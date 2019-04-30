Футбол
«Зенит» предложил ЦСКА €20 млн за Марио ФернандесаРБК 08:11
«Зенит» заинтересован в приобретении защитника ЦСКА Марио Фернандеса, сообщает Telegram-канал Sport_inside. По информации источника, петербургский клуб предложил армейцам за трансфер футболиста €20 млн.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7330 источников, обновлено в 09:38, Ашберн
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с трубопроводом «Дружба»
Инцидент с грязной нефтью в трубопроводе «Дружба» наносит России очень серьёзный экономический и имиджевый ущерб, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с главой «Транснефти» Николаем Токаревым.
Обновлено в 09:24
Футбол
Месси получит правительственную награду Каталонии
Обновлено в 08:15
Происшествия
Задержан глава Минэкономики Дагестана
Министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов задержан на двое суток.
Обновлено в 05:04
Происшествия
Ярмольник обрадовался победе в судебном споре с ФСО
Обновлено в 08:12
Армия и оружие
Мятежники задержали главу основного поставщика оружия армии Венесуэлы
Обновлено в 09:18
Технологии
Нейросеть для создания новостных заголовков разработали во «ВКонтакте»
Разработчики социальной сети "ВКонтакте" изобрели нейросеть для генерации новостных заголовков.
Обновлено в 09:23
Армия и оружие
Американские военные замечены в ливийском городе Мисурата
Группы американских военнослужащих в течение нескольких дней прибывали в ливийский город Мисурата.
Обновлено в 08:34
Экономика
Чистый убыток «Аэрофлота» по РСБУ в I квартале вырос в 1,9 раза
Чистый убыток авиакомпании "Аэрофлот" по РСБУ в первом квартале 2019 года вырос в 1,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 16,85 миллиарда рублей, следует из отчета перевозчика.
Обновлено в 08:11
Наука
Потеря обоняния указывает на повышенный риск смерти в течение 10 лет
Новое исследование ученых из Университета штата Мичиган показывает, что у пожилых людей, которые теряют обоняние, риск смерти в течение следующих десяти лет увеличивается на 50% — даже у тех, кто ведет здоровый образ жизни.
Обновлено в 08:45
Общество
Император Японии Акихито отрекся от престола
Император Японии Акихито отрекся от престола. Трансляцию церемонии ведет NHK.
Обновлено в 04:42
Политика
МИД Украины призвал не признавать российские паспорта жителей ДНР
Во внешнеполитическом ведомстве соседнего государства подчеркнули, Украина не признает российские паспорта, которые начали получать жители востока страны.
Обновлено в 09:08
Политика
Саакашвили оценил заявление Путина о его гражданстве
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после призыва Владимира Путина к Киеву вернуть политику украинское гражданство заявил, что его "притесняла" Россия.
Обновлено вчера в 11:55
Наука
Ученые установили причину появления ранней седины
Обновлено в 07:58
Политика
Кремль прокомментировал вопрос о признании выборов на Украине
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в Москве «уважают» итоги выборов президента Украины, передает РИА Новости.
Обновлено в 06:28
Спорт
Российская пловчиха дисквалифицирована за допинг на четыре года
Российская пловчиха Олеся Моисеева дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил, передает ТАСС.
Обновлено в 09:16
Технологии
Компания Group-IB проверит итоги голосования в шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 09:18
Транспорт
Водителей предупредили о новом виде штрафа за превышение
На основе математического расчета система делает вывод о превышении скорости на участке и вписывает штраф.
Обновлено вчера в 05:38
Происшествия
В аэропорту Киева показали видео с изображением Украины без Крыма
Видеоролик с изображением Украины без Крыма транслировали в киевском аэропорту, полиция завела уголовное дело и выяснила, что письмо с предложением о размещении видеоконтента поступило из украинского министерства информационной политики, сообщила во вторник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
Обновлено в 07:25
Финансы
Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3%
Рынок акций РФ открылся в понедельник умеренным ростом цен большинства blue chips вслед за пятничным подъемом индексов в США, индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили по 0,3%.
Обновлено вчера в 03:15
Политика
Глава «Мираторга» назвал балаболами противников запрета на ввоз хамона
Президент холдинга "Мираторг" Виктор Линник в интервью Forbes прокомментировал идею Национальной мясной ассоциации о запрете на ввоз в Россию частными лицами мясо-молочной продукции из-за рубежа.
Обновлено в 09:11
Футбол
Оздоев рассказал о поцелуях Ракицкого
Обновлено в 08:52
Авто
Раскрыты особенности парадных кабриолетов Aurus
Глава Минпромторга России Денис Мантуров раскрыл особенности новых парадных кабриолетов Aurus, которые созданы по специальному заказу Минобороны для замены автомобилей «ЗиЛ» на предстоящем параде Победы.
Обновлено вчера в 23:30
Армия и оружие
На параде Победы 9 мая продемонстрируют LADA 4x4 для войск ВДВ
Военную «Нива», оснащенную 12,7-миллиметровым крупнокалиберным пулеметом 6П50 «Корд», впервые применили в действии во время учений «Восток-2018», прошедших на территории Восточного военного округа с 11 по 17 сентября прошлого года.
Обновлено в 02:52
Происшествия
В шприце, на который напоролся в кинотеатре воронежец, нашли наркотик
Неприятная история с походом в туалетную комнату кинотеатра «Пролетарий», в которую попал житель Воронежа Дмитрий, получила продолжение.
Обновлено в 05:20
Здоровье
Чувство голода после еды может свидетельствовать о диабете
Обновлено в 08:42
Гаджеты
Новая версия графического драйвера NVIDIA вызывает высокую загрузку ЦП
Драйвер содержит важные обновления, но некоторые пользователи обратили внимание на то, что его использование приводит к высокой загрузке процессора.
Обновлено в 01:28
Игры
Nintendo удалила из eShop игру A Dark Room из-за угрозы ОС консоли
Компания Nintendo удалила из онлайн-магазина eShop текстовую RPG (ролевую игру) A Dark Room для консоли Switch из-за того, что разработчик оставил в ней «пасхалку».
Обновлено в 02:06
Политика
В Госдуму внесли проект о наказании чиновников за оскорбление граждан
Депутат от ЛДПР Александр Старовойтов внёс в нижнюю палату парламента законопроект, предполагающий введение уголовного наказания для представителей власти за оскорбление граждан или других чиновников.
Обновлено в 08:58
Экономика
Зарубежные посылки предложили обложить единым сбором
Вместо пошлин на посылки из-за границы предлагается ввести единый сбор в 15% вне зависимости от стоимости товаров.
Обновлено в 02:10