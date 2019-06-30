Футбол

«Зенит» предложил €12 млн за защитника «Гамбурга» СантосаSport24.ru 08:38

«Зенит» предпринимает попытки купить защитника «Гамбурга» Дугласа Сантоса. По информации Bild, петербургский клуб предложил за футболиста около 12 млн евро. Также российский клуб готов рассмотреть вариант включения в сделку бонусных выплат.
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«Зенит» предложил €12 млн за защитника «Гамбурга» Сантоса

Sport24.ru08:38

СМИ: «Зенит» может усилиться защитником «Гамбурга»

Матч ТВ10:28

Агент отказался комментировать слухи о переходе Сантоса в «Зенит»

РИА Новостивчера в 09:02

СМИ: «Зенит» предложил 12 миллионов евро за Дугласа Сантоса из «Гамбурга»

Спорт-Экспресс08:56

Дитер Хеккинг: «Есть перспектива получить хорошие деньги». Дуглас Сантос в шаге от перехода в «Зенит»

Спорт уик-энд07:06

«Зенит» заплатит за игрока «Гамбурга» 11 млн евро

ФАНвчера в 11:25

«Зенит» предложил € 12 млн за левого защитника «Гамбурга» Дугласа Сантоса

Чемпионат09:55
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 22:23, Вашингтон
Происшествия

Появилось видео с выжившей в затопленном Тулуне свиньей

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Общество

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В России с 1 июля изменился порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах.
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«С 1 февраля 2020 года тариф госсистемы «Платон» составит 2,20 руб./км, с 1 февраля 2021 года — 2,35 руб./км», — сказал Дитрих.
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Медведев рассказал о демонстрирующих хамство единороссах

Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетовал на представителей партии "Единая Россия", которые не стесняются демонстрировать чванство и хамство.
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Общество

В Роструде объяснили, как правильно уходить в отпуск

Роструд напомнил россиянам, что на оплачиваемый отпуск у них отведено 28 календарных дней в году.
Обновлено в 06:44
Общество

Архангельского губернатора освистали на Дне города

Губернатора Архангельской области Игоря Орлова освистали во время празднования Дня города в Архангельске из-за ситуации со строительством мусорного полигона на станции Шиес.
Обновлено в 11:04
Политика

Сотрудники контрразведки Венесуэлы задержаны по подозрению в убийстве

Властями Венесуэлы задержаны два сотрудника национальной военной контрразведки страны, которые подозреваются в убийстве офицера ВС Рафаэля Акосты Аревалы.
Обновлено в 21:03
Энергетика

Истекает срок действия соглашения правительства с нефтяными компаниями

Как писала газета «Ведомости» со ссылкой на источники в нефтяных компаниях и правительстве, несмотря на решение не продлевать договор, на словах стороны согласились не повышать цены на топливо выше инфляции.
Обновлено в 19:03
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Ряд праворульных автомобилей запретят ввозить в Россию с 1 июля

Запрет на ввоз ряда праворульных автомобилей вступает в России в силу с 1 июля 2019 года.
Обновлено в 12:41
Экономика

В России с 1 июля появятся новые ограничения по займам

С 1 июля начинает действовать новое единое ограничение предельной задолженности по взятым на срок до 1 года кредитам и займам.
Обновлено 28 июня в 03:54
Армия и оружие

В России начинается производство С-500

В России начинается производство зенитных ракетных комплексов С-500.
Обновлено в 08:41
Общество

Из-за паводка в Иркутской области изменились цены на авиабилеты

Напомним, президент России Владимир Путин заявил о недопустимости спекуляций на фоне паводка в Иркутской области.
Обновлено в 03:33
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Сказка не ложь: самые точные предсказания писателей-фантастов

«МИР 24» узнал о самых точных предсказаниях писателей-фантастов прошлого и о том, чему еще предстоит сбыться.
Обновлено в 03:15
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С 1 июля в России вступают в силу ограничения на госзакупки ряда иностранных вин.
Обновлено в 20:17
Происшествия

В Казахстане произошла массовая драка из-за фото

Обновлено вчера в 22:59
Экономика

Суд сохранил обеспечительные меры по иску «Финвижн» об отмене допэмиссии «Восточного»

ПАО "Восточный экспресс банк" в понедельник подал ходатайство о замене обеспечительных мер по иску, банк просил суд принять решение об установлении цены размещения акции не ниже 3,82 копеек за акцию.
Обновлено в 22:05
Происшествия

Двум врачам калининградского роддома предъявили обвинения в убийстве

Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинения в организации убийства ребенка и.о. главврача и в совершении умышленного убийства — реаниматологу-анестезиологу роддома №4 в Калининграде.
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Борис Джонсон пообещал провести Brexit «назло Путину»

Кандидат на пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон покинет ЕС в установленный срок "назло" президенту России Владимиру Путину.
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Экономика

Минпром Бурятии возглавил экс-финдиректор «Вертолетов России»

Глава Бурятии Алексей Цыденов сегодня на планерном совещании представил кабинету нового министра промышленности и торговли Сергея Желтикова, который ранее семь лет проработал на Улан-Удэнском авиационном заводе, а затем в материнском холдинге - «Вертолеты России», сообщили в пресс-службе правительства республики.
Обновлено в 20:55
ЖКХ

В России сегодня во второй раз за полгода вырастут тарифы ЖКХ

В трёх российских регионах, как на днях сообщила Российская газета, услуги ЖКХ в прошлом году обходились дешевле пятисот рублей в месяц.
Обновлено в 17:03
Шоу-бизнес

Орбакайте прокомментировала конфликт с Пугачевой

Певица Кристина Орбакайте прокомментировала слухи в СМИ о своем конфликте с матерью Аллой Пугачевой.
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Рособрнадзор назвал самые популярные предметы для сдачи ЕГЭ в колониях

Базовая математика, русский язык и обществознание стали самыми популярными для сдачи в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) у учащихся в колониях, сообщили РИА Новости в Рособрнадзоре.
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Хоккей

Генменеджер «Флориды»: мы предлагаем Панарину и Бобровскому будущее

Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» Дэйл Тэллон прокомментировал ход переговоров с российский форвардом «Коламбус Блю Джекетс» Артемием Панариным и его одноклубником и соотечественником голкипером Сергеем Бобровским.
Обновлено вчера в 14:59
Футбол

Александр Точилин: «Заболотный и Новосельцев? Нас интересует любой игрок, который может усилить команду»

Главный тренер "Сочи" Александр Точилин прокомментировал "СЭ" возможный переход группы игроков "Зенита" в сочинскую команду, в том числе нападающего Антона Заболотного и защитника Ивана Новосельцева.
Обновлено в 16:08
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Япония может возобновить добычу китов

В 1982 году Япония прекратила добывать китов с коммерческими целями.
Обновлено в 06:34
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Женская сборная России сыграет с Италией в плей-офф Евробаскета

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В красноярском Канске ввели режим ЧС из-за паводка

Мэр Канска Андрей Береснев сообщил, что из-за паводка в городе введен режим ЧС.
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При крушении самолета в Техасе погибли десять человек

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Бразильский футболист
Бразильский футболист, защитник клуба «Гамбург» и сборной Бразилии. Участник Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.
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