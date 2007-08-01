Футбол
«Зенит» предложил ЦСКА €20 млн за Марио ФернандесаРБК 08:11
«Зенит» заинтересован в приобретении защитника ЦСКА Марио Фернандеса, сообщает Telegram-канал Sport_inside. По информации источника, петербургский клуб предложил армейцам за трансфер футболиста €20 млн.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 12:45, Ашберн
Политика
Зеленский приехал на встречу с раскольниками ПЦУ
В Михайловском Златоверхом монастыре Киева новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой неканонической ПЦУ Епифанием.
Обновлено в 10:05
Политика
В Норвегии поймали белуху с оборудованием из Петербурга
Обновлено вчера в 02:00
Экономика
Utair может прекратить деятельность из-за долгов
Российская авиакомпания Utair допустила риск прекращения деятельности компании из-за накопившихся долгов.
Обновлено в 01:29
Футбол
Экс-капитан «Спартака» поддержал Кононова
Бывший капитан "Спартака" Андрей Тихонов выразил поддержку главному тренеру команды Олегу Кононову, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 20:30
Общество
Суд лишил соведущего «Вечернего Урганта» водительских прав
Обновлено в 10:48
Политика
МИД Украины призвал не признавать российские паспорта жителей ДНР
Во внешнеполитическом ведомстве соседнего государства подчеркнули, что Украина не признает российские паспорта, которые начали получать жители востока страны.
Обновлено в 09:08
Происшествия
Участница конкурса «Мисс Франция» погибла в ДТП с трактором
Участница конкурса красоты «Мисс Франция» Моргана Роллан погибла в ДТП с участием трактора.
Обновлено в 10:27
Происшествия
В Москве грузовик провалился под асфальт
Грузовик провалился на Рязанском проспекте на юго-востоке Москвы, движение транспорта ограничено по трем полосам из четырех, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 11:50
Политика
Посол США посетил задержанного в России Уилана
Посол США в Москве Джон Хантсман посетил во вторник задержанного в РФ американца Пола Уилана, сообщается в Twitter посольства.
Обновлено в 12:20
Футбол
Футболист Азмун объяснил свою результативность в «Зените»
Обновлено в 10:04
Политика
Порошенко и Зеленский договорились встретиться
Действующий украинский лидер Пётр Порошенко и избранный президент страны Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора договорились о встрече.
Обновлено в 12:12
Авто
«АвтоВАЗ» впервые за 10 лет получил чистую прибыль
«АвтоВАЗ» получил в 2018 г. 5,86 млрд руб. чистой прибыли против убытка в 9,66 млрд руб. годом ранее.
Обновлено в 09:25
Общество
Театр «У Никитских ворот» опечатали приставы
Здание московского театра «У Никитских ворот» опечатано судебными приставами.
Обновлено в 08:59
Гаджеты
Tele2 уже ограничил выдачу eSim из-за «ажиотажного спроса»
Как пояснили сотрудники салонов связи Tele2, переход на eSim оказался «ажиотажным». Вчера в одной точке выдали 20 QR-кодов, а в другой 14.
Обновлено в 11:07
Армия и оружие
Грузовик ВСУ с боеприпасами подорвался на мине в Донбассе
Грузовик Вооруженных сил Украины (ВСУ) с боеприпасами подорвался на противотанковой мине под Мариуполем, сообщил глава пресс-службы управления народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов во вторник, 30 апреля.
Обновлено в 10:17
Наука
Армия Индии объявила об обнаружении следов снежного человека
Экспедиция, состоящая из альпинистов-военнослужащих индийской армии, обнаружила в Гималаях следы йети, сообщает Минобороны Индии.
Обновлено в 07:06
Гаджеты
Samsung готовит к выпуску недорогой фитнес-трекер Galaxy Fit-e
Обновлено вчера в 03:29
Политика
Бутина рассчитывает на условно-досрочное освобождение
Россиянка Мария Бутина, приговоренная к 18 месяцам тюрьмы в США, надеется, что сможет выйти на свободу по УДО.
Обновлено в 11:56
Авто
Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant
Минпромторг опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant. Снимки появились на странице ведомства в Facebook.
Обновлено в 10:08
Хоккей
«Авангард» договорился о контракте с форвардом «Колорадо»
По информации "СЭ", уроженец Зумисвальда продолжит свою карьеру в рядах омского "Авангарда".
Обновлено в 12:14
Политика
Жена Зеленского высказалась о перспективах диалога Украины с Россией
Елена Зеленская, супруга избранного президента Украины, рассказала о перспективах двусторонних переговоров мужа с президентом РФ Владимиром Путиным.
Обновлено в 11:26
Политика
Михаил Бабич будет отозван с должности посла РФ в Белоруссии
Михаил Бабич ближайшее время будет отозван с должности посла РФ в Белоруссии, заявил "Интерфаксу" источник в комитете Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.
Обновлено в 10:20
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 мая 2019 года
С 1 мая 2019 года в жизни россиян многое изменится.
Обновлено вчера в 02:53
Кино
«Мстители: Финал» установили рекорд сборов за один день в России
Примечательно, что за первый день «Финал» уже собрал больше денег, чем «Миллиард» за неполные две недели проката — касса последнего на сегодня составляет 287 млн рублей.
Обновлено вчера в 13:53
Футбол
Месси получит одну из наивысших правительственных наград Каталонии
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси получит одну из наивысших правительственных наград Каталонии - премию Крест Санд-Жорди.
Обновлено в 09:24
Политика
Алексей Текслер запретил строительство кремниевого завода в Златоусте
Пресс-служба губернатора Челябинской области выступила со специальным заявлением, касающимся вопроса кремниевого завода в Златоусте.
Обновлено в 08:41
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с трубопроводом «Дружба»
Инцидент с грязной нефтью в трубопроводе «Дружба» наносит России очень серьёзный экономический и имиджевый ущерб, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с главой «Транснефти» Николаем Токаревым.
Обновлено в 09:24
Космос
Атмосфера Плутона заморозится и развалится к 2030 году
Исследователи, ввиду всех указанных моделей предполагают, что атмосфера Плутона заморозится и развалится к 2030 году.
Обновлено 28 апреля в 14:14