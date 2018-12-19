Футбол

«Зенит» пожелал Сульшеру удачи в «МЮ»
Спорт-Экспресс
05:07

"Зенит" в своем официальном Твиттере пожелал удачи Уле Гуннару Сульшеру. Норвежский специалист ранее был назначен и.о. главного тренера "Манчестер Юнайтед".
Спорт-Экспресс05:07

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Летом Сульшер попросил футболку у Дзюбы

Спорт-Экспресс09:54

«Зенит» пожелал удачи Сульшеру на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед»

Советский спорт06:04

«Зенит» пожелал удачи Сульшеру в «Манчестер Юнайтед»

Soccer.ru05:27

«Зенит» пожелал удачи Сульшеру во главе «Манчестер Юнайтед»

Матч ТВ05:03

«Зенит» пожелал удачи Сульшеру во главе «Манчестер Юнайтед»

Sportbox.RU05:03

«Зенит» пожелал удачи Сульшеру в «Манчестер Юнайтед»

Sport24.ru04:48

«Зенит» – Сульшеру: «Удачи, Уле!»

Бомбардир.ру05:28
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 11:14, Ашберн
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Артём Дзюба
Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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