Футбол
«Зенит» предложил ЦСКА €20 млн за Марио ФернандесаРБК 08:11
«Зенит» заинтересован в приобретении защитника ЦСКА Марио Фернандеса, сообщает Telegram-канал Sport_inside. По информации источника, петербургский клуб предложил армейцам за трансфер футболиста €20 млн.
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Автоматически обработано 7330 источников, обновлено в 11:11, Ашберн
Кино
На открытии кинотеатра Garage Screen покажут «Золотую перчатку»
В первый день работы в кинотеатре покажут фильм «Золотая перчатка» Фатиха Акина.
Обновлено в 08:53
Общество
В Японии проходит церемония отречения императора от престола
В Японии проходит церемония отречения императора Акихито от престола.
Обновлено вчера в 23:19
Технологии
Партнер Интерпола проверит итоги шоу «Голос. Дети»
По итогам голосования дочь Алсу десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы победила в финале проекта, набрав 56,5% голосов.
Обновлено вчера в 04:46
Происшествия
Обвиняемый в изнасиловании дознавательницы в Уфе соврал о болезни
Расследование уголовного дела за изнасилование тремя полицейскими коллеги в Республике Башкортостан продолжается.
Обновлено в 08:22
Армия и оружие
Первый замминистра обороны пообещал землю району на Кунашире
Во время короткой встречи мэр заручился поддержкой заместителя министра обороны Руслана Цаликова в том, что земли, ранее принадлежавшие их ведомству на Шикотане в Крабозаводском, будут переданы в распоряжение администрации района.
Обновлено вчера в 17:56
Политика
Зеленский встретился с главой ПЦУ
В Киеве началась встреча избранного президента Украины Владимира Зеленского и предстоятеля Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополита Епифания.
Обновлено в 08:47
Происшествия
Полиция задержала министра экономики Дагестана
Полицейские совместно с сотрудниками ФСБ задержали министра экономики и территориального развития Республики Дагестан Османа Хасбулатова.
Обновлено в 05:56
Политика
Киев потребовал не признавать выданные жителям Донбасса паспорта РФ
Указ об упрощении процедуры предоставления гражданства России жителям ДНР и ЛНР подписал президент РФ Владимир Путин 24 апреля.
Обновлено в 10:22
Происшествия
В шприце, на который напоролся в кинотеатре воронежец, нашли наркотик
Неприятная история с походом в туалетную комнату кинотеатра «Пролетарий», в которую попал житель Воронежа Дмитрий, получила продолжение.
Обновлено в 05:20
Финансы
Официальный курс евро на среду вырос до 72,31 рубля
Официальный курс евро на среду вырос на 10,72 копейки — до 72,3096 рубля, курс доллара уменьшился на 6,03 копейки — до 64,6314 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено в 05:49
Происшествия
Суд взыскал с Ярмольника более 400 тысяч рублей за ДТП с машиной ФСО
«Суд решил исковые требования ФСО к Ярмольнику удовлетворить частично, взыскать в счёт возмещения ущерба 432 тыс. 34 рубля, в остальной части оставить без удовлетворения», — сказал судья.
Обновлено в 08:00
Авто
Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant
Минпромторг опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant. Снимки появились на странице ведомства в Facebook.
Обновлено в 10:08
Общество
Театр «У Никитских ворот» опечатали приставы
Здание московского театра «У Никитских ворот» опечатано судебными приставами.
Обновлено в 08:59
Происшествия
В Калининграде нашли мумифицированные тела женщины и ребенка
Калининградские следователи выясняют обстоятельства гибели 43-летней женщины и ее 12-летнего сына, чьи мумифицированные тела нашли в квартире жилого дома, сообщила старший помощник руководителя СУ СК по региону Наталья Гацко.
Обновлено в 09:10
Политика
Медведев не исключил уголовной ответственности за инцидент с нефтью
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что не исключает наказания вплоть до уголовного за некачественную нефть в трубопроводе «Дружба».
Обновлено в 07:57
Происшествия
В аэропорту Киева показали видео с картой Украины без Крыма
Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело в связи с демонстрацией видеоролика на территории международного аэропорта Борисполь.
Обновлено в 09:18
Наука
Армия Индии объявила об обнаружении следов снежного человека
Экспедиция, состоящая из альпинистов-военнослужащих индийской армии, обнаружила в Гималаях следы йети, сообщает Минобороны Индии.
Обновлено в 07:06
Происшествия
В ФСБ после ареста полковника Кирилла Черкалина уволили 27 человек
Руководство Федеральной службы безопасности (ФСБ) после ареста полковника Кирилла Черкалина из управления «К» по обвинению в получении крупных взяток, уволило 27 сотрудников.
Обновлено в 08:36
Политика
Песков объяснил отсутствие на параде Победы иностранных лидеров
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 30 апреля, заявил, что отсутствие иностранных лидеров на грядущем параде Победы в Москве — не уникальная ситуация.
Обновлено в 05:27
Политика
Тимошенко потребовала отставки оскорбившего жителей Донбасса министра
Министр социальной политики Украины Андрей Рева должен быть немедленно уволен со своей должности после его скандальных заявлений о жителях Донбасса.
Обновлено в 11:06
Политика
Михаил Бабич будет отозван с должности посла РФ в Белоруссии
Михаил Бабич ближайшее время будет отозван с должности посла РФ в Белоруссии, заявил "Интерфаксу" источник в комитете Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.
Обновлено в 10:20
Общество
Жена ростовского губернатора заработала за год в семь раз больше мужа
Губернатор Ростовской области Василий Голубев в 2018 году задекларировал около 6,7 млн рублей доходов, что почти в 7,5 раза меньше задекларированных доходов его супруги, которые составили 49,2 млн рублей.
Обновлено в 07:22
Здоровье
Чувство голода после еды может быть признаком диабета
По мнению британских ученых, чувство голода после полноценного приема пищи является поводом для обращения за помощью к медикам.
Обновлено в 08:39
Общество
Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав
"Подвергнуть Хрусталева административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишению прав на управление транспортным средством сроком на один год и шесть месяцев", — огласила решение судья Анна Болотникова.
Обновлено в 09:54
Авто
Новый Land Rover Defender проходит финальные испытания
Всего перед премьерой, запланированной на этот год, модель пройдет 45 тыс. индивидуальных испытаний, в том числе в Кении.
Обновлено в 05:37
Происшествия
Административное здание загорелось в центре Москвы
Пожар произошел в административном здании в Большом Николоворобинском переулке в центре Москвы во вторник, 30 апреля.
Обновлено в 09:56
Экономика
Доходы Нарышкина за год выросли на полмиллиона рублей
Декларированный годовой доход директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина за 2018 год составил 9,3 миллионов рублей, следует из данных, опубликованных на сайте СВР.
Обновлено в 10:55