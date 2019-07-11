Футбол

«Зенит» предложил 20 млн евро за защитника «Торино», но получил отказSport24.ru 08:12

«Зенит» пытался купить у «Торино» защитника Лянко, но получил отказ, утверждает известный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте. Сообщается, что сине-бело-голубые предложили за 22-летнего футболиста 20 миллионов евро и бонусы.
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«Торино» не продал «Зениту» защитника

Евро-футбол.ру08:27

«Торино» предложил Лянко, которым интересуется «Зенит», новый контракт

Soccer.ru09:27

«Торино» отказался продавать Лянко в «Зенит» за €20 млн

Metaratings09:00

«Зенит» предложил € 20 млн за защитника «Торино», но получил отказ

Чемпионат08:43

«Зенит» предложил 20 млн евро за защитника «Торино», но получил отказ

Sport24.ru08:12

Источник: «Зенит» пытался приобрести защитника «Торино» за 20 миллионов евро

Спорт-Экспресс08:26

«Зенит», «Рома» и «Аякс» предлагали 20 млн евро за защитника Лянко. «Торино» всем отказал

Sports.ru08:23
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 19:13, Вашингтон
Экономика

«Среди крупнейших сетей никто не предлагает бесплатные пакеты»

Если добавить к пакетам на кассе другую пластиковую упаковку, например пакеты, в которые производителями фасуется товар и на что ритейлеры повлиять не могут, то мы получим показатель до 5 млн тонн пластиковых отходов в год.
Обновлено в 18:31
Политика

Главу счетной палаты края Татьяну Давыденко отправили в отставку

Главу счетной палаты края Татьяну Давыденко отправили в отставку. Пускать журналистов на голосование депутаты отказались.
Обновлено в 10:28
Армия и оружие

Генштаб РФ: НАТО создаёт у границ России ударный наступательный кулак

Обновлено в 11:30
Общество

Появились доказательства инсценировки отравления Алибасова

Напомним: аналитики почти сразу заподозрили, что тяжелое отравление Алибасова средством для прочистки канализации "Крот" - инсценировка.
Обновлено в 05:38
Происшествия

Утечку радиации обнаружили рядом с затонувшей подлодкой «Комсомолец»

Российские ученые совместно с коллегами из Норвегии зафиксировали превышение уровня радиации в районе затонувшей 30 лет назад атомной подлодки (АПЛ) «Комсомолец» в 100 тыс. раз.
Обновлено 09 июля в 13:28
Политика

В офисе президента Украины прошли обыски

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины провело обыски в офисе президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 17:02
Политика

Путин впервые поговорил по телефону с Зеленским

Владимир Путин провел первые телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 11:58
Наука

Крупнейший вулкан на Земле потерял лидерство

Обновлено 09 июля в 11:17
Интернет

Работа Twitter восстанавливается после сбоя

Работа социальной сети Twitter постепенно восстанавливается после сбоев в США, Западной Европе и Японии.
Обновлено в 17:15
Здоровье

Для спасения Матвея Ладышкова не хватает 879 200 руб

Если вы решили спасти Матвея Ладышкова, пусть вас не смущает цена спасения.
Обновлено в 18:31
Наука

Некоторые рыбы умеют менять свой пол

Ученые сообщают, что некоторые виды рыб умеют менять свой пол при жизни.
Обновлено в 15:30
Происшествия

Два человека погибли в крупной аварии на МКАД

Обновлено в 15:46
Гаджеты

В WhatsApp появится возможность редактирования отправленных фото

В ближайшем обновлении WhatsApp, пользователи смогут редактировать уже отправленные в переписку фотографии.
Обновлено в 13:09
Экономика

Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн

Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено в 13:51
Единоборства

Боксер Денис Лебедев объявил о завершении карьеры

Бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 90,71 кг россиянин Денис Лебедев завершил профессиональную карьеру.
Обновлено в 07:04
Общество

Письмо Тупака Шакура Мадонне выставили на аукцион

Collectibles отменить торги, на которых должны были быть представлены ее личные вещи, в том числе и письмо от Тупака Шакура.
Обновлено в 10:09
Общество

«Победа» отменила 2%-ный сбор за оплату картой на сайте

Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") отменила сбор за билеты и дополнительные услуги, приобретаемые банковской картой на официальном сайте перевозчика.
Обновлено в 13:14
Гаджеты

В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона

Специалисты Роскачества дали рекомендации по предотвращению возможного взрыва аккумулятора смартфона, сообщает ТАСС.
Обновлено в 01:35
Интернет

Microsoft уберёт пароль в Windows 10 при входе в систему

Microsoft намерена убрать обязательный ввод пароля при входе в ОС Windows 10 и сменить его на PIN-код, отпечаток пальца либо скан лица.
Обновлено в 14:30
Футбол

Месси получит награду от фонда Папы Римского

Месси получит тряпичный мяч, который сделали дети из Мозамбика, а Папа Римский его благословил.
Обновлено в 12:18
Кино

THR: Warner Bros. готовит перезапуск «Флинтстоунов»

По его данным, ремейк мультсериала, выходившего в 1960-1966 годах, пока находится на "самых ранних стадиях" подготовки.
Обновлено в 15:28
Политика

Трамп: США не отступят от вопроса гражданства

По словам президента США Дональда Трампа, власти страны продолжат вести подсчет американских граждан, отделяя их от проживающих в стране иностранцев, не имеющих право голоса на выборах.
Обновлено в 18:22
Армия и оружие

Российская военная техника примет участие в военных учениях Венесуэлы

Российская военная техника примет участие в военных учениях Венесуэлы, которые пройдут в стране 24 июля.
Обновлено в 04:29
Общество

Названы сроки исчезновения самых массовых профессий в России

В мае были названы самые востребованные профессии в России.
Обновлено в 18:13
Политика

Президент Бразилии может назначить сына послом в США

Президент Бразилии Жаир Болсонару не исключает возможности назначения своего сына Эдуарду Болсонару в качестве посла в Вашингтоне.
Обновлено в 19:00
Общество

В Царское село начнут пускать раз в 30 дней и только по паспорту

По одному документу допускается покупка билета раз в 30 дней.
Обновлено в 14:10
Религия

Православные готовятся к окончанию Петрова поста

Петров пост установлен в память о святых апостолах Петре и Павле, которые постились, готовя себя к проповеди Евангелия.
Обновлено вчера в 07:45
Происшествия

Следователи задержали замглавы ПФР Алексея Иванова за взятку

Зампредседателя правления Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов задержан по делу о взятке, подтвердил глава ПФР Антон Дроздов, передает РИА Новости.
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Умер актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев

В Санкт-Петербурге скончался актер и режиссер Олег Дмитриев.
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В Таиланде 62 человека скончались после заражения лихорадкой Денге

Более 44,6 тыс. случаев заражения лихорадкой Денге зафиксированы в Таиланде с начала года по 9 июля.
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Бразильский и сербский футболист, защитник клуба «Болонья». Дед Лянко Йован Войнович родился в Югославии и переехал в Бразилию в возрасте семи лет, спасаясь от Второй мировой войны.
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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