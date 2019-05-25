Футбол
«Зенит» предложил Жиркову новый контрактDP.RU 06:09
Петербургский ФК "Зенит" предложил футболисту Юрию Жиркову заключить новый контракт. Об этом спортсмен сообщил в интервью Sport24. "Зенит" мне сделал предложение.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 11:32, Ашберн
Политика
Зеленский отреагировал на решение трибунала ООН об украинских моряках
Выполнение Россией решения международного трибунала об освобождении украинских моряков может стать первым сигналом о готовности прекратить конфликт с Украиной, заявил президент страны Владимир Зеленский.
Обновлено в 08:21
Авто
6 мифов о бензонасосах развенчивают эксперты «За рулем»
Бензонасос не является герметичной конструкцией, и его потроха, например якорь или щетки, постоянно купаются в бензине.
Обновлено в 05:00
Политика
ВЦИОМ: рейтинг доверия Путину снизился до исторического минимума
Личный рейтинг доверия Владимиру Путину за неделю снизился до минимального значения — 31,7%, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено вчера в 17:45
Автоспорт
Гонщик «Мерседеса» Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Монако
Британский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации шестого этапа чемпионата - Гран-при Монако.
Обновлено в 10:23
Происшествия
Неизвестный «заминировал» бизнес-центр в Москве
Сто человек эвакуированы из торгово-офисного центра на Новослободской улице в центре Москвы после того, как неизвестный сообщил в администрацию здания об угрозе взрыва.
Обновлено в 10:25
Армия и оружие
Американские кадеты покатались на советском танке Т-64
В Сети появилось видео, на котором американские кадеты катаются на советском танке Т-64, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:29
Здоровье
Эксперты рассказали, чью кровь предпочитают комары
Эксперты назвали типы людей, кровь которых предпочитают комары. Первыми в списке находятся любители сладостей и пива.
Обновлено в 05:41
Общество
Секс-работниц в Омске массово проверят на ВИЧ
Экспресс-тесты по слюне будут проводиться, как следует из технического задания, размещенного на портале госзакупок, «на улицах города Омска, в местах появления работников коммерческого секса, в реабилитационных центрах».
Обновлено в 03:45
Музыка
Константин Эрнст назвал победителя шестого сезона шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 16:06
Наука
Оригами-структура превратила сжатие в распространяющееся растяжение
Эксперименты показали, что после удара по крайнему сегменту сначала в первых нескольких сегментах происходит интенсивная сжимающая деформация, однако затем на этом же крае формируется одиночная волна интенсивного растяжения, которая «обгоняет» сжатие и распространяется до другого края с небольшим затуханием, тогда как сжатие затухает практически полностью в первых нескольких сегментах.
Обновлено в 04:02
Происшествия
Несколько школ получили повреждения после землетрясения в Дагестане
Здания шести школ и одного детсада в Буйнакске получили повреждения в результате землетрясения, случившегося накануне в Дагестане.
Обновлено в 09:17
Здоровье
Роспотребнадзор назвал опасные для купания водоёмы Калужской области
За неделю до наступления календарного лета на сайте управления Роспотребнадзора Калужской области опубликован список водоёмов, которые специалисты ведомства после проведённых исследований воды считают опасными для купания.
Обновлено в 05:07
Кино
Режиссер Кантемир Балагов получил приз Каннского кинофестиваля
Российский режиссер Кантемир Балагов получил награду за лучшую режиссуру секции «Особый взгляд» Каннского фестиваля.
Обновлено вчера в 18:03
Космос
Участники эксперимента SIRIUS виртуально сели на Луну
Четыре участника эксперимента SIRIUS совершили виртуальную посадку на лунную поверхность 21 мая.
Обновлено вчера в 10:03
Экономика
Глава РЖД Белозеров за год заработал более 220 млн рублей
В 2017 году доход господина Белозерова составил 180,5 млн руб. Рост более чем на 20% обусловлен премированием топ-менеджера за выполнение всех KPI, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РЖД.
Обновлено в 11:09
Политика
Новый атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Петербурге
В Санкт-Петербурге прошла торжественная церемония спуска на воду атомного ледокола «Урал».
Обновлено в 08:35
Футбол
Почеттино: сильно разочарован финалом «Игры престолов»
Обновлено в 10:25
Происшествия
К расследованию взрыва в Лионе подключились около сотни следователей
90 следователей и 30 технических экспертов потребовалось привлечь к расследованию обстоятельств взрыва на одной из пешеходных улиц города Лиона во Франции.
Обновлено в 07:53
Общество
Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом
Ранее Соловьев в эфире радио "Вести FM" раскритиковал участников акции против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге и назвал их "продолжателями дела бесноватых" и "наследниками бесов".
Обновлено в 10:36
Происшествия
Дельфинарий сгорел в Севастополе
Обновлено в 04:01
Общество
Стоимость жилья участников программы реновации существенно вырастет
Рыночная цена квартир участников программы реновации в Москве вырастет до 30 процентов от первоначальной стоимости - этому способствуют качественные характеристики домов, строящихся по программе.
Обновлено в 05:50
Общество
Союз журналистов Петербурга и Ленобласти переизбрал председателя
В субботу, 25 мая, IX Съезд Союза журналистов Петербурга и Ленобласти переизбрал председателем организации Людмилу Фомичеву.
Обновлено в 10:43
Единоборства
Конор Макгрегор получил травму руки
Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор во время тренировки получил травму. Интенсивные тренировки и спарринги.
Обновлено в 06:40
Шоу-бизнес
Татьяна Кравченко победила депрессию после окончания съемок «Сватов»
8. После съемок «Сватов» у Кравченко случилась депрессия Кадр: сериал «Сваты» / телеканал «Россия 1»
Обновлено вчера в 04:03
Спорт
Загитова и Медведева пережили землетрясение в Японии
Во время репетиции ледового шоу Fantasy On Ice — 2019 в Токио, в котором приняли участие российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева, произошло землетрясение.
Обновлено в 06:56
Транспорт
Парад ретро-транспорта прошёл на улицах Санкт-Петербурга
Более 250 автомобилей, грузовиков, автобусов, троллейбусов и трамваев приняли участие в V международном параде ретро-транспорта, который прошёл по улицам Санкт-Петербурга.
Обновлено в 09:50