Футбол

«Зенит» предложил 6 млн евро за полузащитника «Фенербахче»Soccer.ru 08:17

"Зенит" продолжает интересоваться полузащитником "Фенербахче" Эльхифом Элмасом. По данным турецких СМИ, "Зенит" уже сделал предложение по хавбеку в размере 6 млн евро. "Фенербахче" эта сумма не устроила, клуб хочет получить за 19-летнего футболиста 10-12 млн.
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«Зенит» предложил 6 миллионов евро за игрока «Фенербахче»

Sport.ru08:59

Источник: «Зенит» предложил 6 миллионов за хавбека «Фенербахче»

Спорт-Экспресс08:49

Источник: «Зенит» предложил € 6 млн за Эльмаса, «Фенербахче» хочет € 10–12 млн

Чемпионат08:29

СМИ: «Зенит» предложил «Фенербахче» 6 млн евро за 19-летнего полузащитника

Советский спорт09:06

Fotospor: «Зенит» предложил 6 млн евро за хавбека «Фенербахче» Элмаза

Sports.ru06:57

Fotospor: «Зенит» готов заплатить 6 миллионов за Элмаса; «Фенербахче» хочет 10-12

Бомбардир.ру07:46

«Зенит» предложил 6 млн евро за македонца из «Фенербахче»

Нева Спорт01:31
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Футбол

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От природных пожаров пострадали десять человек в Курганской области

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