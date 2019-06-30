Футбол
«Зенит» предложил €12 млн за защитника «Гамбурга» СантосаSport24.ru 08:38
«Зенит» предпринимает попытки купить защитника «Гамбурга» Дугласа Сантоса. По информации Bild, петербургский клуб предложил за футболиста около 12 млн евро. Также российский клуб готов рассмотреть вариант включения в сделку бонусных выплат.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 16:15, Вашингтон
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Военно-транспортные самолеты стран НАТО прибыли в Одессу на учения, передает РИА "Новости".
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