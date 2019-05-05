Футбол
«Зенит» предложил €6 млн за полузащитника «Фенербахче» ЭлмасаSport24.ru 11:58
«Зенит» заинтересован в трансфере полузащитника «Фенербахче» Элифа Элмаса. Как сообщает Fotospor, петербургский клуб предложил за 19-летнего македонского хавбека 6 млн евро плюс бонусы. По информации источника, «Фенербахче» хочет выручить за Элмаса 10-12 миллионов евро.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 14:20, Ашберн
Происшествия
При пожаре SSJ 100 в Шереметьево погибли 13 человек
Обновлено в 13:47
Хоккей
Чехия — Россия 1:4 (3-й период)
Сборная России досрочно стала победителем Еврохоккейтура после того, как команда Швеции обыграла финнов на чешском этапе турнира.
Обновлено в 10:30
Политика
В Совфеде оценили возможный выход РФ из конвенции по правам человека
Сенатор Алексей Пушков оценил возможность выхода России из Совета Европы (СЕ) и Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ).
Обновлено в 10:25
Политика
Лавров: Россия осуждает кампанию США по свержению власти в Венесуэле
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва осуждает беспрецедентную кампанию Соединённых Штатов по свержению власти в Венесуэле.
Обновлено в 11:29
Шоу-бизнес
Бритни Спирс показалась в бикини после лечения
В конце апреля Бритни Спирс завершила 30-дневный курс лечения в клинике.
Обновлено в 01:14
Авто
Dodge Durango SRT Pursuit Trap или безумный 797-сильный внедорожник
Для участия в гонке Tire Rack One Lap of America, которая проходит с 4 по 11 мая, инженеры подразделения SRT Engineering подготовили модифицированную версию внедорожника Dodge Durango SRT Pursuit Trap.
Обновлено в 07:27
Футбол
«Краснодар» упустил победу над «Ростовом» в чемпионате России
"Краснодар" сыграл вничью с "Ростовом" в матче 27-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 14:00
Авто
Представлен ТОП-5 самых ожидаемых автомобильных новинок в России
Эксперты составили ТОП-5 наиболее ожидаемых моделей, готовящихся к выходу в ближайшее время.
Обновлено в 09:37
Музыка
Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление
Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Единоборства
Головкин не оценил бой Альвареса с Джейкобсом
Обновлено в 04:43
Культура
Ержан Максим примет участие в британском вокальном шоу
Организаторы престижного британского шоу "Х-Фактор" предложили Ержану принять участие в съемках программы.
Обновлено в 11:17
Гаджеты
В этом году объёмы поставок жёстких дисков для ПК могут сократиться на 50 %
Японский производитель электродвигателей для жёстких дисков Nidec опубликовал интересный прогноз, согласно которому снижение популярности жёстких дисков в сегменте ПК и ноутбуков будет в ближайшие годы только усиливаться.
Обновлено в 11:11
Футбол
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с аутсайдером АПЛ «Хаддерсфилдом»
«Манчестер Юнайтед» расписал ничью со счетом 1:1 с «Хаддерсфилдом» в матче 37-го тура АПЛ.
Обновлено в 11:20
Экономика
Оценен ущерб от майских праздников для российской экономики
Экономика России избежит большого стресса из-за замедления трудовой активности и снижения темпов промышленного производства на длинных майских выходных, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 07:11
Политика
В Раде призвали «обезлюдить Донбасс»
Депутат Рады от партии "Самопомощь" Семен Семенченко призвал киевские власти "обезлюдить Донбасс".
Обновлено в 13:50
Кино
«Мстители. Финал» собрали $2,19 млрд в мировом бокс-офисе
Обновлено в 11:48
Технологии
Хакер требует выкуп за восстановление удалённых Git-репозиториев
Сообщается, что хакер удаляет из репозитория весь исходный код, а вместо него оставляет сообщение, в котором просит заплатить выкуп в размере 0,1 биткоина, что приблизительно равно $570.
Обновлено в 05:12
Происшествия
В результате ударов Израиля по сектору Газа погибли 18 палестинцев
"Погибли 18 палестинцев, в том числе две женщины и два неродившихся ребенка, еще 110 человек получили ранения в результате ударов израильских ВВС по сектору Газа", — сообщил пресс-секретарь.
Обновлено в 12:49
Общество
Жителей Москвы предупредили о грозе и сильном ветре
В Москве вечером 5 мая ожидаются гроза и усиление ветра до 12 — 17 м / с. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на портале мэра Москвы.
Обновлено в 10:22
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук нежно поздравила «особенную» дочь с 20-летием
Дочери Федора и Светланы Бондарчук Варваре исполнилось 20 лет, с юбилеем молодости дее поздравляли родные, близкие и друзья.
Обновлено в 14:04
Армия и оружие
Советские водолазы Балтики стали прообразом для «морских дьяволов» ГРУ
Созданный в СССР отряд подводных диверсантов-разведчиков РОН был сформирован на Балтике и стал прообразом для создания «морских дьяволов» ГРУ.
Обновлено в 11:01
Происшествия
Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснился
Депутат Госдумы Дмитрий Ионин прокомментировал видеозапись, на которой он стреляет из автомата во дворе жилого дома в городе Камышлове Свердловской области.
Обновлено в 08:46
Футбол
«Байер» забил шесть мячей в ворота «Айнтрахта» в 32-м туре бундеслиги
После 32 туров бундеслиги Байер занимает пятое место в турнирной таблице, имея в активе 54 очка, столько же и у Айнтрахта, идущим на четвертой позиции.
Обновлено в 13:50
Футбол
Клопп прокомментировал травму Салаха
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал состояние нападающего команды Мохамеда Салаха после его столкновения с голкипером "Ньюкасла" Мартином Дубравкой в матче 37-го тура АПЛ (3:2). Как слышал я, Салах получил бедром голкипера по голове.
Обновлено вчера в 19:55
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено вчера в 06:14
Наука
Физики заставили антиматерию показать волновые свойства
Обновлено вчера в 08:46