«Зенит» предлагает 13 млн евро за полузащитника «Боки Хуниорс»Спорт день за днем 16:49

Петербургский «Зенит» нацелился на полузащитника аргентинской «Боки Хуниорс» Вильмара Барриоса, сообщает журналист Николо Шира в твиттере. По данным источника, сине-бело-голубые годы заплатить за футболиста 13 млн евро, а также бонусы.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

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