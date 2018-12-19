Футбол

«Зенит» пожелал удачи Сульшеру в «Манчестер Юнайтед»
Soccer.ru
05:27

Пресс-служба "Зенита" пожелала удачи Оле-Гуннару Сульшеру. Норвежский специалист недавно был назначен и.о. главного тренера "Манчестер Юнайтед".
Soccer.ru05:27

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«Зенит» пожелал удачи Сульшеру на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед»

Советский спорт06:04

«Зенит» пожелал удачи Сульшеру в «Манчестер Юнайтед»

Soccer.ru05:27

«Зенит» пожелал Сульшеру удачи в «МЮ»

Спорт-Экспресс05:07

«Зенит» пожелал удачи Сульшеру во главе «Манчестер Юнайтед»

Матч ТВ05:03

«Зенит» пожелал удачи Сульшеру во главе «Манчестер Юнайтед»

Sportbox.RU05:03

«Зенит» пожелал удачи Сульшеру в «Манчестер Юнайтед»

Sport24.ru04:48

«Зенит» – Сульшеру: «Удачи, Уле!»

Бомбардир.ру05:28
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 07:46, Ашберн
Футбол

Виталий Мутко покидает пост президента РФС

Виталий Мутко покидает пост президента Российского футбольного союза (РФС). Чиновник написал заявление об уходе по собственному желанию.
Обновлено в 07:39
Футбол

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Главный тренер «Балтики» Игорь Ледяхов покинул калининградскую команду.
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Обновлено в 07:22
Футбол

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Футбол

«Фрозиноне» назначил нового главного тренера

Клуб итальянской серии А «Фрозиноне» объявил о назначении Марко Барони новым главным тренером команды.
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Жена Мамаева назвала Краснодар колхозом

Супруга футболиста «Краснодара» Павла Мамаева Алана рассказала об идеальном клубе для мужа и об ощущениях от Краснодара.
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Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо подвёл итоги выездного матча с "Болоньей" (0:0) в рамках 16-го тура Серии А. "Милан" безрезультатно владел мячом.
Обновлено вчера в 18:42
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Как сообщает Nice-Matin, в сферу интересов "Монако" попал нападающий "Валенсии" Миши Батшуайи, права на которого принадлежат "Челси".
Обновлено вчера в 06:40
Футбол

Пепе может перейти в «Вулверхэмптон»

Бывший защитник «Бешикташа» Пепе может продолжить карьеру в Англии.
Обновлено в 04:32
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Кокорин порекомендовал всем прочитать «Графа Монте-Кристо»

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Селезнёв может перейти в «Малагу»

Отмечается, что руководство «Малаги» ставит главной задачей на зимнем трансферном рынке приобретение форварда с игровыми качествами, как у Селезнёва.
Обновлено в 05:15
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Гвардиола: «Моуринью не нуждается в моей поддержке»

Вас увольняют, когда результаты не очень хороши. Моуринью не нуждается в моей поддержке, он очень сильный.
Обновлено вчера в 20:05
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«Челси» может заплатить за Иско 70 млн фунтов

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Обновлено в 02:43
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СМИ: «Реал» хочет вернуть Моуринью

Сообщается, что президент «Реала» Флорентино Перес стремится вернуть португальского специалиста, который работал в клубе в 2010-2013 годах.
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Уле Гуннар Сульшер
Норвежский футболист
Норвежский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. После завершения карьеры игрока тренировал резервный состав «Манчестер Юнайтед». В настоящее время является главным тренером футбольного клуба «Молде»
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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