Футбол

«Зенит» предложил €12 млн за защитника «Гамбурга» СантосаSport24.ru 08:38

«Зенит» предпринимает попытки купить защитника «Гамбурга» Дугласа Сантоса. По информации Bild, петербургский клуб предложил за футболиста около 12 млн евро. Также российский клуб готов рассмотреть вариант включения в сделку бонусных выплат.
Читать в источнике

Подробнее о событии

СМИ: «Зенит» предложил 12 миллионов евро за Дугласа Сантоса из «Гамбурга»

Спорт-Экспресс08:56

«Зенит» предложил € 12 млн за левого защитника «Гамбурга» Дугласа Сантоса

Чемпионат09:55

«Зенит» хочет приобрести защитника Дугласа Сантоса. «Гамбург» уже освободил его от тренировок

Sports.ru09:07

«Зенит» предложил €12 млн за защитника «Гамбурга» Сантоса

Sport24.ru08:38

Дитер Хеккинг: «Есть перспектива получить хорошие деньги». Дуглас Сантос в шаге от перехода в «Зенит»

Спорт уик-энд07:06

«Зенит» заплатит за игрока «Гамбурга» 11 млн евро

ФАНвчера в 11:25

Агент отказался комментировать слухи о переходе Сантоса в «Зенит»

РИА Новостивчера в 09:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 10:09, Вашингтон
Политика

Рада снова рассмотрит отставку Климкина

Руководитель комитета Рады по иностранным делам Анна Голко заявила, что комитет еще раз рассмотрит вопрос относительно увольнения главы украинского МИДа Павла Климкина.
Обновлено в 09:15
Единоборства

Нганну за минуту нокаутировал Дос Сантоса на турнире UFC

Французско-камерунский боец смешанного стиля (ММА) Фрэнсис Нганну победил нокаутом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразильца Джуниора Дос Сантоса на турнире UFC on ESPN 3, проходившем в Миннеаполисе.
Обновлено в 01:16
Кино

Умерла актриса Евгения Дембская

«29 июня 2019 на 99-м году жизни перестало биться сердце народной артистки Украины, почётного гражданина города Одессы, кавалера Ордена княгини Ольги — Евгении Михайловны Дембской», — говорится в тексте.
Обновлено в 09:09
Наука

Ученые описали предсмертные переживания человека

Ученые выяснили, что «околосмертные переживания» испытывают как люди, которым не грозит опасность (однако при этом они уверены в обратном), так и те, кто попал в действительно опасную ситуацию, например автомобильную аварию.
Обновлено в 02:38
Футбол

Сборная Перу выбила Уругвай из Кубка Америки

На Кубке Америки, проходящем в Бразилии, определился последний полуфиналист. Им стала сборная Перу, выбившая в 1/4 финала Уругвай.
Обновлено вчера в 17:42
Происшествия

ИКМО Екатерингофское оцепили из-за угрозы теракта

Стоит отметить, что сегодня у кандидатов в муниципальные депутаты есть последний шанс подать документы в ИКМО Екатерингофское.
Обновлено в 09:56
Единоборства

Российский боксер Гаджимагомедов выиграл Европейские игры

Обновлено в 08:54
Общество

Супруга эмира Дубая сбежала с детьми в Германию

Супруга эмира Дубая Мохаммеда Аль Мактума принцесса Хайя сбежала из ОАЭ и попросила убежища в Германии, прихватив из дома 31 млн фунтов стерлингов (2,5 млрд рублей), чтобы начать новую жизнь.
Обновлено вчера в 04:37
Армия и оружие

Пьяный боец ВСУ сжег блиндаж с сослуживцами

Представитель пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко рассказал на брифинге о происшествии, которое произошло на позициях 25-й бригады ВСУ в районе населенного пункта Лопаскино.
Обновлено в 09:17
Происшествия

Мать убитого сына встала на сторону убийцы

В Петербурге осудили мужчину, убившего своего пасынка.
Обновлено 27 июня в 09:54
Политика

В Москве сегодня пройдет акция «День подписи»

Акция пройдет на Цветном бульваре с 15 до 20 часов.
Обновлено вчера в 17:03
Шоу-бизнес

Орбакайте прокомментировала слухи о конфликте с Пугачевой

Певица Кристина Орбакайте прокомментировала появление публикаций о ее якобы имевшем место конфликте с матерью, народной артисткой СССР Аллой Пугачевой.
Обновлено в 05:22
Общество

Названа самая сексуально привлекательная нация в мире

Портал для путешественников Big Seven Travel опубликовал рейтинг самых сексуально привлекательных наций по мнению туристов.
Обновлено вчера в 17:21
Футбол

Шесть игроков «Оренбурга» подпишут с клубом новые соглашения

Шесть игроков футбольного клуба «Оренбург» подпишут новые контракты. У всех шестерых соглашения истекают 30 июня.
Обновлено в 09:54
Происшествия

Смертельное ДТП с россиянами произошло в Грузии

В Грузии на территории Сагареджойского муниципалитета произошло смертельное ДТП с россиянами.
Обновлено в 08:39
Политика

Путин дал поручения в связи с паводками в Иркутской области

Президент России Владимир Путин во время совещания в Братске дал поручения местным властями и федеральным органам в связи с паводками в Иркутской области.
Обновлено вчера в 15:12
Происшествия

Погоня тигра за мотоциклистом в Индии попала на видео

В заповеднике, расположенном в округе Ваянаде индийского штата Керала на юго-западе страны, тигр погнался за мотоциклистом.
Обновлено в 08:48
Общество

В Красноярском крае паводок топит Канск

Дожди, которые шли последнюю неделю на территории Красноярского края и Иркутской области привели к массовому подъему рек, текущих с гор Восточного Саяна.
Обновлено в 04:25
Футбол

Глушаков провел первую тренировку с «Ахматом»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков провел первую тренировку с новой командой.
Обновлено в 05:10
Авто

УАЗ показал снимок забытой версии УАЗ «Буханки»

Ульяновский автозавод вспомнил в своих социальных сетях об одной из самых интересных версий легендарной «Буханки» – микроавтобусе «Десна», выпущенном Черниговским заводом спецавтотранспорта в 70-х годах прошлого века.
Обновлено вчера в 08:57
Шоу-бизнес

Похудевшая Меган Маркл посетила бейсбольный матч

29 июня в Лондоне состоялся бейсбольный матч в поддержку скорого проведения «Игр непокоренных» — международных спортивных соревнований для людей с ограниченными возможностями.
Обновлено в 04:01
Политика

Чемезов оценил свою влиятельность в России

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов не ощущает себя одним из самых влиятельных людей в России.
Обновлено в 09:12
Общество

Юрий Лоза прокомментировал ситуацию с Бари Алибасовым

Обновлено вчера в 14:13
Шоу-бизнес

Одинокая Ирина Шейк ушла в отрыв на ЛГБТ-вечеринке

В минувший вечер Шейк решила отдохнуть, сходив со знаменитыми друзьями на модную вечеринку.
Обновлено в 05:14
Авто

Эксперты перевели названия китайских автомобилей

Обновлено в 09:04
Шоу-бизнес

Екатерина Климова «ушла в отрыв» на вечеринке после развода с мужем

Екатерина Климова ничем не показывает грусти от того, что она развелась с молодым мужем Гелой Месхи.
Обновлено в 06:13
Авто

Какой антифриз стоит купить, а какой нельзя брать?

Получается, что использовать воду нельзя и вместо неё для охлаждения используют антифризы.
Обновлено в 10:00
Авто

Какие праворульные автомобили будет запрещено ввозить в Россию с 1 июля 2019 года

1 июля 2019 года вступает в силу закон, запрещающий ввоз на территорию России автомобилей, число посадочных мест в которых свыше восьми.
Обновлено в 06:02
Шоу-бизнес

Глафира Тарханова уговорила мужа сфотографироваться для журнала

Актриса неоднократно признавалась, что Алексей не любит публичности и старается избегать объективов фотографов.
Обновлено в 08:19
Происшествия

Основатель «Рольфа» не считает дело против себя заказным

Основатель автодилера «Рольф» экс-депутат Сергей Петров заявил о том, что он не считает уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд руб. заказным.
Обновлено вчера в 23:58
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дуглас Сантос
Бразильский футболист
Бразильский футболист, защитник клуба «Гамбург» и сборной Бразилии. Участник Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное