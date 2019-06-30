Футбол
«Зенит» предложил €12 млн за защитника «Гамбурга» СантосаSport24.ru 08:38
«Зенит» предпринимает попытки купить защитника «Гамбурга» Дугласа Сантоса. По информации Bild, петербургский клуб предложил за футболиста около 12 млн евро. Также российский клуб готов рассмотреть вариант включения в сделку бонусных выплат.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 13:14, Вашингтон
Политика
Макрон пообещал приехать в Россию на 75-летие Победы
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в мае 2020 года посетит Москву по случаю празднования 75-летия победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 07:46
Шоу-бизнес
Похудевшая Меган Маркл посетила бейсбольный матч
29 июня в Лондоне состоялся бейсбольный матч в поддержку скорого проведения «Игр непокоренных» — международных спортивных соревнований для людей с ограниченными возможностями.
Обновлено в 04:01
Политика
В Белом доме заявили, что США не объявляли Huawei полную амнистию
Решение президента США Дональда Трампа по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 в Осаке временно снять санкции с Huawei касается не всех поставок американских фирм этой китайской компании и не является безоговорочной амнистией.
Обновлено в 12:07
Общество
Выдвиженцы в Мосгордуму устраивают акцию по сбору подписей избирателей
Выдвиженцы в Мосгордуму устраивают акцию по сбору подписей избирателей В воскресенье в центре Москвы впервые пройдет Фестиваль поддержки независимых кандидатов в Мосгордуму.
Обновлено 28 июня в 15:02
Происшествия
На Кубани двое подростков погибли при обрушении заброшенной дачи
Следователи организовали проверку по факту гибели двух подростков в результате обрушения строения в одном из садовых товариществ Абинского района, сообщает СУСК по Краснодарскому краю.
Обновлено в 12:41
Происшествия
В Казахстане произошла массовая драка из-за фото
Обновлено вчера в 22:59
Общество
В Роструде пояснили, как правильно уходить в отпуск
Работодатель не имеет права самостоятельно решать вопрос о разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части, так же, как не может сам определить продолжительность этих частей.
Обновлено вчера в 22:00
Наука
Ученые описали предсмертные переживания
Особые переживания, или "околосмертный опыт" человека, переживаемый 10% людей в опасных ситуациях, описали ученые, сообщает MedicalXpress.
Обновлено в 10:57
Космос
Воссоздан центр управления первым полётом человека на Луну
Обновлено вчера в 10:34
Авто
«АвтоВАЗ» передумал повышать цены на некоторые модели
«АвтоВАЗ» не объяснил дилерам, почему передумал поднимать цены на Xray и 4x4.
Обновлено в 11:18
Финансы
Орешкин обвинил ЦБ в незнании экономики
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что Банку России (ЦБ) не надо загонять россиян в долгую яму ради роста экономики.
Обновлено 28 июня в 15:54
Политика
Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с Тимошенко
Солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко в прямом эфире украинского телевидения.
Обновлено в 03:10
Футбол
Акинфеев не попал в стартовый состав на матч «Спартак»–ЦСКА
Обновлено в 12:38
Происшествия
Против участника протестов на Шиесе возбудили уголовное дело о побоях
Против участника протестов из-за строительства мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области Михаила Габова возбудили уголовное дело о побоях (ст. 116 УК).
Обновлено в 05:44
Политика
Освобожденный из плена украинец рассказал, что ночью его забрали в СБУ
Ранее четверых украинцев освободили из плена в Донбассе Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий рассказал, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины, передает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
Обновлено вчера в 09:38
Футбол
«Локомотив» объявил об уходе Коряна, Портнягина и Касаева
«Локомотив» объявил об уходе ряда футболистов. Клуб покинули полузащитник Алан Касаев, а также форварды Аршак Корян и Игорь Портнягин.
Обновлено в 11:45
Происшествия
Boeing, летевший из Японии в Польшу, внепланово сел в Красноярске
Экипаж Boeing, который совершал полет из Японии в Польшу, запросил у российских наземных служб срочную посадку.
Обновлено в 12:10
Кино
Умер чилийский режиссёр Себастьян Аларкон
Чилийский режиссёр и сценарист Себастьян Аларкон скончался на 71-м году жизни.
Обновлено в 10:47
Происшествия
Пьяный боец ВСУ поджег блиндаж с сослуживцами
Обновлено в 10:28
Политика
В Skyscanner прокомментировали ситуацию с продажей авиабилетов в Крым
Одна из крупнейших в мире систем поиска авиабилетов Skyscanner отреагировала на ситуацию, связанную с прекращением продажи билетов в Крым, сообщает РБК.
Обновлено вчера в 12:43
Общество
Московские синоптики назвали 29 июня самым холодным днем за 70 лет
Максимальная температура воздуха на базовой московской метеостанции ВДНХ 29 июня составила +11°С. Климатическая норма дневной температуры в это время года является +22 — +23°С, сообщает центр погоды «Фобос».
Обновлено вчера в 18:36
Политика
Пригожин оценил решение Приходько баллотироваться в Раду
Обновлено в 10:10
Происшествия
В Калининграде задержали врача по делу о смерти младенца в роддоме
Врача-реаниматолога Калининградского областного перинатального центра задержали по делу о гибели недоношенного младенца в роддоме №4 Калининграда, сообщила общероссийская общественная организация "Российское общество неонатологов" в обращении на своем сайте.
Обновлено вчера в 15:59
Происшествия
Сотрудница московского зоопарка отбилась веником от белого медведя
Сотрудница зоопарка в Москве, прибиравшаяся в вольере белого медведя, спугнула животное с помощью веника.
Обновлено в 12:29
Происшествия
Американка умерла от пореза ноги на пляже
Обновлено в 10:55
Политика
Матвиенко предложила ужесточить наказание за подброс наркотиков
Журналист утверждает, что наркотики ему подбросили.
Обновлено в 07:25
Шоу-бизнес
Как подростки: Дэвид и Виктория Бекхэм «зажгли» на танцполе
Посетители шоу диджея Ника Гримшоу с удивлением обнаружили «отрывающихся на всю катушку» Дэвида и Викторию Бекхэм.
Обновлено в 11:38
Политика
Нино Катамадзе отказалась дальше выступать в России
Комментируя свое участие в фестивале "Усадьба Jazz" 22 июня в Москве, певица заявила, что это было ее последнее выступление в России — больше она в эту страну не приедет.
Обновлено в 10:56
Шоу-бизнес
Светлана Лобода показала фото со свадьбы сестры
На торжестве певица поймала букет невесты.
Обновлено в 12:59
Происшествия
Минздрав назвал число пострадавших от паводка в Иркутской области
Из-за последствий паводка в Иркутской области за медицинской помощью обратился 631 человек, включая 57 детей.
Обновлено в 12:06