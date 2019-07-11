Футбол
«Зенит» предложил 20 млн евро за защитника «Торино», но получил отказSport24.ru 08:12
«Зенит» пытался купить у «Торино» защитника Лянко, но получил отказ, утверждает известный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте. Сообщается, что сине-бело-голубые предложили за 22-летнего футболиста 20 миллионов евро и бонусы.
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