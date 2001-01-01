Футбол
«Зенит» предлагает 6 млн евро за хавбека «Фенербахче»ProstoProSport 09:44
«Зенит» сделал «Фенербахче» первое предложение о покупке полузащитника Эльйифа Эльмаса, сообщает Fotospor. Клуб из Санкт-Петербурга предложил за игрока сборной Македонии 6 млн евро плюс бонусы.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 15:49, Ашберн
Происшествия
В результате ударов Израиля по сектору Газа погибли 18 палестинцев
"Погибли 18 палестинцев, в том числе две женщины и два неродившихся ребенка, еще 110 человек получили ранения в результате ударов израильских ВВС по сектору Газа", — сообщил пресс-секретарь.
Обновлено в 12:49
Происшествия
На борту сгоревшего самолета был глава Североморска
На борту сгоревшего в Шереметьево самолета был глава Североморска Владимир Евменьков.
Обновлено в 15:15
Здоровье
Из-за редкой болезни мальчик из Красноярска превращается в камень
Мальчик из Красноярска из-за редкой болезни постепенно превращается в камень. Ребёнок возрастом 2 года страдает от фибродисплазии.
Обновлено в 07:30
Происшествия
Более 20 рейсов отменены и задержаны в аэропортах Москвы
В Московских аэропортах отменены или задержаны 24 рейса. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».
Обновлено вчера в 18:00
Происшествия
Глава Росавиации прибыл в Шереметьево на место ЧП
Обновлено в 14:57
Футбол
Рэмзи расплакался во время прощания с болельщиками «Арсенала»
Рэмзи расплакался во время почетной церемонии. Валлиец провел в «Арсенале» 11 лет.
Обновлено в 13:50
Здоровье
Туристы из России не могут вылететь из Монголии из-за вспышки чумы
Группа российских туристов оказалась заблокирована в Монголии из-за вспышки чумы и объявленного по стране карантина.
Обновлено 03 мая в 21:52
Происшествия
13 человек погибли в Superjet из-за попытки некоторых пассажиров спасти вещи
Основной причиной гибели людей в хвостовом отсеке Superjet-100, загоревшегося при жесткой посадке в московском аэропорту "Шереметьево", стала попытка некоторых пассажиров достать из багажных полок свои вещи, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 15:23
Игры
Для Project Sakura Wars создали 300 вариантов логотипа
Обновлено в 08:17
Происшествия
Экипаж самолета SSJ-100 рассказал о попавшей в лайнер молнии
Экипаж совершившего аварийную посадку в Шереметьево Sukhoi Superjet 100, следовавшего из Москвы в Мурманск, рассказал о попадании в самолет молнии.
Обновлено в 13:40
Политика
Спецпрокурор Роберт Мюллер согласился дать показания в Конгрессе
Мюллер возглавлял расследование о вмешательстве России в выборы. Полный текст его доклада по итогам расследования Конгресс так и не получил.
Обновлено в 12:30
Экономика
Разработчик «Плюс кассир» ликвидируется
Разработчик «Плюс кассир» ликвидируется Qiwi ликвидирует компанию «Киви штрих», на базе которой с производителем фискальных регистраторов «Штрих-М» развивала приложение «Плюс кассир».
Обновлено в 10:44
Экономика
Правительство выделило почти 14 млрд рублей на поддержку фермеров
Правительство распределило почти 14 млрд руб. между 83 субъектами федерации на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации.
Обновлено вчера в 16:48
Культура
Ушла из жизни Леонора Эллинская
Народная артистка Украины, балерина Леонора Эллинская скончалась в возрасте 75 лет 4 мая.
Обновлено в 09:32
Происшествия
Появились данные о жертвах аварии «Суперджета» в Шереметьево
По неофициальным данным, не менее 10 пассажиров загоревшегося в столичном аэропорту Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Аэрофлот» погибли; одной из жертв катастрофы стала стюардесса, спасавшая людей.
Обновлено в 13:08
Происшествия
В аэропорту Казани задерживаются рейсы из-за ЧП в Шереметьево
Инцидент в московском аэропорту Шереметьево, где после посадки загорелись двигатели самолета рейса SU1492 Москва — Мурманск, вызвал небольшой коллапс в аэропорту Казани.
Обновлено в 14:52
Общество
В Германии могут ввести штрафы за отказ прививать детей от кори
Минздрав Германии предложил штрафовать граждан за отказ вакцинировать детей от кори.
Обновлено в 03:26
Футбол
Мусаев: «Вдвойне обидно, что не обыграли „Ростов“»
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев прокомментировал результат матча 27-го тура с "Ростовом".
Обновлено в 14:29
Политика
Рогозин прокомментировал слова экс-главкома НАТО о новых санкциях
Директор Роскосмоса и экс-постпред России при НАТО Дмитрий Рогозин прокомментировал слова адмирала ВМС США Джеймса Ставридиса о новых санкциях в отношении РФ.
Обновлено в 09:56
Происшествия
Из квартиры в Москве сбежала рысь
Обновлено в 08:01
Происшествия
Появилось видео эвакуации пассажиров загоревшегося самолета SSJ-100
Телеканал РЕН ТВ опубликовал кадры с места экстренной посадки самолета Sukhoi Superjet 100 в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 15:11
Происшествия
Пьяный мужчина устроил стрельбу в ТЦ на северо-востоке Москвы
Задержан нетрезвый мужчина открывший стрельбу в торговом центре на северо-востоке Москвы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 15:05
Космос
НАСА опубликовало самое детальное изображение Вселенной
Над созданием изображения размером четверть терабайта ученые работали 16 лет. Они использовали съемки с телескопа «Хаббл».
Обновлено в 09:20
ЖКХ
Отопление в Москве начнут отключать с 6 мая
Отопление на предприятиях, социально значимых объектах и в домах столицы начнут отключать с понедельника, 6 мая, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Обновлено в 08:23
Гаджеты
В Сети появились рендерные изображения смартфона от Huawei с поддержкой 5G
В Сети опубликовали рендерные изображения нового флагманского смартфона от Huawei с поддержкой беспроводных сетей 5G.
Обновлено в 11:29
Общество
В разных городах мира прошла акция «Бессмертный полк»
В акции «Бессмертный полк» приняли участие жители около 10 городов США.
Обновлено в 09:14
Космос
И все-таки они существуют: Ученые считают встречу с пришельцами неизбежной
Астрономы из Калифорнийского университета в Беркли считают, что в так называемой «обитаемой зоне» существуют более 40 млрд экзопланет, которые имеют подходящую для жизни температуру.
Обновлено 03 мая в 08:53