«Зенит» предложил ЦСКА €20 млн за Марио ФернандесаРБК 08:11

«Зенит» заинтересован в приобретении защитника ЦСКА Марио Фернандеса, сообщает Telegram-канал Sport_inside. По информации источника, петербургский клуб предложил армейцам за трансфер футболиста €20 млн.

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Происшествия Задержан глава Минэкономики Дагестана Министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов задержан на двое суток.

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Общество Император Японии Акихито отрекся от престола Император Японии Акихито отрекся от престола. Трансляцию церемонии ведет NHK.

Политика МИД Украины призвал не признавать российские паспорта жителей ДНР Во внешнеполитическом ведомстве соседнего государства подчеркнули, Украина не признает российские паспорта, которые начали получать жители востока страны.

Политика Саакашвили оценил заявление Путина о его гражданстве Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после призыва Владимира Путина к Киеву вернуть политику украинское гражданство заявил, что его "притесняла" Россия.

Политика Кремль прокомментировал вопрос о признании выборов на Украине Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в Москве «уважают» итоги выборов президента Украины, передает РИА Новости.

Спорт Российская пловчиха дисквалифицирована за допинг на четыре года Российская пловчиха Олеся Моисеева дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил, передает ТАСС.

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Армия и оружие На параде Победы 9 мая продемонстрируют LADA 4x4 для войск ВДВ Военную «Нива», оснащенную 12,7-миллиметровым крупнокалиберным пулеметом 6П50 «Корд», впервые применили в действии во время учений «Восток-2018», прошедших на территории Восточного военного округа с 11 по 17 сентября прошлого года.

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Игры Nintendo удалила из eShop игру A Dark Room из-за угрозы ОС консоли Компания Nintendo удалила из онлайн-магазина eShop текстовую RPG (ролевую игру) A Dark Room для консоли Switch из-за того, что разработчик оставил в ней «пасхалку».

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