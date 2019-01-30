Футбол
«Зенит» предложил «Рубину» за Азмуна 10 млн евроMR7.ru 04:20
Изначально казанская команда просила за форварда Сердара Азмуна 15 млн евро. Петербургский «Зенит» сделал официальное предложение казанскому «Рубину» о покупке иранского нападающего Сердара Азмуна за 10 млн евро, сообщает «Бизнес online».
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Сердар Азмун / фото: Сергей Елагин, БИЗНЕС Online "ЗЕНИТ" СДЕЛАЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕ В 10 МЛН ЕВРО По информации "БИЗНЕС Online", питерский "Зенит" сделал официальное предложение "Рубину" о покупке Азмуна за 10 млн евро и направил его в офис клуба.Спорт БИЗНЕС Online03:45
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Material Design – закругленный дизайн компании, уже реализованный в Chrome и других проектах компании В новой версии появятся: Новый сайдбар с Google Календарем, сервисом для заметок Keep и списком задач.
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