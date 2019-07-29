«Зенит» сделал предложение «Барселоне» по трансферу полузащитника Малкома, сообщает Betting Insider. По информации источников издания, близких к переговорам, российский клуб готов заплатить за 22-летнего футболиста молодежной сборной Бразилии €40 млн.

Происшествия Главу совета ингушских тейпов оштрафовали за распространение фейков Как сообщил Даскиев в интервью местным журналистам, в обращении говорилось о возможной ликвидации Ингушетии из-за пересмотра границ с соседними республиками.

Политика В партии Зеленского назвали будущего спикера Рады Будущий народный депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, кто станет спикером Верховной рады Украины IX созыва.

Транспорт Дороги из снега и льда появятся в России Трассы будут построены изо льда или могут проходить через уплотненные снегом реки.

Политика Покинувший Украину Порошенко отправился путешествовать по миру Бывший президент Украины Петр Порошенко отказался от государственной охраны и двумя самолетами отправился из Украины в ОАЭ и Германию.

Общество В Госдуму поступило предложение заблокировать BlaBlaCar Первый зампред комитета нижней палаты по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский сообщил "Известиям", что предложение ООП поступило в Госдуму и будет обсуждаться на осенней сессии.

Общество В МЧС рассказали о паводковой ситуации в Хабаровском крае Власти ввели режим чрезвычайной ситуации в ряде муниципальных образований Хабаровского края в связи с выпадением обильных осадков и подъёмом уровня воды на реках региона.

Общество «Росконтроль» проверил зубные пасты "Росконтроль" исследовал качество зубных паст. Результаты эксперимента представлены на официальном сайте ведомства.

Общество Во Владимировке продолжается активное информирование населения По словам сотрудников администрации Благовещенского района, работавших вчера на территории Владимировки, население относится к подобного рода визитам с большим пониманием.

Общество Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил критическую отметку Уровень воды в реке Ия в иркутском Тулуне превысил на 210 сантиметров критическую отметку и достиг 910 сантиметров, сообщается на сайте городской администрации.

Гаджеты NVIDIA объявила о 10 новых моделях с NVIDIA RTX Studio NVIDIA объявила о выходе 10 новых моделей ноутбуков и профессиональных мобильных рабочих станций NVIDIA RTX Studio от ключевых партнеров, которые позволяют создателям контента во всем мире применять трассировку лучей реального времени, использовать передовые возможности искусственного интеллекта и обрабатывать видео разрешения.

Политика В Крыму оценили отказ Украины подавать воду в Крым Власти Украины страдают "алогизмами", отказываясь подавать воду в Крым, но продолжая говорить, что в Крыму живут украинские граждане, заявил глава комитета ГС РК по межнациональным отношениям Юрий Гемпель в комментарии РИА Новости.

Происшествия В Индии дети накачали воздухом ребенка и убили его В Индии несовершеннолетние дети ради забавы решили накачать шестилетнего мальчика воздухом.

Армия и оружие Путин пообещал строить уникальный военно-морской флот Россия продолжит строить военно-морской флот, который обладает уникальными возможностями. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

Экономика Uber решил уволить каждого третьего специалиста по маркетингу Американская компания Uber Technologies Inc. приняла решение сократить около 400 из примерно 1,2 тыс. сотрудников отдела маркетинга и связей с общественностью по всему миру.

Хоккей Никита Гусев перешел из «Вегаса» в «Нью-Джерси» Клуб НХЛ "Нью-Джерси" на своем сайте объявил о переходе из "Вегаса" российского форварда Никиты Гусева.

Происшествия Камеры сняли предполагаемого убийцу блогерши, найденной в чемодане Напомним, что тело блогерши нашли на съемной квартире в Москве. Она находилась в большом чемодане.

Футбол Владислав Радимов: «Не верю в чемпионство „Спартака“» Зрелищный футбол нравится не всем. Карпин и Черевченко – о результативной игре Другой "Ростов" – Три тура позади.

Политика Georgian Airways потеряла 25 млн долларов из-за запрета на полеты в РФ Из-за прекращения прямого авиасообщения между РФ и Грузией компания Georgian Airways потеряла 25 миллионов долларов.

Происшествия ДТП с бывшим челябинским вице-губернатором: возбуждено уголовное дело В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием бывшего вице-губернатора Андрея Косилова.