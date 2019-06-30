Футбол
«Зенит» предложил €12 млн за защитника «Гамбурга» СантосаSport24.ru 08:38
«Зенит» предпринимает попытки купить защитника «Гамбурга» Дугласа Сантоса. По информации Bild, петербургский клуб предложил за футболиста около 12 млн евро. Также российский клуб готов рассмотреть вариант включения в сделку бонусных выплат.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 10:09, Вашингтон
Политика
Рада снова рассмотрит отставку Климкина
Руководитель комитета Рады по иностранным делам Анна Голко заявила, что комитет еще раз рассмотрит вопрос относительно увольнения главы украинского МИДа Павла Климкина.
Обновлено в 09:15
Единоборства
Нганну за минуту нокаутировал Дос Сантоса на турнире UFC
Французско-камерунский боец смешанного стиля (ММА) Фрэнсис Нганну победил нокаутом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразильца Джуниора Дос Сантоса на турнире UFC on ESPN 3, проходившем в Миннеаполисе.
Обновлено в 01:16
Кино
Умерла актриса Евгения Дембская
«29 июня 2019 на 99-м году жизни перестало биться сердце народной артистки Украины, почётного гражданина города Одессы, кавалера Ордена княгини Ольги — Евгении Михайловны Дембской», — говорится в тексте.
Обновлено в 09:09
Наука
Ученые описали предсмертные переживания человека
Ученые выяснили, что «околосмертные переживания» испытывают как люди, которым не грозит опасность (однако при этом они уверены в обратном), так и те, кто попал в действительно опасную ситуацию, например автомобильную аварию.
Обновлено в 02:38
Футбол
Сборная Перу выбила Уругвай из Кубка Америки
На Кубке Америки, проходящем в Бразилии, определился последний полуфиналист. Им стала сборная Перу, выбившая в 1/4 финала Уругвай.
Обновлено вчера в 17:42
Происшествия
ИКМО Екатерингофское оцепили из-за угрозы теракта
Стоит отметить, что сегодня у кандидатов в муниципальные депутаты есть последний шанс подать документы в ИКМО Екатерингофское.
Обновлено в 09:56
Общество
Супруга эмира Дубая сбежала с детьми в Германию
Супруга эмира Дубая Мохаммеда Аль Мактума принцесса Хайя сбежала из ОАЭ и попросила убежища в Германии, прихватив из дома 31 млн фунтов стерлингов (2,5 млрд рублей), чтобы начать новую жизнь.
Обновлено вчера в 04:37
Армия и оружие
Пьяный боец ВСУ сжег блиндаж с сослуживцами
Представитель пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко рассказал на брифинге о происшествии, которое произошло на позициях 25-й бригады ВСУ в районе населенного пункта Лопаскино.
Обновлено в 09:17
Происшествия
Мать убитого сына встала на сторону убийцы
В Петербурге осудили мужчину, убившего своего пасынка.
Обновлено 27 июня в 09:54
Политика
В Москве сегодня пройдет акция «День подписи»
Акция пройдет на Цветном бульваре с 15 до 20 часов.
Обновлено вчера в 17:03
Шоу-бизнес
Орбакайте прокомментировала слухи о конфликте с Пугачевой
Певица Кристина Орбакайте прокомментировала появление публикаций о ее якобы имевшем место конфликте с матерью, народной артисткой СССР Аллой Пугачевой.
Обновлено в 05:22
Общество
Названа самая сексуально привлекательная нация в мире
Портал для путешественников Big Seven Travel опубликовал рейтинг самых сексуально привлекательных наций по мнению туристов.
Обновлено вчера в 17:21
Футбол
Шесть игроков «Оренбурга» подпишут с клубом новые соглашения
Шесть игроков футбольного клуба «Оренбург» подпишут новые контракты. У всех шестерых соглашения истекают 30 июня.
Обновлено в 09:54
Происшествия
Смертельное ДТП с россиянами произошло в Грузии
В Грузии на территории Сагареджойского муниципалитета произошло смертельное ДТП с россиянами.
Обновлено в 08:39
Политика
Путин дал поручения в связи с паводками в Иркутской области
Президент России Владимир Путин во время совещания в Братске дал поручения местным властями и федеральным органам в связи с паводками в Иркутской области.
Обновлено вчера в 15:12
Происшествия
Погоня тигра за мотоциклистом в Индии попала на видео
В заповеднике, расположенном в округе Ваянаде индийского штата Керала на юго-западе страны, тигр погнался за мотоциклистом.
Обновлено в 08:48
Общество
В Красноярском крае паводок топит Канск
Дожди, которые шли последнюю неделю на территории Красноярского края и Иркутской области привели к массовому подъему рек, текущих с гор Восточного Саяна.
Обновлено в 04:25
Футбол
Глушаков провел первую тренировку с «Ахматом»
Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков провел первую тренировку с новой командой.
Обновлено в 05:10
Авто
УАЗ показал снимок забытой версии УАЗ «Буханки»
Ульяновский автозавод вспомнил в своих социальных сетях об одной из самых интересных версий легендарной «Буханки» – микроавтобусе «Десна», выпущенном Черниговским заводом спецавтотранспорта в 70-х годах прошлого века.
Обновлено вчера в 08:57
Шоу-бизнес
Похудевшая Меган Маркл посетила бейсбольный матч
29 июня в Лондоне состоялся бейсбольный матч в поддержку скорого проведения «Игр непокоренных» — международных спортивных соревнований для людей с ограниченными возможностями.
Обновлено в 04:01
Политика
Чемезов оценил свою влиятельность в России
Глава «Ростеха» Сергей Чемезов не ощущает себя одним из самых влиятельных людей в России.
Обновлено в 09:12
Общество
Юрий Лоза прокомментировал ситуацию с Бари Алибасовым
Обновлено вчера в 14:13
Шоу-бизнес
Одинокая Ирина Шейк ушла в отрыв на ЛГБТ-вечеринке
В минувший вечер Шейк решила отдохнуть, сходив со знаменитыми друзьями на модную вечеринку.
Обновлено в 05:14
Авто
Эксперты перевели названия китайских автомобилей
Обновлено в 09:04
Шоу-бизнес
Екатерина Климова «ушла в отрыв» на вечеринке после развода с мужем
Екатерина Климова ничем не показывает грусти от того, что она развелась с молодым мужем Гелой Месхи.
Обновлено в 06:13
Авто
Какой антифриз стоит купить, а какой нельзя брать?
Получается, что использовать воду нельзя и вместо неё для охлаждения используют антифризы.
Обновлено в 10:00
Авто
Какие праворульные автомобили будет запрещено ввозить в Россию с 1 июля 2019 года
1 июля 2019 года вступает в силу закон, запрещающий ввоз на территорию России автомобилей, число посадочных мест в которых свыше восьми.
Обновлено в 06:02
Шоу-бизнес
Глафира Тарханова уговорила мужа сфотографироваться для журнала
Актриса неоднократно признавалась, что Алексей не любит публичности и старается избегать объективов фотографов.
Обновлено в 08:19
Происшествия
Основатель «Рольфа» не считает дело против себя заказным
Основатель автодилера «Рольф» экс-депутат Сергей Петров заявил о том, что он не считает уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд руб. заказным.
Обновлено вчера в 23:58