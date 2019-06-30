Футбол

«Зенит» предложил €12 млн за защитника «Гамбурга» СантосаSport24.ru вчера в 08:38

«Зенит» предпринимает попытки купить защитника «Гамбурга» Дугласа Сантоса. По информации Bild, петербургский клуб предложил за футболиста около 12 млн евро. Также российский клуб готов рассмотреть вариант включения в сделку бонусных выплат.
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«Зенит» предложил €12 млн за защитника «Гамбурга» Сантоса

Sport24.ruвчера в 08:38

СМИ: «Зенит» может усилиться защитником «Гамбурга»

Матч ТВвчера в 10:28

«Зенит» предложил € 12 млн за левого защитника «Гамбурга» Дугласа Сантоса

Чемпионатвчера в 09:55

СМИ: «Зенит» предложил 12 миллионов евро за Дугласа Сантоса из «Гамбурга»

Спорт-Экспрессвчера в 08:56

Дитер Хеккинг: «Есть перспектива получить хорошие деньги». Дуглас Сантос в шаге от перехода в «Зенит»

Спорт уик-эндвчера в 07:06

«Зенит» заплатит за игрока «Гамбурга» 11 млн евро

ФАН29 июня в 11:25

Агент отказался комментировать слухи о переходе Сантоса в «Зенит»

РИА Новости29 июня в 09:02
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 01:26, Вашингтон
Энергетика

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На снимках Марса, сделанных американским космическим агентством NASA, найдена шестигранная загадочная структура.
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Политика

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Составлен список болезней, которые привозят из отпуска туристы

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СМИ сообщили о жертвах ракетных ударов Израиля по Дамаску

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Эксперты развеяли пять мифов о дизельных моторах

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Экономика

С 1 июля в России выросли платежи за ЖКХ

Из-за повышения налога на добавленную стоимость (НДС) было решено проиндексировать тарифы ЖКХ в два этапа: с 1 января — на 1,7% и с 1 июля — еще на 2,4%. Прежде тарифы индексировались один раз в год – 1 июля.
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Политика

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Футбол

Глушаков станцевал лезгинку на тренировке «Ахмата»

Полузащитник Денис Глушаков провёл первую тренировку в "Ахмате". Экс-капитан "Спартака" в окружении новых одноклубников станцевал лезгинку.
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Происшествия

В дипломатическом квартале Кабула прогремел мощный взрыв

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Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма

Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
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Футболистка сборной Швейцарии пропала после купания в озере

Уточняется, что Исмаили исчезла на озере Комо в Италии – она нырнула в воду и больше ее никто не видел.
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Первый заместитель главы Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов подал рапорт об увольнении, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на информированные источники.
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Общество

Уровень воды в реке Ия в Тулуне упал на 14 сантиметров

По состоянию на восемь часов вечера местного времени 29 июня, уровень воды в реке Ия в городе Тулун Иркутской области снизился на 14 сантиметров по сравнению с максимумом, который был достигнут в субботу днем.
Обновлено 29 июня в 10:31
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В России началось производство ЗРК С-500

В России начали производить зенитно-ракетные комплексы С-500 «Прометей».
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Общежитие загорелось в Красноярске, люди спасаются на балконах

Пожар произошел в общежитии в Ленинском районе Красноярска. Как сообщает "Интерфакс", жильцы вынуждены спасаться на балконах здания.
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В ПАСЕ готовят резолюцию против возвращения России

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Дуглас Сантос
Бразильский футболист
Бразильский футболист, защитник клуба «Гамбург» и сборной Бразилии. Участник Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.
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