» потерпела поражение от «Леванте» в первом матче 1/8 финала Кубка Испании. Встреча завершилась со счётом 1:2.
Обновлено в 00:17
Футбол

Мюллер дисквалифицирован на два матча Лиги чемпионов

УЕФА вынес наказание нападающему «Баварии» Томасу Мюллеру по итогам матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Аяксом» (3:3). Мюллер получил дисквалификацию на два матча.
Обновлено в 05:19
Футбол

Каранка подал в отставку с поста главного тренера «Ноттингем Форест»

Главный тренер "Ноттингем Форест" Айтор Каранка ушел со своего поста по собственному желанию.
Обновлено в 04:04
Футбол

Евгений Калешин официально назначен главным тренером «Балтики»

Обновлено в 04:34
Футбол

«Барселона» предложила «Челси» обменять Виллиана на Малкома

Руководство каталонского клуба предложило лондонцам обменять 30-летнего бразильца на полузащитника Малкома, сообщает Sky Sports.
Обновлено вчера в 16:37
Футбол

Габбьядини проходит медосмотр для «Сампдории»

Форвард «Саутгемптона» Маноло Габбьядини прибыл в Италию для прохождения медосмотра, сообщает журналист Джанулка ди Марцио.
Обновлено в 02:53
Футбол

Иордания одержала победу над Сирией и вышла в плей-офф Кубка Азии

В матче второго тура группового турнира Кубка Азии сборная Иордании обыграла сборную Сирии (2:0). В составе победителей отличились Муса Аль-Тамари и Тарек Хаттаб.
Обновлено вчера в 10:28
Футбол

Моуринью: «Было бы большой честью вернуться в „Реал“ или „Интер“»

Тренер Жозе Моуринью прокомментировал возможность своего возвращения в мадридский «Реал» или миланский «Интер».
Обновлено в 02:35
Футбол

«Ювентус» хочет приобрести Иско

Полузащитник Иско, у которого дефицит игровой практики в «Реале», попал в сферу интересов «Ювентуса».
Обновлено в 01:46
Футбол

Вагнер Лав хочет вернуться в ЦСКА

Агент нападающего "Бешикташа" Вагнера Лава Эвандро Феррейра рассказал, что его клиент с удовольствием вернулся бы в московский ЦСКА.
Обновлено вчера в 11:16
Футбол

Сумасшедший гол 14-летнего форварда «Чертаново» взорвал интернет

Интернет-пользователи по всему миру оценили гол 14-летнего нападающего "Чертаново" Сергея Пиняева, который выступает за юношескую сборную России.
Обновлено вчера в 10:08
Футбол

Батшуайи может перейти в «Эвертон»

Обновлено вчера в 13:59
Футбол

Нападающий «Саутгемптона» дисквалифицирован за непристойный жест

Обновлено вчера в 21:19
Футбол

«Реал» подписал 17-летнего защитника «Малаги»

"Реал" завершил переговоры о приобретении защитника "Малаги" и молодёжной сборной Испании Чечу Мартинеса, утверждает источник.
Обновлено вчера в 20:00
Футбол

СМИ: Зинченко покинет «Манчестер Сити» и может продолжить карьеру в Испании

Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко, несмотря на первый забитый гол, все-таки покинет английский клуб этой зимой, информирует "Спорту День за Днем".
Обновлено в 04:21
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Алехандро Гримальдо
Испанский футболист
Испанский футболист, защитник клуба «Бенфика (Лиссабон)». Чемпион Европы в возрастной категории до 19 лет.
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Бенфика
Португальский футбольный клуб
Португальский профессиональный футбольный клуб из города Лиссабон, выступающий в Лиге Нош. Образован 28 февраля 1904 года. «Бенфика» считается одной из команд-основательниц чемпионата Португалии, основанного в 1933 году. Является одним из самых титулованных клубов Португалии: 35-кратный чемпион Португалии, 28-кратный обладатель Кубка и 5-кратный - Суперкубка страны. Домашним стадионом клуба является «Эштадиу да Луш», вмещающий 65 647 зрителей.
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