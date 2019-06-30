Футбол

«Зенит» нацелился на защитника «Гамбурга»АБН 10:45

«Зенит» планирует купить бразильского защитника Дугласа Сантоса, выступающего за «Гамбург». По информации Sport24, петербургский клуб готов заплатить за 25-летнего футболиста €12 млн. И это при том, что реальная стоимость Сантоса едва дотягивает до €10 млн.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Зенит» предложил €12 млн за защитника «Гамбурга» Сантоса

Sport24.ru08:38

СМИ: «Зенит» может усилиться защитником «Гамбурга»

Матч ТВ10:28

Агент отказался комментировать слухи о переходе Сантоса в «Зенит»

РИА Новостивчера в 09:02

СМИ: «Зенит» предложил 12 миллионов евро за Дугласа Сантоса из «Гамбурга»

Спорт-Экспресс08:56

Дитер Хеккинг: «Есть перспектива получить хорошие деньги». Дуглас Сантос в шаге от перехода в «Зенит»

Спорт уик-энд07:06

«Зенит» заплатит за игрока «Гамбурга» 11 млн евро

ФАНвчера в 11:25

«Зенит» предложил € 12 млн за левого защитника «Гамбурга» Дугласа Сантоса

Чемпионат09:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 11:44, Вашингтон
Политика

Партия Зеленского подала в суд на ЦИК из-за кандидатов-клонов

Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" обратилась в Шестой административный апелляционный суд с требованием обязать Центризбирком внести изменения в бюллетени и указать, что так называемые депутаты-клоны не являются членами политсилы, сообщила пресс-служба партии в воскресенье.
Обновлено в 09:43
Шоу-бизнес

Темникова прокомментировала сообщения о ее «романе» с Серябкиной

Обновлено вчера в 17:31
Происшествия

Американка умерла от пореза ноги на пляже

Обновлено в 10:55
Происшествия

Погоня тигра за мотоциклистом в Индии попала на видео

В заповеднике, расположенном в округе Ваянаде индийского штата Керала на юго-западе страны, тигр погнался за мотоциклистом.
Обновлено в 08:48
Политика

Рада повторно рассмотрит отставку Климкина

Комитет Верховной рады по иностранным делам повторно рассмотрит вопрос об увольнении главы МИД Украины Павла Климкина в понедельник, сообщила глава комитета, депутат Анна Гопко.
Обновлено в 08:49
Политика

Трамп и Ким Чен Ын встретились на границе Северной и Южной Кореи

В воскресенье, 30 июня, в населённом пункте Пханмунджом, находящемся в демилитаризованной зоне между Северной и Южной Кореей, прошла третья встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.
Обновлено в 09:19
Политика

Военных подключили к борьбе с наводнением в Иркутской области

Обновлено в 07:56
Экономика

Почему дотационные регионы не справляются с безработицей

Людей - много, работников - нет Профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Александр Щербаков связывает высокий уровень безработицы в регионах с тем, что в эти субъекты федерации не идет частный капитал: парадоксально, но инвесторы не верят в человеческий капитал и попросту боятся, что не найдут там рабочую силу.
Обновлено в 04:13
Политика

Пушков посоветовал Киеву сменить министра иностранных дел

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывания министра иностранных дел Украины Павла Климкина и посоветовал украинским властям сменить главу ведомства.
Обновлено в 10:34
Кино

Умер чилийский режиссер Себастьян Аларкон

Обновлено в 10:23
Политика

Песков рассказал о жестком разговоре Мэй с Путиным по «делу Скрипалей»

Обновлено в 08:22
Происшествия

В Ленинградской области школьник зарезал пешехода после ссоры

По данным местных СМИ, 15-летний школьник напал на мужчину после сделанного замечания.
Обновлено в 11:36
Игры

Gearbox: Battleborn позволил сделать Borderlands 3 лучше

Обновлено в 08:26
Энергетика

На 163% выполнили соглашение по нефти страны ОПЕК+

Страны ОПЕК+ в мае выполняли свои обязательства по сделке о сокращении добычи нефти на 163%, передает ТАСС.
Обновлено в 11:03
Политика

Саакашвили и Ляшко устроили перебранку в прямом эфире

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили и депутат Рады Олег Ляшко устроили перепалку в прямом эфире телеканала "НАШ".
Обновлено в 01:04
Футбол

Испанский клуб сменил название на ФК «Плоская Земля»

«Мостолес Баломпье», выступающий в четвёртом по силе дивизионе Испании, официально сменил название на ФК «Плоская Земля» (Flat Earth F.C.). Президент клуба Хави Повес решил пойти на такой шаг, чтобы поддержать приверженцев гипотезы о плоской Земле.
Обновлено в 05:10
Политика

Скабеева и Соловьев поспорили из-за слов Трампа о Путине

Телеведущие Ольга Скабеева и Владимир Соловьев поспорили из-за перевода высказывания президента США Дональда Трампа о российском коллеге Владимире Путине.
Обновлено вчера в 17:30
Происшествия

В Калининграде задержали врача по делу о смерти младенца в роддоме

Врача-реаниматолога Калининградского областного перинатального центра задержали по делу о гибели недоношенного младенца в роддоме №4 Калининграда, сообщила общероссийская общественная организация "Российское общество неонатологов" в обращении на своем сайте.
Обновлено вчера в 15:59
Спорт

Загитова сфотографировалась в традиционной японской одежде

Олимпийская чемпионка Игр-2018 в Пхенчхане Алина Загитова выложила в инстаграм фотосессию в традиционной японской одежде — юкате.
Обновлено в 06:26
Шоу-бизнес

Глафира Тарханова уговорила мужа сфотографироваться для журнала

Актриса неоднократно признавалась, что Алексей не любит публичности и старается избегать объективов фотографов.
Обновлено в 08:19
Футбол

Акинфеев не попал в заявку на матч «Спартак» - ЦСКА

Обновлено в 11:23
Армия и оружие

«Звезда» публикует кадры бронированного «Тайфун-К» изнутри

«Звезда» публикует кадры защищенного «КамАЗа»-63968 «Тайфун-К», в том числе снятые внутри бронированного автомобиля.
Обновлено в 11:00
Происшествия

Уборщица отбилась веником от белого медведя в Москве

Обновлено в 11:32
Происшествия

Суд арестовал бывшую жену Цеповяза по делу о вымогательстве

Обновлено в 10:04
Общество

Архангельского губернатора освистали на Дне города

Губернатора Архангельской Игоря Орлова освистали во время празднования Дня города в Архангельске из-за ситуации со строительством мусорного полигона на станции Шиес.
Обновлено в 11:04
Общество

Рыбам поступит неожиданное предложение, а Дев потянет на глупости

ТЕЛЕЦ Звёзды предупреждают о возможных финансовых трудностях.
Обновлено в 08:42
Футбол

Глушаков прибыл в расположение «Ахмата»

Обновлено вчера в 16:52
Политика

Премьер Канады угодил в неловкую ситуацию на саммите G20

Пользователи социальных сетей обратили внимание на неловкую ситуацию, произошедшую с премьером Канады Джастином Трюдо на полях G20 в Осаке.
Обновлено в 07:35
Экономика

Потребительские займы подешевеют с 1 июля

С 28 января по сегодняшний день действуют более либеральные ограничения: предельная задолженность не может быть больше первоначальной суммы кредита более чем в 2,5 раза, а процент – не более 1,5% в день.
Обновлено в 02:43
Футбол

«Локомотив» объявил об уходе Тарасова

Обновлено в 10:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дуглас Сантос
Бразильский футболист
Бразильский футболист, защитник клуба «Гамбург» и сборной Бразилии. Участник Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное