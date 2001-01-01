Футбол

«Зенит» предлагает 6 млн евро за хавбека «Фенербахче»ProstoProSport 09:44

«Зенит» сделал «Фенербахче» первое предложение о покупке полузащитника Эльйифа Эльмаса, сообщает Fotospor. Клуб из Санкт-Петербурга предложил за игрока сборной Македонии 6 млн евро плюс бонусы.
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СМИ: Полузащитник «Фенербахче» может перейти в «Зенит»

Матч ТВ09:48

СМИ: «Зенит» предложил «Фенербахче» 6 млн евро за 19-летнего полузащитника

Советский спорт09:06

Источник: «Зенит» предложил 6 миллионов за хавбека «Фенербахче»

Спорт-Экспресс08:49

Источник: «Зенит» предложил € 6 млн за Эльмаса, «Фенербахче» хочет € 10–12 млн

Чемпионат08:29

Fotospor: «Зенит» предложил 6 млн евро за хавбека «Фенербахче» Элмаза

Sports.ru06:57

Fotospor: «Зенит» готов заплатить 6 миллионов за Элмаса; «Фенербахче» хочет 10-12

Бомбардир.ру07:46

«Зенит» предложил 6 млн евро за македонца из «Фенербахче»

Нева Спорт01:31
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 15:49, Ашберн
Происшествия

СКР подтвердил гибель 13 человек в авиакатастрофе в «Шереметьево»

Обновлено в 15:38
Происшествия

В результате ударов Израиля по сектору Газа погибли 18 палестинцев

"Погибли 18 палестинцев, в том числе две женщины и два неродившихся ребенка, еще 110 человек получили ранения в результате ударов израильских ВВС по сектору Газа", — сообщил пресс-секретарь.
Обновлено в 12:49
Происшествия

Бортпроводник лайнера SSJ-100 в «Шереметьево» оказался жив

Обновлено в 15:36
Происшествия

На борту сгоревшего самолета был глава Североморска

На борту сгоревшего в Шереметьево самолета был глава Североморска Владимир Евменьков.
Обновлено в 15:15
Здоровье

Из-за редкой болезни мальчик из Красноярска превращается в камень

Мальчик из Красноярска из-за редкой болезни постепенно превращается в камень. Ребёнок возрастом 2 года страдает от фибродисплазии.
Обновлено в 07:30
Происшествия

Более 20 рейсов отменены и задержаны в аэропортах Москвы

В Московских аэропортах отменены или задержаны 24 рейса. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».
Обновлено вчера в 18:00
Происшествия

Глава Росавиации прибыл в Шереметьево на место ЧП

Обновлено в 14:57
Футбол

Рэмзи расплакался во время прощания с болельщиками «Арсенала»

Рэмзи расплакался во время почетной церемонии. Валлиец провел в «Арсенале» 11 лет.
Обновлено в 13:50
Здоровье

Туристы из России не могут вылететь из Монголии из-за вспышки чумы

Группа российских туристов оказалась заблокирована в Монголии из-за вспышки чумы и объявленного по стране карантина.
Обновлено 03 мая в 21:52
Происшествия

13 человек погибли в Superjet из-за попытки некоторых пассажиров спасти вещи

Основной причиной гибели людей в хвостовом отсеке Superjet-100, загоревшегося при жесткой посадке в московском аэропорту "Шереметьево", стала попытка некоторых пассажиров достать из багажных полок свои вещи, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 15:23
Игры

Для Project Sakura Wars создали 300 вариантов логотипа

Обновлено в 08:17
Происшествия

Экипаж самолета SSJ-100 рассказал о попавшей в лайнер молнии

Экипаж совершившего аварийную посадку в Шереметьево Sukhoi Superjet 100, следовавшего из Москвы в Мурманск, рассказал о попадании в самолет молнии.
Обновлено в 13:40
Политика

Спецпрокурор Роберт Мюллер согласился дать показания в Конгрессе

Мюллер возглавлял расследование о вмешательстве России в выборы. Полный текст его доклада по итогам расследования Конгресс так и не получил.
Обновлено в 12:30
Экономика

Разработчик «Плюс кассир» ликвидируется

Разработчик «Плюс кассир» ликвидируется Qiwi ликвидирует компанию «Киви штрих», на базе которой с производителем фискальных регистраторов «Штрих-М» развивала приложение «Плюс кассир».
Обновлено в 10:44
Экономика

Правительство выделило почти 14 млрд рублей на поддержку фермеров

Правительство распределило почти 14 млрд руб. между 83 субъектами федерации на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации.
Обновлено вчера в 16:48
Культура

Ушла из жизни Леонора Эллинская

Народная артистка Украины, балерина Леонора Эллинская скончалась в возрасте 75 лет 4 мая.
Обновлено в 09:32
Происшествия

Вандалы облили машинным маслом «Скорбящую мать» в Берлине

Обновлено в 13:56
Происшествия

Появились данные о жертвах аварии «Суперджета» в Шереметьево

По неофициальным данным, не менее 10 пассажиров загоревшегося в столичном аэропорту Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Аэрофлот» погибли; одной из жертв катастрофы стала стюардесса, спасавшая людей.
Обновлено в 13:08
Происшествия

В аэропорту Казани задерживаются рейсы из-за ЧП в Шереметьево

Инцидент в московском аэропорту Шереметьево, где после посадки загорелись двигатели самолета рейса SU1492 Москва — Мурманск, вызвал небольшой коллапс в аэропорту Казани.
Обновлено в 14:52
Общество

В Германии могут ввести штрафы за отказ прививать детей от кори

Минздрав Германии предложил штрафовать граждан за отказ вакцинировать детей от кори.
Обновлено в 03:26
Футбол

Мусаев: «Вдвойне обидно, что не обыграли „Ростов“»

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев прокомментировал результат матча 27-го тура с "Ростовом".
Обновлено в 14:29
Политика

Рогозин прокомментировал слова экс-главкома НАТО о новых санкциях

Директор Роскосмоса и экс-постпред России при НАТО Дмитрий Рогозин прокомментировал слова адмирала ВМС США Джеймса Ставридиса о новых санкциях в отношении РФ.
Обновлено в 09:56
Происшествия

Из квартиры в Москве сбежала рысь

Обновлено в 08:01
Происшествия

Появилось видео эвакуации пассажиров загоревшегося самолета SSJ-100

Телеканал РЕН ТВ опубликовал кадры с места экстренной посадки самолета Sukhoi Superjet 100 в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 15:11
Происшествия

Пьяный мужчина устроил стрельбу в ТЦ на северо-востоке Москвы

Задержан нетрезвый мужчина открывший стрельбу в торговом центре на северо-востоке Москвы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 15:05
Космос

НАСА опубликовало самое детальное изображение Вселенной

Над созданием изображения размером четверть терабайта ученые работали 16 лет. Они использовали съемки с телескопа «Хаббл».
Обновлено в 09:20
ЖКХ

Отопление в Москве начнут отключать с 6 мая

Отопление на предприятиях, социально значимых объектах и в домах столицы начнут отключать с понедельника, 6 мая, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Обновлено в 08:23
Гаджеты

В Сети появились рендерные изображения смартфона от Huawei с поддержкой 5G

В Сети опубликовали рендерные изображения нового флагманского смартфона от Huawei с поддержкой беспроводных сетей 5G.
Обновлено в 11:29
Общество

В разных городах мира прошла акция «Бессмертный полк»

В акции «Бессмертный полк» приняли участие жители около 10 городов США.
Обновлено в 09:14
Космос

И все-таки они существуют: Ученые считают встречу с пришельцами неизбежной

Астрономы из Калифорнийского университета в Беркли считают, что в так называемой «обитаемой зоне» существуют более 40 млрд экзопланет, которые имеют подходящую для жизни температуру.
Обновлено 03 мая в 08:53
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