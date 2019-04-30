«Зенит» предложил ЦСКА за Фернандеса 20 млн евроSoccer.ru 06:47

"Сине-бело-голубые" предложили за 28-летнего футболиста 20 млн евро, однако ожидается, что "армейцы" на первое предложение ответят отказом. Переговоры ведут лично президенты клубов - Александр Медведев и Евгений Гинер.

Спорт день за днем

Энергетика Белоруссия полностью остановила прием российской нефти Во вторник Минск полностью остановил прием российской нефти, сообщил Sputnik Беларусь первый заместитель генерального директора ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго.

Происшествия Задержан глава Минэкономики Дагестана Министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов задержан на двое суток.

Политика Песков объяснил отсутствие на параде Победы иностранных лидеров Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 30 апреля, заявил, что отсутствие иностранных лидеров на грядущем параде Победы в Москве — не уникальная ситуация.

Политика ЦИК объявила Зеленского избранным президентом Украины Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) на заседании во вторник, 30 апреля, объявила итоговые результаты президентских выборов, победителем на которых признан Владимир Зеленский.

Спорт Биатлонистка Васильева пропустила три допинг-теста по вине IBU Биатлонистка Маргарита Васильева пропустила три допинг-теста из-за того, что Международный союз биатлонистов (IBU) вовремя не поставил её в известность о пропуске второго теста.

Политика МВД России: 86% жителей Донбасса хотят получить российское гражданство Опрос, проведенный в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), показал, что 86% жителей хотят получить российское гражданство.

Армия и оружие Штабы РФ и Сирии заявили о гуманитарной катастрофе в «Рукбане» Стороны призвали мировое сообщество обратить внимание на критическую гуманитарную ситуацию в лагерях «Рукбан» и «Эль-Холь», которые находятся на территориях САР, подконтрольных США.

Хоккей Овечкин, Кузнецов и Орлов присоединились к сборной России по хоккею Сборная России в настоящее время готовится к чешскому этапу Евротура (1-5 мая) и чемпионату мира (10-26 мая).

Политика Эрдоган: программа F-35 обречена на провал в случае исключения Турции Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в случае исключения Анкары из американской программы создания и приобретения истребителей F-35 проект США «обречён на полный провал».

Происшествия Разбитая машина ФСО обошлась Ярмольнику в полмиллиона Как сообщает РИА "Новости", экспертиза оценила ремонт машины ФСО, разбитой по вине Ярмольника, в 1,2 млн руб. 830 тыс. руб спеслужба заплатила из своего бюджета, остальное покрыла страховка.

Армия и оружие В команде Зеленского пригрозили противникам Украины неожиданным ударом Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин заявил о готовности Киева нанести удар "там, где вы его не ожидаете".

Общество Император Японии отрекся от престола Премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально объявил об отречении императора Акихито.

Хоккей Юниорская сборная России по хоккею вернулась домой с медалями Российские хоккеисты юниорской сборной прилетели домой из Швеции, привезя серебряные медали чемпионата мира.

Происшествия Студентка новосибирского вуза обвинила преподавателя в изнасиловании Студентка Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) обвинила одного из преподавателей в изнасиловании.

Авто Неизвестный спорткар LADA Raven могут возродить Будущие чертежи станут основой для электрического спорткара, рыночную стоимость которого оценят ниже зарубежных аналогов.

Спорт Чемпиона мира по борьбе дисквалифицировали за допинг Победитель чемпионата мира по греко-римской борьбе 2014 года Чингиз Лабазанов дисквалифицирован на год.

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Армия и оружие Латвийские пограничники опять «заметили» корабли ВМФ РФ Согласно опубликованному латвийскими военными сообщению, в латвийской эксклюзивной экономической зоне в двенадцати морских милях от территориальных вод республики были обнаружены три российских военных корабля, идентифицированных как фрегат "Бойкий", корвет "Пассат" и десантный корабль "Минск", входящие в состав Военно-морского флота России.

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Футбол В Болгарии арбитр провел жребий с помощью пасхальных яиц В матче чемпионата Болгарии "Ботев" - ЦСКА арбитр провел жеребьевку сторон необычным способом.

Политика Подсчитана стоимость отдыха Зеленского в Турции Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский мог потратить на трехдневный отдых в Турции с семьей около 30 тысяч долларов и около 33 — с учетом перелета.