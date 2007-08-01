Футбол

«Зенит» предложил ЦСКА €20 млн за Марио ФернандесаРБК 08:11

«Зенит» заинтересован в приобретении защитника ЦСКА Марио Фернандеса, сообщает Telegram-канал Sport_inside. По информации источника, петербургский клуб предложил армейцам за трансфер футболиста €20 млн.
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«Зенит» предложил ЦСКА €20 млн за Марио Фернандеса

РБК08:11

Sport_inside: «Зенит» предложил за Фернандеса 20 миллионов евро

Спорт день за днем06:56

«Зенит» предложил ЦСКА за Фернандеса 20 млн евро

Soccer.ru06:47

Источник: «Зенит» предложил ЦСКА 20 млн евро за Марио Фернандеса

ProstoProSport06:34

Источник: «Зенит» предложил ЦСКА 20 млн евро за Фернандеса, но получил отказ

Советский спорт06:30

Sport_inside: «Зенит» предложил ЦСКА 20 миллионов за Фернандеса

Бомбардир.ру06:59

СМИ: «Зенит» пытается купить у ЦСКА Фернандеса

Нева Спорт06:58
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 12:45, Ашберн
Политика

Зеленский приехал на встречу с раскольниками ПЦУ

В Михайловском Златоверхом монастыре Киева новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой неканонической ПЦУ Епифанием.
Обновлено в 10:05
Политика

В Норвегии поймали белуху с оборудованием из Петербурга

Обновлено вчера в 02:00
Экономика

Utair может прекратить деятельность из-за долгов

Российская авиакомпания Utair допустила риск прекращения деятельности компании из-за накопившихся долгов.
Обновлено в 01:29
Политика

Гуайдо объявил финальную фазу свержения режима Мадуро в Венесуэле

Обновлено в 08:18
Футбол

Экс-капитан «Спартака» поддержал Кононова

Бывший капитан "Спартака" Андрей Тихонов выразил поддержку главному тренеру команды Олегу Кононову, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 20:30
Общество

Суд лишил соведущего «Вечернего Урганта» водительских прав

Обновлено в 10:48
Политика

МИД Украины призвал не признавать российские паспорта жителей ДНР

Во внешнеполитическом ведомстве соседнего государства подчеркнули, что Украина не признает российские паспорта, которые начали получать жители востока страны.
Обновлено в 09:08
Происшествия

Участница конкурса «Мисс Франция» погибла в ДТП с трактором

Участница конкурса красоты «Мисс Франция» Моргана Роллан погибла в ДТП с участием трактора.
Обновлено в 10:27
Происшествия

В Москве грузовик провалился под асфальт

Грузовик провалился на Рязанском проспекте на юго-востоке Москвы, движение транспорта ограничено по трем полосам из четырех, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 11:50
Политика

Посол США посетил задержанного в России Уилана

Посол США в Москве Джон Хантсман посетил во вторник задержанного в РФ американца Пола Уилана, сообщается в Twitter посольства.
Обновлено в 12:20
Футбол

Футболист Азмун объяснил свою результативность в «Зените»

Обновлено в 10:04
Политика

Порошенко и Зеленский договорились встретиться

Действующий украинский лидер Пётр Порошенко и избранный президент страны Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора договорились о встрече.
Обновлено в 12:12
Авто

«АвтоВАЗ» впервые за 10 лет получил чистую прибыль

«АвтоВАЗ» получил в 2018 г. 5,86 млрд руб. чистой прибыли против убытка в 9,66 млрд руб. годом ранее.
Обновлено в 09:25
Происшествия

Повредивший картину Репина вандал получил 2,5 года колонии

Обновлено в 06:46
Общество

Театр «У Никитских ворот» опечатали приставы

Здание московского театра «У Никитских ворот» опечатано судебными приставами.
Обновлено в 08:59
Гаджеты

Tele2 уже ограничил выдачу eSim из-за «ажиотажного спроса»

Как пояснили сотрудники салонов связи Tele2, переход на eSim оказался «ажиотажным». Вчера в одной точке выдали 20 QR-кодов, а в другой 14.
Обновлено в 11:07
Армия и оружие

Грузовик ВСУ с боеприпасами подорвался на мине в Донбассе

Грузовик Вооруженных сил Украины (ВСУ) с боеприпасами подорвался на противотанковой мине под Мариуполем, сообщил глава пресс-службы управления народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов во вторник, 30 апреля.
Обновлено в 10:17
Наука

Армия Индии объявила об обнаружении следов снежного человека

Экспедиция, состоящая из альпинистов-военнослужащих индийской армии, обнаружила в Гималаях следы йети, сообщает Минобороны Индии.
Обновлено в 07:06
Гаджеты

Samsung готовит к выпуску недорогой фитнес-трекер Galaxy Fit-e

Обновлено вчера в 03:29
Политика

Бутина рассчитывает на условно-досрочное освобождение

Россиянка Мария Бутина, приговоренная к 18 месяцам тюрьмы в США, надеется, что сможет выйти на свободу по УДО.
Обновлено в 11:56
Авто

Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant

Минпромторг опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant. Снимки появились на странице ведомства в Facebook.
Обновлено в 10:08
Хоккей

«Авангард» договорился о контракте с форвардом «Колорадо»

По информации "СЭ", уроженец Зумисвальда продолжит свою карьеру в рядах омского "Авангарда".
Обновлено в 12:14
Политика

Жена Зеленского высказалась о перспективах диалога Украины с Россией

Елена Зеленская, супруга избранного президента Украины, рассказала о перспективах двусторонних переговоров мужа с президентом РФ Владимиром Путиным.
Обновлено в 11:26
Политика

Михаил Бабич будет отозван с должности посла РФ в Белоруссии

Михаил Бабич ближайшее время будет отозван с должности посла РФ в Белоруссии, заявил "Интерфаксу" источник в комитете Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.
Обновлено в 10:20
Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 мая 2019 года

С 1 мая 2019 года в жизни россиян многое изменится.
Обновлено вчера в 02:53
Кино

«Мстители: Финал» установили рекорд сборов за один день в России

Примечательно, что за первый день «Финал» уже собрал больше денег, чем «Миллиард» за неполные две недели проката — касса последнего на сегодня составляет 287 млн рублей.
Обновлено вчера в 13:53
Футбол

Месси получит одну из наивысших правительственных наград Каталонии

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси получит одну из наивысших правительственных наград Каталонии - премию Крест Санд-Жорди.
Обновлено в 09:24
Политика

Алексей Текслер запретил строительство кремниевого завода в Златоусте

Пресс-служба губернатора Челябинской области выступила со специальным заявлением, касающимся вопроса кремниевого завода в Златоусте.
Обновлено в 08:41
Политика

Путин прокомментировал ситуацию с трубопроводом «Дружба»

Инцидент с грязной нефтью в трубопроводе «Дружба» наносит России очень серьёзный экономический и имиджевый ущерб, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с главой «Транснефти» Николаем Токаревым.
Обновлено в 09:24
Космос

Атмосфера Плутона заморозится и развалится к 2030 году

Исследователи, ввиду всех указанных моделей предполагают, что атмосфера Плутона заморозится и развалится к 2030 году.
Обновлено 28 апреля в 14:14
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Марио Фернандес
Российский футболист
Российский и бразильский футболист, защитник московского клуба ЦСКА и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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