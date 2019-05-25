Футбол

«Зенит» предложил Жиркову новый контрактDP.RU 06:09

Петербургский ФК "Зенит" предложил футболисту Юрию Жиркову заключить новый контракт. Об этом спортсмен сообщил в интервью Sport24. "Зенит" мне сделал предложение.
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«Зенит» предложил Жиркову новый контракт. Футболист взял время, чтобы подумать

Фонтанка.Ру04:35

Юрий Жирков: «„Зенит“ сделал предложение, сейчас с семьей его обдумываем»

Матч ТВ04:03

Юрий Жирков: «Зенит» сделал предложение, думаю, надо оставаться

Советский спорт03:36

Жирков: «„Зенит“ сделал предложение. Сейчас с семьей обдумываем его»

Sport24.ru03:30

«Зенит» сделал предложение Жиркову, футболист взял время на размышление

Чемпионат03:19

Юрий Жирков может остаться в «Зените»

Петербургский дневник04:40

Юрий Жирков: «„Зенит“ сделал предложение. Думаю, надо оставаться»

Sports.ru03:55
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 17:39, Ашберн
Шоу-бизнес

Сын Эвелины Бледанс пойдет в лучшую школу для «особенных» детей

Обновлено в 09:06
Футбол

РБ Лейпциг — Бавария 0:3

Обновлено в 15:56
Армия и оружие

Американцы рассказали, как армия разрушила их жизнь

На официальной странице американской армии в Twitter устроили опрос с целью выяснить, как служба влияет на жизнь военных.
Обновлено в 15:47
Хоккей

Энтони Манта: «Финны победили, поэтому они лучше, чем Россия»

Нападающий сборной Канады Энтони Манта поделился впечатлениями от победы над Чехией (5:1) в полуфинале чемпионата мира.
Обновлено в 16:52
Происшествия

В Тулузе полицейский избил корреспондента RT France

Во французской Тулузе полицейский избил дубинкой корреспондента RT France во время демонстрации "желтых жилетов", сообщает RT.
Обновлено в 15:31
Музыка

Победителями шестого сезона шоу «Голос. Дети» стали все его финалисты

Обновлено вчера в 18:03
Гаджеты

Смартфоны Huawei лишатся поддержки карт памяти microSD

Смартфоны Huawei могут остаться не только без операционной системы Android и процессоров Qualcomm (а также без собственных Kirin), но и без карт памяти формата microSD — на это указывает исчезновение компании Huawei из перечня членов консорциума SD Card Association.
Обновлено вчера в 07:22
Кино

Вручены награды Каннского кинофестиваля

Премию Международной федерации кинопрессы FIPRESCI за фильм «Дылда» вручили российскому режиссеру Кантемиру Балагову.
Обновлено в 14:55
Происшествия

В Севастополе сгорел дельфинарий

По словам источника РИА Новости в спасательной службе, помимо крыши, сгорела часть инфраструктуры дельфинария.
Обновлено в 04:07
Происшествия

«Шереметьево» выясняет детали инцидента с SSJ-100 в Ижевске

Представители московского аэропорта «Шереметьево» заявили о том, что они проверяют факт повреждения лайнера SSJ-100 при посадке в Ижевске.
Обновлено вчера в 18:46
Происшествия

Замначальника отдела полиции города в Крыму задержали за взятку

В Крыму заместителя начальника отдела полиции курортного города Саки задержали при получении взятки, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 15:09
Хоккей

Владислав Третьяк высказался о матче между сборными России и Финляндии

Напомним, что полуфинальный матч между сборными Финляндии и России закончился проигрышем отечественной команды со счетом 0:1. Теперь 26 мая подопечным Ильи Воробьева предстоит побороться за третье место со сборной Чехии.
Обновлено в 14:32
Происшествия

Горит центр Бордо, более 100 пожарных мобилизованы

Обновлено в 16:03
Происшествия

Два альпиниста погибли во время массового покорения вершины Эвереста

Американский альпинист погиб, пытаясь сделать фото. А спортсменка из Индии, покорила вершину, но умерла во время спуска, сообщает L`Equipe.
Обновлено 23 мая в 11:15
Политика

В МИД отреагировали на решение трибунала по делу украинских моряков

В российском МИД прокомментировали решение Международного трибунала по морскому праву в отношении инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 07:23
Шоу-бизнес

Кети Топурия показала бесценное фото с дочкой и папой малышки Оливии

Кети Топурия показала бесценное фото со своей дочкой Оливией и бывшим мужем бизнесменом Львом Гейхманом - папой малышки.
Обновлено в 14:32
Культура

Премию «Нацбест» получил писатель Андрей Рубанов

В субботу, 25 мая, стало известно, что премию «Национальный бестселлер» получил писатель Андрей Рубанов за славянское фэнтези «Финист – Ясный Сокол».
Обновлено в 15:08
Футбол

«Валенсия» победила «Барселону» в финале Кубка Испании

Обновлено в 17:12
Происшествия

Во Владивостоке оштрафуют родителей участницы скандального выпускного

Обновлено вчера в 23:46
Политика

Замгубернатора Ростовской области Юрий Молодченко ушел в отставку

Заместитель губернатора Ростовской области по вопросам экономики Юрий Молодченко ушел в отставку по собственному желанию, сообщает пресс-служба Правительства Ростовской области.
Обновлено в 15:02
Авто

LADA Granta подорожала с 2015 года более чем на 100 тысяч рублей

Эксперты «Цена Авто» сообщили, что автомобиль LADA Granta за последние 4 года подорожал более чем на 100 тысяч рублей.
Обновлено в 02:41
Культура

Зеленский станцевал с участниками шоу «Лига смеха»

Украинский президент Владимир Зеленский появился на съемках телевизионного юмористического шоу «Лига смеха» в Киеве, рассказал продюсер программы Сергей Перман в Facebook.
Обновлено в 17:21
Общество

Мать школьника попросила учительницу перестать калечить детей

В школе в Махачкале во время линейки мать ученика обвинила учительницу в том, что она "калечит души" детей, передает радиостанция "Говорит Москва".
Обновлено в 14:34
Политика

Все активы Порошенко могут арестовать

Экс-замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что будет настаивать на аресте всех финансовых активов бывшего президента Украины Петра Порошенко через суд, передает "112 Украина".
Обновлено в 16:31
Происшествия

Замглавы УФНС Ростовской области задержали

Полицейские задержали и.о. руководителя УФНС России по Ростовской области Ирину Александрову по подозрению в превышении должностных полномочий.
Обновлено вчера в 08:55
Автоспорт

Маттиа Бинотто объяснил причины тактического провала Ferrari

После квалификации Гран При Монако руководитель Ferrari Маттиа Бинотто объяснил причины провала Шарля Леклера, не преодолевшего барьер первого сегмента.
Обновлено в 15:07
Общество

Астрологи назвали знаки зодиака, которым сложнее других вступить в брак

Американский астролог Тереза Рид назвала знаки зодиака, которым сложнее других дается решение о вступление в брак.
Обновлено в 12:12
Общество

В Казани организовали рекордный республиканский ифтар

Ифтар на 15 тыс. человек организовали в Казани. Он стал наиболее масштабным с момента начала их проведения в 2013 году.
Обновлено в 13:48
Футбол

«ПСЖ» может продать Паредеса летом

Летом команду могут покинуть Паредес и немецкий хавбек Юлиан Дракслер. «ПСЖ» купил Паредеса у «Зенита» в январе за 47 миллионов евро.
Обновлено в 11:49
Общество

Россияне массово променяли вино на пиво

Россияне стали заменять дорогостоящие алкогольные напитки более дешевыми — пивом и водкой.
Обновлено вчера в 20:49
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Юрий Жирков
Российский футболист
Российский футболист, заслуженный мастер спорта России. Игрок клуба «Зенит» (Санкт-Петербург). Двукратный чемпион России, пятикратный обладатель Кубка России, пятикратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призёр чемпионата Европы 2008, чемпион Англии.
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