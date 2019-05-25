Футбол
Жирков заявил, что «Зенит» предложил ему новый контрактRT на русском 05:17
Футболист санкт-петербургского «Зенита» Юрий Жирков склоняется в пользу того, чтобы остаться в составе команды. «Зенит» мне сделал предложение. Сейчас мы с семьёй его обдумываем.
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Музыка
Эрнст объявил победителя шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 17:38
Политика
Украинский министр раскритиковал Зеленского за «кацапскую мову»
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян ответил президенту страны Владимиру Зеленскому, который обвинил местных чиновников и политиков в оторванности от современных технологий.
Обновлено в 06:15
Происшествия
Следствие: чемодан в Лионе взорвали дистанционно
Взрывное устройство в чемодане во французском Лионе было оснащено системой дистанционного управления.
Обновлено в 06:19
Спорт
Шоу с Медведевой и Загитовой прервалось из-за землетрясения
Ледовое шоу Fantasy On Ice с участием российских фигуристов было прервано из-за землетрясения в японской префектуре Тиба.
Обновлено в 05:44
Происшествия
Более 50 человек пострадали из-за пожара на судне в Таиланде
В Таиланде произошел взрыв и пожар на контейнеровозе, который стоял на разгрузке.
Обновлено в 05:35
Происшествия
Восемь альпинистов погибли на Эвересте за неделю
Сразу восемь человек погибли за одну неделю на горе Эверест.
Обновлено в 02:31
Армия и оружие
В России хотят создать электромагнитные ракеты
В концерне «Техмаш» задумались над созданием ракет для реактивных систем залпового огня, которые будут способны поражать цель электромагнитным импульсом.
Обновлено вчера в 02:30
Общество
Госдума ужесточила правила прохождения техосмотра
Накануне Госдума в третьем и окончательном чтении приняла законопроект о фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 01:46
Армия и оружие
Бывшие военнослужащие призвали Трампа не разжигать конфликт в Иране
Военные попросили президента США Дональда Трампа не развязывать войну в Иране.
Обновлено в 03:49
Общество
Директор школы во Владивостоке уволилась после скандала на выпускном
Обновлено вчера в 04:32
Армия и оружие
Тяжелый беспилотник «Охотник» впервые поднялся в воздух
Два источника в авиастроительной отрасли России проинформировали о том, что тяжелый ударный беспилотник "Охотник" впервые поднялся в воздух.
Обновлено вчера в 18:28
Здоровье
Россияне доверяют онлайн-консультациям врачей
Консультациям по Интернету доверяют 69 процентов россиян. Они — лидеры в одобрительном отношении к дистанционной медицине.
Обновлено в 05:10
Кино
Кантемир Балагов получил приз Каннского кинофестиваля за фильм «Дылда»
Российский режиссёр Кантемир Балагов получил приз Каннского кинофестиваля за лучшую режиссуру.
Обновлено вчера в 15:19
Политика
Коста-Рика отменила визы для туристов из России
Межправительственное соглашение об отмене виз между Россией и Коста-Рикой вступило в силу 25 мая.
Обновлено вчера в 22:12
Политика
Отказ Нуланд в российской визе назвали закономерным
Бывшая помощница госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд не смогла получить российскую визу для очередного визита в Москву, сообщили в МИД РФ.
Обновлено вчера в 01:08
Авто
В НГТУ спорткар Marussia переделают в электромобиль
В Новосибирском государственном техническом университете разработают электромобиль на основе концепции спорткара Marussia.
Обновлено вчера в 05:06
Происшествия
Два человека стали жертвами пожара в квартире на юге Москвы
Два человека погибли в результате пожара в квартире жилого дома на юге Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено в 06:21
Политика
Международный трибунал по морскому праву ООН примет решение по инциденту в Керченском проливе
Обновлено 11:17 В ходе рассмотрения обращения Украины российский МИД заявил, что "Международный трибунал по морскому праву не обладает юрисдикцией для рассмотрения керченского инцидента".
Обновлено вчера в 22:30
Политика
Петиция об отставке главы администрации Зеленского набрала нужные для рассмотрения голоса
Электронная петиция об отставке главы администрации президента Украины Андрея Богдана набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов.
Обновлено в 05:35
Политика
Неонацистам не удалось сорвать концерт Темниковой в Одессе
Настроенные против выступления российской певицы Елены Темниковой в пляжном ночном клубе Одессы ультранационалисты сожгли флаг Российской Федерации возле заведения, однако помешать выступлению артистки не смогли.
Обновлено в 03:50
Футбол
Жирков: Дзюба шутил, что я выеду на поле в инвалидной коляске
Обновлено в 03:42
Армия и оружие
Новая военная стратегия НАТО утверждена Военным комитетом 22 мая
Генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг в интервью газете Welt am Sonntag, опубликованном в субботу, заявил, что эксперты НАТО приняли новую военную стратегию альянса в связи с новыми вызовами, среди которых якобы фигурирует "российская ядерная угроза".
Обновлено в 05:48
Общество
В Воронеже в субботу в воздух запустят цифровых воздушных змеев
Обновлено 23 мая в 05:12
Экономика
Ростуризм: РФ войдет в топ-12 туристических стран к 2025 году
Ростуризм ставит своей целью через шесть лет увеличить долю туризма в экономике страны до 4,8 процента.
Обновлено в 06:15
Технологии
Второй эпизод «Судьбы Атлантиды» для Assassin’s Creed Odyssey выйдет 4 июня
Ubisoft анонсировала дату выхода второго эпизода «Судьбы Атлантиды» для Assassin's Creed Odyssey — релиз состоится 4 июня.
Обновлено в 05:43
Авто
BMW в своем видео потроллила ушедшего в отставку CEO Mercedes
Обновлено вчера в 09:46
Происшествия
Арестованному полковнику ФСБ Черкалину понравилась тюремная каша
Начальник отдела управления "К" службы экономической безопасности ФСБ России полковник Кирилл Черкалин не имеет жалоб на условия содержания в СИЗО.
Обновлено вчера в 11:34
Общество
Соловьев согласился встретиться с обещавшим дать ему «леща» уральцем
Телеведущий Владимир Соловьев согласился встретиться с екатеринбургским активистом Антоном Дербеневым.
Обновлено в 05:40
Происшествия
СК проверит факт повреждений SSJ-100 тросом во время полета в Ижевск
В свою очередь, начальник пресс-службы аэропорта Шереметьево Роман Генис отметил, что самолет принадлежит авиакомпании «Аэрофлот», а рейс выполнялся на пассажирском лайнере SSJ-100, цитирует его РБК.
Обновлено вчера в 23:14
Политика
Украинцу грозит 17 лет тюрьмы за гибель итальянского репортера
Бойцу украинского добровольческого батальона Виталию Маркиву, обвиняемому в гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли в Донбассе, грозит 17 лет колонии.
Обновлено вчера в 10:30