Футбол
«Зенит» предложил €12 млн за защитника «Гамбурга» СантосаSport24.ru вчера в 08:38
«Зенит» предпринимает попытки купить защитника «Гамбурга» Дугласа Сантоса. По информации Bild, петербургский клуб предложил за футболиста около 12 млн евро. Также российский клуб готов рассмотреть вариант включения в сделку бонусных выплат.
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СМИ: «Зенит» предложил 12 миллионов евро за Дугласа Сантоса из «Гамбурга»
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Дитер Хеккинг: «Есть перспектива получить хорошие деньги». Дуглас Сантос в шаге от перехода в «Зенит»
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