«Зенит» предложил ЦСКА €20 млн за Марио ФернандесаРБК 08:11

«Зенит» заинтересован в приобретении защитника ЦСКА Марио Фернандеса, сообщает Telegram-канал Sport_inside. По информации источника, петербургский клуб предложил армейцам за трансфер футболиста €20 млн.

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Политика Зеленский приехал на встречу с раскольниками ПЦУ В Михайловском Златоверхом монастыре Киева новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой неканонической ПЦУ Епифанием.

Экономика Utair может прекратить деятельность из-за долгов Российская авиакомпания Utair допустила риск прекращения деятельности компании из-за накопившихся долгов.

Футбол Экс-капитан «Спартака» поддержал Кононова Бывший капитан "Спартака" Андрей Тихонов выразил поддержку главному тренеру команды Олегу Кононову, передает "Советский спорт".

Политика МИД Украины призвал не признавать российские паспорта жителей ДНР Во внешнеполитическом ведомстве соседнего государства подчеркнули, что Украина не признает российские паспорта, которые начали получать жители востока страны.

Происшествия В Москве грузовик провалился под асфальт Грузовик провалился на Рязанском проспекте на юго-востоке Москвы, движение транспорта ограничено по трем полосам из четырех, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Политика Посол США посетил задержанного в России Уилана Посол США в Москве Джон Хантсман посетил во вторник задержанного в РФ американца Пола Уилана, сообщается в Twitter посольства.

Политика Порошенко и Зеленский договорились встретиться Действующий украинский лидер Пётр Порошенко и избранный президент страны Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора договорились о встрече.

Авто «АвтоВАЗ» впервые за 10 лет получил чистую прибыль «АвтоВАЗ» получил в 2018 г. 5,86 млрд руб. чистой прибыли против убытка в 9,66 млрд руб. годом ранее.

Гаджеты Tele2 уже ограничил выдачу eSim из-за «ажиотажного спроса» Как пояснили сотрудники салонов связи Tele2, переход на eSim оказался «ажиотажным». Вчера в одной точке выдали 20 QR-кодов, а в другой 14.

Армия и оружие Грузовик ВСУ с боеприпасами подорвался на мине в Донбассе Грузовик Вооруженных сил Украины (ВСУ) с боеприпасами подорвался на противотанковой мине под Мариуполем, сообщил глава пресс-службы управления народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов во вторник, 30 апреля.

Наука Армия Индии объявила об обнаружении следов снежного человека Экспедиция, состоящая из альпинистов-военнослужащих индийской армии, обнаружила в Гималаях следы йети, сообщает Минобороны Индии.

Политика Бутина рассчитывает на условно-досрочное освобождение Россиянка Мария Бутина, приговоренная к 18 месяцам тюрьмы в США, надеется, что сможет выйти на свободу по УДО.

Авто Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant Минпромторг опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant. Снимки появились на странице ведомства в Facebook.

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