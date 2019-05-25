Футбол

«Зенит» предложил Жиркову новый контрактDP.RU 06:09

Петербургский ФК "Зенит" предложил футболисту Юрию Жиркову заключить новый контракт. Об этом спортсмен сообщил в интервью Sport24. "Зенит" мне сделал предложение.
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Жирков: «„Зенит“ сделал предложение. Сейчас с семьей обдумываем его»

Sport24.ru03:30

Юрий Жирков: «„Зенит“ сделал предложение, сейчас с семьей его обдумываем»

Матч ТВ04:03

Юрий Жирков: «Зенит» сделал предложение, думаю, надо оставаться

Советский спорт03:36

«Зенит» предложил Жиркову новый контракт. Футболист взял время, чтобы подумать

Фонтанка.Ру04:35

«Зенит» сделал предложение Жиркову, футболист взял время на размышление

Чемпионат03:19

Юрий Жирков может остаться в «Зените»

Петербургский дневник04:40

Юрий Жирков: «„Зенит“ сделал предложение. Думаю, надо оставаться»

Sports.ru03:55
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Футбол

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У берегов Флориды в океан упал бизнес-джет

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Главный тренер сборной Канады по хоккею Ален Виньо высказался о поражении команды России в полуфинальном поединке с финнами.
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Зеленский станцевал в «Лиге смеха»

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Виктория Боня получила особую награду в Каннах

24 мая в Каннах впервые прошла церемония World Bloggers Awards, в рамках которой организаторы фестиваля наградили самых влиятельных блогеров со всего мира.
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Первого замглавы администрации Балашихи арестовали за взятку

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Американцы рассказали, как армия разрушила их жизнь

На официальной странице американской армии в Twitter устроили опрос с целью выяснить, как служба влияет на жизнь военных.
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Футбол

Роббен, Рибери и Рафинья провели суммарно 1000 матчей за «Баварию». Они уйдут летом

По данным Opta, суммарное количество матчей Роббена, Рибери и защитника Рафиньи за «Баварию» составило 1000.
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Глубокая заморозка мозга: когда оживут крионированные люди

Клиентам компаний, предлагающих заморозку и хранение останков до лучших времен, остается надеяться на врачей будущего, которые смогут разморозить пациента, реанимировать его, вылечить неизлечимую в наши дни болезнь и заменить изношенные органы.
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Тина Канделаки снимет сериал о порноактерах

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Пушков ответил на слова главы Генштаба ВСУ о потере Крыма

Ранее украинский генерал рассказал о негативных впечатлениях после поездки в Крым Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака, который назвал Крым 2010 года "пережитком СССР".
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Армия и оружие

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Что говорили в сборной Канады после выхода в финал ЧМ-2019

Сборная Канады обыграла Чехию в полуфинале чемпионата мира со счётом 5:1 и завтра сыграет с Финляндией за золото.
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Британец Робин Фишер погиб на Эвересте, это десятый случай смерти альпинистов на этой горе в последние несколько недель, передает "Би-би-си".
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Антипов: «Финны лишили нас главного оружия»

Прославленный российских хоккеист Владимир Антипов, который является бронзовым призёром ЧМ в составе сборной России, поделился своими замечаниями по поводу поражения "красной машины" от финнов на первенстве мира в Словакии.
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Цены на жилье подверглись сезонной коррекции Начинающийся летний сезон уже влияет на стоимость аренды жилья.
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Юрий Жирков
Российский футболист
Российский футболист, заслуженный мастер спорта России. Игрок клуба «Зенит» (Санкт-Петербург). Двукратный чемпион России, пятикратный обладатель Кубка России, пятикратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призёр чемпионата Европы 2008, чемпион Англии.
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