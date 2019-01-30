«Зенит» предложил «Рубину» за Азмуна 10 млн евроMR7.ru 04:20

Сердар Азмун / фото: Сергей Елагин, БИЗНЕС Online "ЗЕНИТ" СДЕЛАЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕ В 10 МЛН ЕВРО По информации "БИЗНЕС Online", питерский "Зенит" сделал официальное предложение "Рубину" о покупке Азмуна за 10 млн евро и направил его в офис клуба.

с чего всё началось

Изначально казанская команда просила за форварда Сердара Азмуна 15 млн евро. Петербургский «Зенит» сделал официальное предложение казанскому «Рубину» о покупке иранского нападающего Сердара Азмуна за 10 млн евро, сообщает «Бизнес online».

Происшествия Суд арестовал сенатора Арашукова Сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова арестовали на два месяца по обвинению в тяжких преступлениях.

Авто Lada Vesta Sport будет стоить около миллиона рублей "АвтоВАЗ" начнет продажи Lada Vesta Sport 31 января по цене чуть более чем в миллион рублей.

Происшествия Сбербанк столкнулся с наглыми мошенниками Государственный Сбербанк столкнулся с проблемой мошенников, которые обзванивают клиентов банка под видом его сотрудников, используя при этом реальные телефонные номера кредитной организации.

Авто Skoda показала внешность нового компактного кроссовера Skoda Kamiq Изображения нового компактного кроссовера Skoda Kamiq были опубликованы в рамках начавшейся рекламной кампании.

Космос Жители Мурманской области сняли на видео полет яркого болида Жители Мурманской области размещают в сети видео, на котором виден полет по небу яркого светящегося объекта.

Авто Volkswagen третий год подряд стал крупнейшим автопроизводителем в мире Немецкий концерн Volkswagen Group третий год подряд стал крупнейшим автопроизводителем в мире.

Авто Ginetta опубликовала тизер своего нового суперкара Британский автопроизводитель Ginetta Cars готовится представить свой новый полностью карбоновый суперкар.

Происшествия Найдены возможные обломки от пропавшего самолета с Салой Французские власти нашли возможные обломки от пропавшего самолета, на борту которого находился аргентинский футболист Эмилиано Сала, сообщает "Советский спорт".

Происшествия По делу Арашуковых планируется задержание глав газовых компаний В деле отца и сына Рауля и Рауфа Арашуковых есть и другие подозреваемые, планируются задержания нескольких руководителей предприятий газовой отрасли Северного Кавказа.

Происшествия Суд продлил срок задержания вице-губернатора Ленобласти Коваля Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга продлил 30 января срок задержания зампреда правительства Ленинградской области по ЖКХ и энергетике Олега Коваля, сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал объединенной пресс-службы городских судов.

Интернет Facebook платит пользователям 20 долларов за установку следящего VPN Согласно информации издания, социальная сеть платит своим пользователям за установку следящего VPN.

Авто Chevrolet Camaro ZL1 1LE получил 10-ступенчатый «автомат» Американский автопроизводитель Chevrolet оснастил трековую версию Camaro ZL1 пакетом 1LE, увеличивающим динамические характеристики.

Происшествия Посетителей аквапарка в Москве эвакуировали из-за возгорания Посетители аквапарка на юго-западе Москвы вечером 30 января были эвакуированы из-за возгорания.

Наука Израильские учёные пообещали за год найти вакцину от рака Учёные отмечают, что возможная вакцина основывается на небольших фрагментах белка, которые способны «как осьминог» обволакивать раковые клетки и атаковать опухоль в тех областях, куда другие препараты добраться не могут.

Гаджеты В WhatsApp оказалось возможным читать удаленные сообщения Как сообщает РИА Новости, в WhatsApp найден сбой, который позволяет читать удаленные собеседником сообщения.

Происшествия Начальник штаба МВД Ингушетии задержан по подозрению в мошенничестве «Совместно с коллегами из УФСБ России по Республике Ингушетия при проведении оперативных мероприятий по подозрению в мошенничестве задержан начальник регионального штаба МВД Саварбек Шадиев», — приводит ТАСС сообщение.

Авто Toyota отзовет в России кроссоверы Toyota Highlander Об отзывной кампании говорится в сообщении Росстандарта, где указано, что Toyota отзывает в России более 100 автомобилей Highlander.

Гаджеты «Яндекс» в декабре 2018 года продал около 400 «Яндекс.Телефонов» По информации российских СМИ, «Яндекс» в декабре 2018 года продал около 400 «Яндекс.Телефонов», а по состоянию к 20 января показатель составил 450 экземпляров.

Финансы ФРС США сохранила базовую ставку Федеральная резервная система (ФРС) США на заседании 30 января сохранила базовую процентную ставку в диапазоне от 2,25 до 2,5% годовых, сообщается на сайте американского регулятора.

Наука «Яндекс» учредил научную премию имени Ильи Сегаловича «Яндекс» учредил научную премию имени одного из основателей компании Ильи Сегаловича. Об этом сообщает сайт «Яндекса».

Политика У мэра Риги Нила Ушакова прошли обыски Сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии (KNAB) провели обыски в кабинете и доме мэра Риги Нила Ушакова, сообщило местное агентство LETA.

Общество В Москве запретили продажу вейпов несовершеннолетним Депутаты Мосгордумы в среду приняли закон, запрещающий продажу детям до 18 лет электронных сигарет и вейпов, а также устанавливающий штрафы до 5 тыс. рублей за привлечение несовершеннолетних к их курению, передает корреспондент ТАСС.

Происшествия «Сноб»: по делу о поджоге школьника в Москве арестованы двое подростков По делу о поджоге 15-летнего школьника в подъезде жилого дома в Москве арестован еще один подросток.