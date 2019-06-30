Футбол

«Зенит» предложил €12 млн за защитника «Гамбурга» СантосаSport24.ru 08:38

«Зенит» предпринимает попытки купить защитника «Гамбурга» Дугласа Сантоса. По информации Bild, петербургский клуб предложил за футболиста около 12 млн евро. Также российский клуб готов рассмотреть вариант включения в сделку бонусных выплат.
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«Зенит» предложил €12 млн за защитника «Гамбурга» Сантоса

Sport24.ru08:38

«Зенит» заплатит за игрока «Гамбурга» 11 млн евро

ФАНвчера в 11:25

«Зенит» предложил € 12 млн за левого защитника «Гамбурга» Дугласа Сантоса

Чемпионат09:55

СМИ: «Зенит» предложил 12 миллионов евро за Дугласа Сантоса из «Гамбурга»

Спорт-Экспресс08:56

Дитер Хеккинг: «Есть перспектива получить хорошие деньги». Дуглас Сантос в шаге от перехода в «Зенит»

Спорт уик-энд07:06

СМИ: «Зенит» может усилиться защитником «Гамбурга»

Матч ТВ10:28

Агент отказался комментировать слухи о переходе Сантоса в «Зенит»

РИА Новостивчера в 09:02
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 13:14, Вашингтон
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Особые переживания, или "околосмертный опыт" человека, переживаемый 10% людей в опасных ситуациях, описали ученые, сообщает MedicalXpress.
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Солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко в прямом эфире украинского телевидения.
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Освобожденный из плена украинец рассказал, что ночью его забрали в СБУ

Ранее четверых украинцев освободили из плена в Донбассе Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий рассказал, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины, передает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
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«Локомотив» объявил об уходе Коряна, Портнягина и Касаева

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Boeing, летевший из Японии в Польшу, внепланово сел в Красноярске

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Умер чилийский режиссёр Себастьян Аларкон

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Пьяный боец ВСУ поджег блиндаж с сослуживцами

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В Skyscanner прокомментировали ситуацию с продажей авиабилетов в Крым

Одна из крупнейших в мире систем поиска авиабилетов Skyscanner отреагировала на ситуацию, связанную с прекращением продажи билетов в Крым, сообщает РБК.
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Сотрудница московского зоопарка отбилась веником от белого медведя

Сотрудница зоопарка в Москве, прибиравшаяся в вольере белого медведя, спугнула животное с помощью веника.
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Из-за последствий паводка в Иркутской области за медицинской помощью обратился 631 человек, включая 57 детей.
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Дуглас Сантос
Бразильский футболист
Бразильский футболист, защитник клуба «Гамбург» и сборной Бразилии. Участник Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.
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