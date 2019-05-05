Футбол
«Зенит» предложил 6 млн евро за полузащитника «Фенербахче»Soccer.ru 08:17
"Зенит" продолжает интересоваться полузащитником "Фенербахче" Эльхифом Элмасом. По данным турецких СМИ, "Зенит" уже сделал предложение по хавбеку в размере 6 млн евро. "Фенербахче" эта сумма не устроила, клуб хочет получить за 19-летнего футболиста 10-12 млн.
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