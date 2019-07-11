Футбол

«Зенит» предложил 20 млн евро за защитника «Торино», но получил отказSport24.ru 08:12

«Зенит» пытался купить у «Торино» защитника Лянко, но получил отказ, утверждает известный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте. Сообщается, что сине-бело-голубые предложили за 22-летнего футболиста 20 миллионов евро и бонусы.
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«Зенит» предложил 20 млн евро за защитника «Торино», но получил отказ

Sport24.ru08:12

«Торино» предложил Лянко, которым интересуется «Зенит», новый контракт

Soccer.ru09:27

Источник: «Зенит» пытался приобрести защитника «Торино» за 20 миллионов евро

Спорт-Экспресс08:26

«Зенит» предложил € 20 млн за защитника «Торино», но получил отказ

Чемпионат08:43

«Торино» не продал «Зениту» защитника

Евро-футбол.ру08:27

«Торино» отказался продавать Лянко в «Зенит» за €20 млн

Metaratings09:00

«Зенит», «Рома» и «Аякс» предлагали 20 млн евро за защитника Лянко. «Торино» всем отказал

Sports.ru08:23
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 17:32, Вашингтон
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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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